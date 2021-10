‘Sommige van De Pauws typetjes bevatten waarheid. Dat maakt hem menselijk, niet minder strafbaar”

Het Openbaar Ministerie vindt dat de rechtbank Bart De Pauw moet wijzen op het ontoelaatbare van zijn gedrag en dat hij daaraan moet werken. “Zowel hijzelf als zijn gezin is al zwaar gestraft”, zei de procureur op de eerste zittingsdag van het proces. “Opschorting van uitspraak zou kunnen, maar het probleem is dat voor zo’n gunst wel schuldinzicht vereist is.”

En dat schuldinzicht treft de procureur niet aan in de conclusies die de advocaten van De Pauw hebben neergelegd bij de rechtbank. De verdediging spreekt in 330 pagina’s zowat elk feit in het dossier tegen en geen enkele van de vrouwen zou een slachtoffer zijn van belaging door De Pauw.

‘Totale ontkenning’

“Mijn ambt heeft weinig begrip voor die totale ontkenning.” Voor de procureur draait dit hele dossier om erkenning van de feiten. Om diezelfde reden vragen de vrouwen die zich burgerlijke partij stelden geen schadevergoeding maar enkel een symbolische euro.

Het Openbaar Ministerie vindt het “evident” dat het ging om belaging, en dat De Pauw zich bewust had moeten zijn van de gezagsrelatie en dat hij grenzen overschreed. De procureur verwees onder andere naar een kranteninterview met Tom Lenaerts en een afgeluisterd gesprek tussen tv-kok Jeroen Meus en Bart De Pauw.

Beide BV’s en vrienden van De Pauw gaven in die gesprekken aan dat de grenzen duidelijk zijn en dat de machtsrelatie problematisch is. Het Openbaar Ministerie is ten slotte overtuigd van de geloofwaardigheid van de vrouwen in dit dossier en vindt het terecht dat ze zich opnieuw belaagd voelden toen De Pauw hen weer contacteerde op het moment dat de zaak aan het licht dreigde te komen, in november 2017.

“Daar hebben we bitter weinig begrip voor”, zegt de procureur. “Als je weet dat men je verdenkt van het onheus contacteren van vrouwen, dan ga je toch niet opnieuw contact met hen opnemen?”

‘Geen monster’

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat De Pauw “geen monster” is, geen Harvey Weinstein, de Amerikaanse producent die is veroordeeld voor seksueel misbruik. “Hij komt eerder over als een zielige man, die hunkert naar de aandacht van jongere vrouwen en het daar moeilijker mee krijgt naarmate hij ouder wordt. Sommige van zijn typetjes blijken waarheid te bevatten. Dat maakt hem menselijk, maar niet minder strafbaar.”

Tenzij De Pauw plots toch de feiten erkent, vraagt de procureur een voorwaardelijke celstraf van een jaar waarbij de tv-maker zich psychologisch moet laten begeleiden. “Hij moet werken aan zichzelf. Dat kan in de vorm van een cursus om inzicht te krijgen in de kant van het slachtoffer en verdere psychologische begeleiding.”