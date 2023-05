‘Soms weet je het gewoon niet en soms lijkt het alsof je de enige bent, omdat er te weinig over gesproken wordt’

Katrin Swartenbroux is auteur en journalist voor De Morgen. In de zesdelige podcastreeks ‘OK dan niet’, het vervolg op haar gelijknamige boek, gaat ze in gesprek met experts en lotgenoten over de veranderende maatschappij, de keuzes die we wel of niet maken en de invloed die het heeft op ons leven.

Jouw boek ‘OK dan niet’ ligt nu zes weken in de rekken. Hoe gaat het ermee?

“Het gaat heel goed met mijn boek. Het is eigenlijk heel gek om te zien dat het zo veel weerklank krijgt. Ik heb met veel mensen gepraat over de onderwerpen van het boek om te polsen of het zou aanslaan. Ik had dus wel stiekem gehoopt dat het deze richting zou uitgaan. Ik heb ondertussen mijn boek ook zien voorbijkomen op platformen als TikTok, waar het een plaatsje kreeg op BookTok. Ik vind het geweldig om te zien dat het ook jongere mensen raakt. Zij laten weten dat ze zich begrepen voelen en minder alleen. Die herkenbaarheid was echt belangrijk voor mij, omdat ik dat zelf ook altijd in boeken zoek.

“Een reactie die is blijven hangen, was een referentie aan een quote van journalist Pieterjan Van Leemputten: ‘It’s not you, it’s all of us all of the time’. Je bent nooit de enige met bepaalde zorgen of worstelingen. We maken allemaal heel wat mee. Dat was ook de boodschap die ik wilde overbrengen.”

Eerst het boek, nu een podcast. Waarover gaat die?

“De podcast is eigenlijk het vervolg op mijn boek. Beide kunnen ook perfect naast elkaar bestaan, maar in de podcast bespreek ik enkele belangrijke hoofdstukken van het boek op een andere manier. In het boek fungeer ik vooral als trechter, zo gaat dat met essays, en gebruik ik de vele gesprekken die ik heb gehad meer als achtergrond voor mijn eigen zoektocht naar hoe de veranderende maatschappij impact heeft gehad op mijn levenshouding en -keuzes. In de podcast wou ik de experts en lotgenoten zélf aan het woord laten over de thema’s als schoonheidsidealen, werk, moederschap, relaties, woonplaats en hoop.

“Ik wilde praten met experts en lotgenoten over onderwerpen waar ik zelf vragen over had. ‘OK dan niet’ is een strijdkreet voor de huidige tijdgeest. Mensen zien die uitspraak vaak als een soort schouders ophalen, maar dat is niet wat ik ermee bedoel. ‘OK dan niet’ betekent voor mij dat de dingen in het leven niet altijd lopen zoals het wordt voorgespiegeld of hoe je het vandaag zou willen en dat je het daarom op een andere of je eigen manier doet.

“Het doel van het boek en de podcast liggen op dezelfde lijn: ik wil een conversatie starten. Ik wil ook af van dat hokjesdenken. Soms weet je het gewoon niet en soms lijkt het alsof je de enige bent, omdat er te weinig over gesproken wordt. Zo heb ik bijvoorbeeld een openhartig gesprek met Julie Van den Steen over schoonheidsidealen, Yasmina El Messaoudi komt praten over moederschap, Amir Bachrouri komt uitleg geven over het begrip ‘hoop’ en ook Jonas Kooyman van Havermelkelite komt aan bod in de aflevering over woonplaats. Het is leuk om te zien dat deze thema’s leven bij heel veel mensen en dat daar mooie, open gesprekken zijn voortgevloeid.”

Dit is jouw eerste podcastervaring. Hoe is je dat bevallen?

“Ik vond het een heel boeiende en leuke ervaring om als schrijvend journalist een verhaal op een heel andere manier te brengen. Het is een andere aanpak en structuur, wat ik op voorhand erg had onderschat. Ik wilde echt een verhaal maken waar ik de luisteraar in meenam, maar daar komt meer bij kijken dan gewoon een gesprek met twee mensen in een studio. Gelukkig werd ik goed bijgestaan doorheen het hele proces. Dat was voor mij erg leerrijk en het heeft me doen groeien als journalist, maar ook als mens om dingen vanuit een andere hoek te bekijken.”

Voor wie is de podcast bedoeld?

“De podcast is voor iedereen die de tijdgeest van vandaag beter wil begrijpen en voor mensen die keuzes moeten maken of hebben gemaakt en zich daar niet altijd even goed bij voelen. Ze krijgen dan een extra inzicht van een expert. Ik hoop dat luisteraars het gesprek thuis of onder vrienden verder zetten en hopelijk is het ook herkenbaar voor sommigen. De podcast is vanaf nu in primeur beschikbaar voor abonnees van De Morgen.”