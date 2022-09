Soloslim van Verlinden doet conflict over kernuitstap ontvlammen: Mahdi en Bouchez springen in de bres

“Voor ons was het al langer duidelijk dat Doel 3 niet verlengd zou kunnen worden, want de vraag was deze zomer al in de regering gesteld. Het antwoord was toen nee.” Groen-vicepremier Petra De Sutter (Groen) maakte in De Zevende Dag duidelijk dat cd&v-minister Annelies Verlinden “niet in naam van de regering” handelde toen ze vorige week een brief naar de nucleaire waakhond FANC stuurde met de vraag of de geplande werken voor de sluiting van Doel 3, deze vrijdag al, toch niet omgegooid konden worden.

Volgens Verlinden had het FANC in haar antwoord geen fundamentele bezwaren gemaakt tegen zo’n ommezwaai. Maar dat bleek achteraf een wel erg rooskleurige lezing van de feiten te zijn. Volgens FANC-directeur Frank Hardeman valt het immers onmogelijk te garanderen dat er bij een wijziging van de plannen geen risico’s zijn voor de nucleaire veiligheid.

“Ze heeft misschien een beetje te snel gecommuniceerd, waarna ze is teruggefloten”, vermeldde De Sutter fijntjes op nationale televisie. Zo klapte de groene vicepremier uit de biecht over de uitbrander die premier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdag aan Verlinden had gegeven op de kern. Volgens de premier deed Verlindens demarche de regering overkomen als een bende amateurs. Niet ideaal, net nu hij en energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) met producent Engie onderhandelen over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3.

IJsberg

Kon Verlinden zich vrijdag nog verstoppen achter het nieuws over het energiesteunpakket van de regering, dan kreeg ze dit weekend de volle laag. “De politieke show is in haar gezicht ontploft”, klonk het bij de groenen. Ook bij de socialisten en de liberalen verkneukelden sommigen zich over haar netelige situatie. De definitieve sluiting van Doel 3 is nu eenmaal een voldongen feit, menen heel wat specialisten.

Lees ook Niets is voorbereid, en stilvallen doet de centrale sowieso: waarom schoot Vivaldi zo laat in actie in dossier Doel 3?

Toch krijgt Verlinden ook steun binnen de regering. Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez legt de cd&v-minister namelijk terecht de discussie op tafel over de verlenging van extra kerncentrales. Hetzelfde geluid valt te horen bij cd&v-voorzitter Sammy Mahdi. “Annelies heeft simpelweg gevraagd of onomkeerbare werken aan Doel 3 veilig uitgesteld kunnen worden. Dat geeft ons tenminste nog ruimte om een rationeel debat te voeren over de toekomst van onze kerncentrales.”

Bij cd&v en MR groeit al langer irritatie over het feit dat de aanslepende onderhandelingen met Engie. Ze vrezen dat de groenen tijd proberen rekken om de kernuitstap onafwendbaar te maken. De brief aan het FANC wordt dan ook als een breekijzer gezien om een aantal dingen in beweging te zetten. “Als de regering niet snel bekijkt hoe we de energiebevoorrading kunnen verzekeren, dreigen we op een ijsberg af te stevenen”, zegt Mahdi. “Annelies probeert dat te vermijden.”

Zelf houdt Verlinden het erop “dat we ons niet kunnen permitteren om niet alle puzzelstukken op tafel te leggen”. Zelfs over Tihange 2, die in maart 2023 zou sluiten, moet er volgens de christendemocraten gepraat kunnen worden.

En zo lopen de spanningen rond het sowieso al licht ontvlambare dossier van de kernuitstap nog wat verder op.