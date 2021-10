‘Sorry, kleine afleiding’: Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern reageert wel héél cool op aardbeving

Ardern greep het spreekgestoelte even vast, glimlachte en antwoordde een journalist die net een vraag had gesteld: “Sorry, een kleine afleiding... Zou u uw vraag willen herhalen?” Meer was er niet te merken van een aardbeving met een kracht van 5.9 op de schaal van Richter die de hoofdstad Wellington en omgeving trof. De aardbeving was in de wijde omtrek van de hoofdstad voelbaar, maar veroorzaakte geen vernielingen. Er vielen volgens persagentschap Reuters ook geen gewonden.

Jacinda Ardern keeping her cool as an earthquake rattled the North Island around 10 minutes ago. @1NewsNZ pic.twitter.com/TSfiplDtMb — Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) 21 oktober 2021

Nieuw-Zeeland krijgt vaker te maken met aardbevingen, aangezien het land op de ‘Ring of Fire’ ligt, een seismologisch erg actieve regio. In 2011 vielen er nog 185 doden toen de stad Christchurch getroffen werd door een aardbeving met een kracht van 6.3 op de schaal van Richter.

Lockdown

Premier Ardern meldde tijdens de persconferentie dat de lockdown, die momenteel van kracht is in delen van het land, slechts opgeheven zal worden als 90 procent van de inwoners volledig gevaccineerd is. Ze kondigde ook aan dat de huidige alarmniveaus vervangen worden door een verkeerslichtsysteem.

Sinds het begin van de pandemie wist Nieuw-Zeeland het coronavirus succesvol te elimineren. In het land overleden slechts 28 mensen aan de gevolgen van het virus. Een recente uitbraak met de deltavariant kregen de autoriteiten echter niet onder controle en miljoenenstad Auckland en enkele naburige regio’s bevinden zich inmiddels al ruim twee maanden in lockdown. Vanuit de oppositie en de bevolking wordt de druk om de maatregelen te versoepelen en de landsgrenzen te openen alsmaar groter.

Hoogste vaccinatiegraad ter wereld

Op dit moment zijn bijna zeven op de tien Nieuw-Zeelanders volledig gevaccineerd, meer dan acht op de tien kregen een eerste prik. Maar alleen in regio’s waar meer dan negen op de tien inwoners volledig gevaccineerd zijn zal het nieuwe verkeerslichtsysteem ingevoerd worden en wordt de lockdown opgeheven. “Wie volledig gevaccineerd is zal dan vrienden en familie kunnen terugzien en naar bars en restaurants kunnen gaan”, zei Ardern. Aanvankelijk was zij nog tegen het vastleggen van doelstellingen voor vaccinatie.

Als Nieuw-Zeeland er effectief in slaagt om negentig procent van de bevolking te vaccineren, zal het een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld tellen. “We vinden dus een evenwicht tussen een heropening en de veiligheid van onze bevolking”, zei Ardern.