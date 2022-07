Sophie Wilmès (MR) neemt definitief ontslag uit federale regering, wie volgt haar op?

Drie maanden nadat ze een stap opzijgezet had, kondigt federaal vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) nu definitief haar ontslag aan. Ze wil tijd maken voor haar zieke man en haar kinderen. De Brusselse Alexia Bertrand wordt getipt als opvolger.

“De ziekte van mijn man zal een moeilijke strijd worden die ik aan zijn zijde en aan de zijde van onze kinderen wil voeren.” Sophie Wilmès (MR) maakte donderdagavond haar ontslag bekend als federaal vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Drie maanden eerder had ze al een stap opzijgezet toen bij haar man een agressieve vorm van hersenkanker werd vastgesteld. Op dat moment ging het om een tijdelijke beslissing.

Nu neemt Wilmès dan toch ontslag. Haar taken binnen de regering laten haar onvoldoende toe haar familie de nodige aandacht te geven, klinkt het. Dat betekent dat er een belangrijke wissel komt. Tot nu toe werden de vaktaken van Wilmès tijdelijk opgevangen door premier Alexander De Croo (Open Vld), minister David Clarinval (MR) en staatssecretaris Mathieu Michel (MR). Als vicepremier werd ze tijdelijk vervangen door Clarinval. Nu zal MR een volwaardige vervanger moeten aanstellen.

Het lijdt weinig twijfel dat Clarinval de functie van vicepremier behoudt. Clarinval is intussen gerodeerd en vormt een sterke tandem met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

De grote vraag is wie het nieuwe gezicht in de regering wordt. Volgens La Libre ligt de Brusselse Alexia Bertrand in polepositie. De tweetalige Bertrand, geboren in Wilrijk, is de dochter van Luc Bertrand, voormalig CEO van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren. Ze studeerde rechten aan Harvard, was kabinetschef van Didier Reynders en is nu fractieleider van MR in het Brussels Parlement. De partij houdt voorlopig de lippen op elkaar.

Lijsttrekker in 2024

Voor MR betekent het ontslag van Wilmès een tijdelijke tegenslag. Ze vormde vaak een buffer tussen de onstuimige voorzitter Bouchez en de regering, waar ze over partijgrenzen heen respect genoot. “Sophie is voor mij een compagnon de route”, zegt De Croo. “Ze is iemand op wie je altijd kunt rekenen, iemand die zich nooit wegsteekt als het gaat om verantwoordelijkheid nemen.”

Ook electoraal is ze voor de partij van goudwaarde. Wilmès was in de periode van oktober 2019 tot oktober 2020 de eerste vrouwelijke premier van België. Aan Franstalige kant is ze razend populair. In Vlaanderen zal ze altijd wat herinnerd worden van de stuntelige persconferenties tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, maar toch geniet ze nog steeds een oerdegelijke status.

Mogelijk volgt er snel een comeback, want Wilmès stopt niet volledig met politiek. Vanaf september zal ze opnieuw zetelen in de Kamer. Dat maakt het mogelijk voor MR om haar bij de volgende verkiezingen opnieuw uit te spelen als stemmenkanon. “Dit is geen afscheid”, maakte Bouchez op Facebook bekend. “Sophie Wilmès zal haar werk voortzetten in de Kamer, in de partij en als lijsttrekker in Brussel in 2024.”