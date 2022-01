Solden mogen in de uitverkoop: hoe de koopjesperiode stilaan zinloos wordt

“Het is een understatement dat detailhandelaars zich grote zorgen maken.” Bij het begin van de koopjesperiode schakelen heel wat winkeliers doorgaans extra personeelsleden in om de drukte de baas te kunnen, maar dit jaar wordt het anders. Uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat slechts een kwart van de detailhandelaars verwacht tijdens de wintersolden evenveel te verkopen als vorig jaar.

Dat is zorgwekkend, want in januari 2021 lagen de inkomsten van de koopjesperiode al 40 procent lager dan in het jaar daarvoor. Bovendien klinken in de modesector gelijkaardige geluiden. Mode Unie geeft aan dat vier op de tien retailers verwachten deze maand minder omzet te draaien dan vorig jaar.

Creatieve interpretatie

Volgens de organisatie leiden het thuiswerk en de annulering van verschillende feesten ertoe dat mensen minder snel kledij kopen. Maar retailexpert Gino Van Ossel merkt op dat de halfjaarlijkse soldenperiode al langer aan belang inboet, in de eerste plaats omdat januari en juli al jaren niet meer de enige momenten zijn waarop consumenten producten met korting kunnen aankopen. Internationale webwinkels bieden iedere dag interessante koopjes aan en Belgische handelaars kunnen haast niet anders dan die trend te volgen.

“De magie rond de solden verdwijnt zo steeds meer”, zegt Van Ossel. “Zelfs de sperperiode bestaat in feite niet langer. Via een creatieve interpretatie van de koppelverkoop bieden handelaars bijvoorbeeld een schoenlepel aan voor een euro om zo een paar schoenen toch met korting te kunnen verkopen.”

Aan sommige winkels in de Veldstraat is het aanschuiven. Beeld © Eric de Mildt

Vooral in de modesector werden frequente afprijzingen de afgelopen jaren belangrijker. Terwijl de twee vaste koopjesperiodes oorspronkelijk ingericht werden om ervoor te zorgen dat handelaars hun seizoensgebonden kledij alsnog van de hand konden doen, ziet de markt er vandaag heel anders uit. Het belang van fast fashion neemt toe en er komen haast voortdurend nieuwe collecties binnen, waardoor ondernemers meer tussentijdse kortingen aanbieden. “Door de coronacrisis is er bovendien nog heel wat kledij in stock”, zegt de retailexpert.

Nederlanders

Hoewel verschillende handelaars de pandemie vervloeken, bracht ze op economisch vlak niet uitsluitend rampspoed. Handelsfederatie Comeos laat weten dat de lockdown in Nederland de afgelopen weken heel wat dagjestoeristen van over de grens naar centrumsteden bracht. “In Antwerpen steeg de omzet van winkels tijdens de eindejaarsperiode met 20 tot 30 procent, maar ook in Brugge, Turnhout en Hasselt werden mooie cijfers opgetekend”, zegt woordvoerster Déborah Motteux.

De wintersolden kunnen nog meer Nederlandse consumenten naar lokale winkels lokken. Ann Van Doren van het NSZ benadrukt daarbij dat haar organisatie niet af wil van de vaste koopjesperiodes. “Een groot deel van het jaarlijkse omzetcijfer wordt in januari en in juli gerealiseerd. Bovendien bieden ze ondernemers de kans om hun stock te verkopen, waardoor ze nieuwe investeringen kunnen doen.”

De solden in Gent beginnen rustig, mede door het beperkte aantal bezoekers dat toegelaten is in de winkels. Beeld © Eric de Mildt

De voortdurende kortingsslag heeft wel een impact op het Belgische winkellandschap. Van Ossel merkt op dat zelfstandige handelaars het moeilijk hebben om even scherpe prijzen als de ketens aan te bieden. Kleinere zaken hebben immers een minder comfortabele onderhandelingspositie wanneer ze prijsafspraken maken met leveranciers. “Het aantal zelfstandige modewinkels loopt al een tijdje terug en daar zal niet meteen een einde aan komen. Al is er ook weerstand bij enkele merken die niet willen dat hun producten nog met korting verkocht worden en daarom passen voor ketens.”

Het NSZ focust echter op de positieve aspecten van de koopjesperiode en organiseert over twee weken een nieuwe bevraging bij haar leden. Als de verkoopresultaten tegenvallen, vindt ze dat een nieuwe verlenging van de soldenperiode moet kunnen.