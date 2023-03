‘Sommige firma’s bestaan gewoon niet’: explosieve brief legt wantoestanden rond Turkse vergunningen bloot

De brief van Roosemont aan de secretaris-generaal van het Vlaamse departement Werk, die dateert van 8 november 2022, werd woensdag verspreid onder de leden van de commissie Werk in het Vlaams Parlement, waar donderdag een speciale hoorzitting plaatsvindt over de Turkse en Marokkaanse vergunningensaga.

De Vlaamse dienst Economische Migratie, de Vlaamse sociale inspectie, de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de directie consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken moeten zich er verantwoorden voor hun rol in de kwestie. Later op donderdag is het ook aan Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v).

Waar gaat dit ook weer over? Werkgevers die vacatures voor een knelpuntberoep niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via een ‘gecombineerde vergunning’ niet-EU-burgers naar hier halen om de job uit te oefenen. Alleen blijken sommigen dit migratiekanaal te misbruiken, ontdekte De Morgen. Zo bleek dat het Belgische consulaat in het Turkse Istanboel honderden dossiers geblokkeerd heeft van mensen die in Vlaanderen willen komen werken. Ook in het consulaat in Rabat in Marokko zouden 80 mogelijk frauduleuze aanvragen zijn geblokkeerd.

Opvallend is dat het consulaat-generaal in Istanboel na een getuigenis op RTL van een slachtoffer van de Borealis-affaire in actie schoot. Een tweede element was de forse stijging van het aantal aanvragen. “Eind september 2022 stond de teller reeds op 1.227 visumaanvragen, waarbij het aantal aanvragen tijdens die laatste drie maanden al hoger was dan het totale aantal aanvragen in het hele jaar 2021 (619)”, zo schrijft Roosemont.

‘Firma’s bestaan gewoon niet’

Roosement zegt verder in zijn brief nog dat er enkele visumaanvragen steekproefgewijs zijn onderzocht, en komt tot enkele opmerkelijke vaststellingen:

- "De firma's bevestigen dat zij de personen die een visum aanvragen (...) niet kennen. Andere verklaren dat de naam van hun firma frauduleus werd gebruikt. Nog andere firma’s bestaan gewoonweg niet.”

- “In de onderzochte dossiers zijn de meeste firma’s micro-ondernemingen die weinig of geen winst maken.”

- “In de onderzochte dossiers hebben de meeste firma’s geen enkele zichtbaarheid op het internet of is er geen enkel spoor van terug te vinden op Google Maps.”

- “Het profiel van de werknemers stemt in het algemeen overeen met dat van een jonge, alleenstaande man zonder werk die voorheen nooit in de Schengenzone heeft gereisd.”

In de brief zegt Roosemont ook nog dat “meer dan de helft van de werknemers die in juni, juli en augustus een visum kregen” nog niet zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister. Wel hadden sommigen eerder al een weigering tot verblijf uit Duitsland gekregen. Gecombineerd met het feit dat sommigen ook expliciet de vraag stelden of ze met hun Belgisch visum ook naar Duitsland konden reizen, “kan dat erop wijzen dat sommigen naar Duitsland zijn getrokken en daar internationale bescherming hebben aangevraagd nadat ze hun paspoort hebben vernietigd”.

Vereisten worden pas gecontroleerd na aankomst

Een maand later volgt een antwoord uit Vlaanderen. Daarin schrijft Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal het Departement Werk, dat “de Dienst Economisch Migratie bij de afgifte van een toelating tot arbeid uitgaat van de informatie die de werkgever ons aanreikt. Of de tewerkstelling effectief aan deze vereisten voldoet, kan pas gecontroleerd worden zodra de werknemer in België is en de tewerkstelling aangevat heeft.”

“Twijfels over oneigenlijke bedoelingen zijn onzes inziens onvoldoende om toelatingen te weigeren, voor zover ze niet in feite bevestigd worden”, klinkt de verdediging uit Vlaanderen ook nog.

“Dit is de bevestiging van wat we al die tijd gezegd hebben” reageert Vooruit-Kamerlid Ben Segers, die de zaak vorige week aankaartte. “Controleren doen we blijkbaar achteraf pas. Dit is een afvinkcultuur tot en met.”

Dat het uiteindelijk het consulaat was dat de dossiers blokkeerde, is volgens Segers tekenend. “Op het consulaat kan men blijkbaar wel met Google Street View werken. Waarom kan men dat niet op de bevoegde dienst in Vlaanderen?”