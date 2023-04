‘Sorry, u moet het land verlaten’: Britse Alzheimer-patiënte dreigt Zweden te worden uitgezet

De 74-jarige Kathleen Poole verblijft al tien jaar in hetzelfde verzorgingstehuis waar ze momenteel 24 uur per dag verzorging krijgt. De vrouw is namelijk bedlegerig en lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Toch dreigt ze nu door de Zweedse autoriteiten het land te worden uitgezet.

Poole is afkomstig uit de Engelse gemeente Macclesfield, maar verhuisde 19 jaar geleden naar Zweden omdat haar familie er woonde. Ze diende een aanvraag voor een verblijfsvergunning in vóór december 2021; de deadline in het EU-VK-terugtrekkingsakkoord dat in het kader van de brexit ondertekend werd. Pooles aanvraag werd echter afgewezen omdat de vrouw niet over een geldig Brits paspoort beschikte. Haar familie zegt dat ze dat niet nodig had gezien haar gezondheidstoestand.

Pooles schoondochter vertelde aan de BBC dat ze zes doktersattesten en meerdere persoonlijke brieven met uitleg naar de Zweedse overheidsdiensten heeft gestuurd, maar dat niets heeft mogen baten. “Ze zeiden gewoon: ‘Sorry, u moet het land verlaten.’ Ze wilden dat we voor haar een vlucht zouden boeken naar het Verenigd Koninkrijk, maar dat hebben we geweigerd. Het is schandelijk, dat men een ziek persoon zomaar wil deporteren en haar zodoende scheiden van haar familie.”

Brits parlementslid Hilary Benn heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly opgeroepen in te grijpen in de zaak. Hij noemt het feit dat Zweden van plan is een kwetsbare oudere vrouw het land uit te zetten ‘harteloos’ en ‘onmogelijk uit te leggen’. “Een duidelijke overtreding van het EU-VK-terugtrekkingsakkoord dat de rechten van burgers vrijwaart”, aldus Benn.

‘Overdreven technische interpretatie’

De familie krijgt steun van de British in Europe-groep, een vereniging die de belangen behartigt van Britse burgers die in Europa zijn gevestigd. De organisatie heeft inmiddels de Europese Commissie gecontacteerd in verband met de kwestie.

“Dit is typerend voor de overdreven technische interpretatie van de terugtrekkingsovereenkomst die Zweden toepast”, zegt David Milstead van de British in Sweden-groep. “Tegelijk lijkt men belangrijke waarborgen te negeren die in het verdrag zijn opgenomen en die ervoor moeten zorgen dat mensen zoals mevrouw Poole niet worden uitgezet. Het geval van mevrouw Poole is daarbij niet uniek: verschillende mensen die al lang in het land woonden, moesten gedwongen vertrekken.”

Als reactie op de zaak van Poole zegt Zweeds minister van Migratie Maria Malmer Stenergard: “Beslissingen in verband met verblijfsaanvragen worden rechtstreeks toegepast door de Zweedse staatsorganen en rechtbanken, overeenkomstig de terugtrekkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Zoals in de grondwet is vastgelegd, is het de Zweedse regering niet toegestaan zich te mengen in of commentaar te leveren op individuele beslissingen van deze onafhankelijke overheidsinstanties. Wat de zaak in kwestie betreft, is mij meegedeeld dat het Zweedse migratieagentschap contact heeft met de familie om aanvullende informatie te verkrijgen.”