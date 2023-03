SOS Poederkot: burgers verzetten zich tegen de kap van groene long, en met succes

“Dit is een salami”, zegt Jan (*), een dertiger. We staan bij de ingang van het Poederkotbos in Herentals. Maartse sneeuwbuien hebben alles in een witte jas gehuld. Van fijne vleeswaren is niets te merken. Jan doelt op gefaseerde immoprojecten, ook wel bekend als ‘saucissonering’: nieuwbouwprojecten in behapbare schijfjes doorvoeren. Om daarna een indigestie aan beton en extra verkeer vast te stellen.

“Dat is hier het plan, inclusief een bijna halvering van dit prachtige bos”, zegt Jan, van actiecomité SOS Poederkot. “In drie fases zouden er 450 woningen in het bos komen. Oude bomen, vleermuizen, reeën, vogels en andere waardevolle natuur, waaronder een Ferrarisbos (gebied dat sinds 1778, onafgebroken bebost is geweest, red.), moeten wijken. En de enige weg hiernaartoe zit nu al met een verkeersinfarct, wat het stadsbestuur trouwens erkent en niet oplost.”

Met die argumenten wil SOS Poederkot de ‘megaverkaveling’ in het bos afstoppen. Voorlopig met succes: omdat er een milieueffectenrapport ontbreekt is fase één on hold gezet. “Wij hebben met 810 mensen bezwaarschriften ingediend. Dat had het stadsbestuur volgens mij niet verwacht”, zegt Jan.

Nu kan het comité, dat al een jaar eigen tijd en middelen inzet, ook de 7.520 euro gebruiken die het krijgt van het Fonds Gezonde Lucht van Greenpeace. Daarin zit 850.000 euro: de dwangsommen die de milieuorganisatie kreeg van Vlaanderen nadat het was veroordeeld omdat het de bevolking te weinig beschermt tegen ongezonde luchtvervuiling. Veertien lokale organisaties die ijveren voor een gezondere leefomgeving krijgen een som uit die pot. In Herentals wordt het verzet tegen de ‘bosvernielende immosalami’ voortaan dus ook gespekt met centen die Vlaanderen van de rechter moest ophoesten wegens nalatigheid.

Het Poederkotbos van 12 hectare dankt zijn naam aan de buskruitfabriek die er tot 1940 gevestigd was. Sindsdien heeft de natuur er vrij spel. Overal ligt dood hout, een trekpleister voor larven van vliegen, kevers, muggen en rupsen van nachtvlinders. Filip Verbelen, de expert biodiversiteit van Greenpeace die het bos komt monsteren, hoort een zwarte mees en een bonte specht. Oude bunkers van de explosievenfabriek herbergen nu vleermuizen.

Maar eigenlijk mogen wij hier niet zijn en heet Jan niet Jan. Want het bos, dat officieel woonzone is, is in privéhanden. Op een bord staat: ‘Privaat Domein. Verboden Toegang.’ “De familie Van Schoubroeck en Torfs, van de bekende kerkjurist, zijn de eigenaars”, zegt Jan. Even vrezen we voor een boze Torfs die vanachter een boom opduikt. Maar het stadscentrum en de woonwijken liggen zo dichtbij dat hier wel meer mensen komen wandelen, sust Jan.

In 2004 boden de eigenaars het bos te koop aan voor 10,5 miljoen euro, maar dat kon Herentals niet betalen. Dertien jaar later kwam er een compromis tussen de stad en de eigenaars: 458 woningen in het bos en in ruil meer dan 7 hectare bos voor Herentals.

Dat volstaat voor SOS Poederkot niet omdat dat nog altijd dense bebouwing met 15 appartementsblokken, een nog zwaarder verkeersprobleem en de ‘verminking’ van het bos betekent. “Bovendien zijn er in de buurt alternatieve onbeboste bouwlocaties die eigendom zijn van dezelfde familie”, zegt Jan.

Maar in het bos prijken alvast bordjes met de plannen van de bouwfirma’s. Er staat commentaar in zwarte viltstift bij zoals: ‘Geldwolven!’ Op sommige bomen zijn groene stippen geschilderd. “De eigenaars hebben al een derde verkocht. Die stippen duiden de bomen aan die de promotoren al gingen kappen”, zegt Jan. Ook omdat die veel macht hebben, wil hij liever niet met zijn echte naam in de krant.

De discretie, maar ook de expertise van de comitéleden, is na een jaar dossiervreten in hun vrije tijd opmerkelijk. De milieueffectrapportage kennen ze op hun duimpje en Jan legt uit dat overheden in woonzones beperkingen kunnen opleggen om natuur te beschermen. “Als ze willen.” Of het ontplofbare bos gered wordt is afwachten, maar het burgercomité blijft alert. Jan: “Zodra het nodig is, reageren we opnieuw.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Van Nueten (N-VA) reageert dat het bos idealiter intact blijft en publiek toegankelijk wordt. “Maar dan moet de hogere overheid daar de nodige middelen voor bieden en het kan uiteraard alleen met respect voor de bouwrechten van de grondeigenaars.”

(*Jan is een schuilnaam)