Songfestivalwinnaars: ‘Editie 2023 zal plaatsvinden in heropgebouwd en gelukkig Oekraïne’

Het lied ‘Stefania’ van de Oekraïense hiphopgroep kon afgelopen zaterdag de vakjury’s van de verschillende landen (192 punten), maar vooral het kijkend publiek (439 punten) bekoren. De overwinning van Oekraïne stond in de sterren geschreven. Wat minder duidelijk is, is waar het Songfestival volgend jaar zal plaatsvinden. Dat een land in oorlog het liedjesfestival wint, is immers ongezien.

▶ Bekijk het optreden van Kalush Orchestra in de finale van het Songfestival:

President Volodymyr Zelensky liet na de winst meteen weten het Songfestival te willen organiseren in het zwaar getroffen Marioepol. Die stad is nu bijna volledig in handen van de Russen.

Kalush Orchestra-frontman Oleh Psiuk, de man met het roze hoedje, reageerde in een officiële livestream van Eurovision. “Als de president zegt dat het gaat gebeuren, gaat het gebeuren”, klonk het. “We zullen het Songfestival organiseren in een heropgebouwd en gelukkig Oekraïne.”

De rapper voegde eraan toe dat het veel betekent voor de groep om “wat goed nieuws te brengen voor Oekraïne”. “Onze cultuur wordt aangevallen en wij proberen onze cultuur aan de wereld te tonen. We willen onze muziek tonen, die uniek en authentiek is.”

Terug naar de oorlog

De leden van Kalush Orchestra streden mee in de oorlog, maar kregen tijdelijk een uitzondering om het land te verlaten zodat ze Oekraïne konden verdedigen op het Songfestival. Nu de wedstrijd afgelopen is, zullen ze naar hun land terugkeren, zo zeiden ze na afloop op een persconferentie.

Vanaf vandaag zullen de eerste gesprekken plaatsvinden tussen de European Broadcasting Union (EBU), die het Songfestival organiseert, Oekraïne en de nationale openbare omroep om de opties voor volgend jaar te bekijken.

Kalush Orchestra tijdens de finale van het Songfestival. Beeld AP