Sombere tweede kerstdag, KMI waarschuwt voor ijsplekken

Vandaag is het overwegend grijs en trekt een vrij zwakke regenzone zeer traag van zuidwest naar noordoost door België. De neerslag bereikt rond de middag het centrum en pas in de loop van de namiddag het noordoosten. De maxima schommelen van 3 graden in de Hoge Venen en over het uiterste noorden tot 8 graden in het zuidwesten. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

Vanavond en in het begin van volgende nacht blijft het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen. Later vannacht wordt het vanaf het zuidwesten overwegend droog met meestal nog veel wolken, maar ook enkele lokale opklaringen. Vooral in de Ardennen kan er nevel en mist ontstaan. Het is zacht met minima van 3 graden in de Hoge Venen tot 7 graden in het centrum.

Maandag beïnvloedt een kleine depressie nabij Bretagne ons weer. Het wordt vaak zwaarbewolkt met 's ochtends nevel en mist in de Ardennen. Tot de middag blijft het grotendeels droog, daarna trekt een regenzone over ons land vanaf de Franse grens. We halen maxima van 5 graden in Hoog-België tot 10 graden lokaal in Vlaanderen.

Dinsdagochtend is er vooral over het oosten nog kans op regen. Snel wordt het weerbeeld licht wisselvallig met soms enkele opklaringen en nog kans op een paar lokale buien. Op het einde van de dag vergroot opnieuw de kans op regen vanaf het zuidwesten. Het is zeer zacht met maxima van 7 tot 12 graden.

Woensdag beïnvloedt een actieve regenzone ons land vanaf het westen. Het wordt uiterst zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 11 tot 15 graden.