Soedan-expert Anette Hoffmann: ‘Als het staakt-het-vuren niet verlengd wordt in Soedan, dreigt een Syrië-scenario’

De Soedanese hoofdstad Khartoem is het strijdtoneel van hevige gevechten tussen het leger en de paramilitairen. ‘De aandacht moet uitgaan naar de Soedanezen. Zij zitten nu gevangen in het conflict’, bepleit Anette Hoffmann, Soedan-deskundige bij het Clingendael Instituut.

De strijdende partijen hebben gisteren het staakt-het-vuren met 72 uur verlengd. Een echte wapenstilstand is het niet: de bombardementen zijn niet gestopt. Onder de Soedanezen heerst grote angst dat de bombardementen zullen toenemen zodra de verlenging afloopt, zegt Anette Hoffmann. “Het menselijke leed is enorm, en er is grote onveiligheid op straat. Mensen zijn bang om hun wijk te verlaten omdat er geschoten wordt. Ook is het moeilijk om vervoer te vinden. Ik sprak een vrouw die uren heeft gelopen naar een andere wijk om water te krijgen.”

Mensen proberen weg te komen uit de hoofdstad, maar voor de meerderheid van de Soedanezen is het onmogelijk om te vertrekken. Zij zitten vast. De prijzen zijn geëxplodeerd in het land, ook de brandstofprijzen. De geschatte 1 miljoen mensen die naar Egypte vertrokken, zijn gestrand bij de grensovergangen. “Veel mensen overleefden de tocht niet door een gebrek aan basisvoorzieningen. Er is geen medische zorg, waardoor ouderen en zieken in een kwetsbare positie verkeren”, vertelt Hoffmann. “Mensen in Khartoem die overwegen te vertrekken, blijven in de stad nu ze deze verhalen horen. Ze willen niet vast komen te zitten in de woestijn.”

We horen veel over de evacuatie van internationale mensen. Hoe zit het met de hulp aan Soedanezen?

“Normaal gesproken is het gemakkelijk voor Soedanezen om naar Egypte te reizen. Nu horen we dat er grote terughoudendheid is bij de Egyptische autoriteiten om de toestroom aan mensen op te vangen. Verder heerst er wrok onder Soedanezen. Velen van hen die voor internationale organisaties werkten voelen zich in de steek gelaten. Maar het is belangrijk om te melden dat er ook Soedanees personeel is geëvacueerd door ambassades.

“Ik ben bang dat de internationale aandacht vanuit politiek en media zal verschuiven naar andere conflicten als alle buitenlanders geëvacueerd zijn. Maar het risico bestaat dat er een grootschalige burgeroorlog uitbreekt in Soedan, waarbij het land in een vergelijkbare situatie terechtkomt als Libië en Syrië. Alleen kent Soedan 45 miljoen inwoners, dat is van een totaal andere omvang (Libië kent ruim 6 miljoen inwoners, Syrië aan het begin van de burgeroorlog in 2011 zo’n 22,5 miljoen, AB). De aandacht moet uitgaan naar de Soedanezen. Zij zitten nu gevangen in het conflict.”

De verlenging van het staakt-het-vuren kwam tot stand na bemiddeling vanuit de VS en Saudi-Arabië. Voor de hand liggende partijen?

“De directe invloed van de VS is zeer zwak. Ze hebben Soedan in het verleden voortdurend aan het eigen lot overgelaten. De enige druk op de twee militaire leiders komt vanuit de Golfregio en Egypte. Voor een bemiddelaar is het belangrijk om toegang tot beide partijen te hebben, Saudi-Arabië heeft bijvoorbeeld nooit echt een kant gekozen. Egypte heeft geen belang bij een regionaal conflict, maar het land is blut. Ze hebben niet veel financiële middelen om de oorlog tegen te gaan. Dat is anders voor de Verenigde Arabische Emiraten, dat een belangrijke speler is. Maar vergeet niet: voor geen van deze landen is een democratie vestigen in Soedan het doel.”

Een groep vluchtelingen op de grens tussen Soedan en Tsjaad. Beeld AP

Internationale organisaties hebben moeite om hulpgoederen het land in te krijgen.

“Elk vliegtuig dat durft te landen in Soedan mag niet leeg aankomen. Het is cruciaal om die reddingslijn te gebruiken. Ter plaatse is het vooral belangrijk dat hulpgoederen niet in handen vallen van een van de twee strijdende partijen. Hulporganisaties werken daarom het beste samen met de Soedanese verzetscomités (informele buurtnetwerken in het land, AB). Zij zijn uitgegroeid tot een belangrijk georganiseerd netwerk, en kunnen hulp op de juiste plek krijgen. Deze organisaties zijn compleet genegeerd de voorbije jaren. Zij zouden een deel van de vredesoplossing moeten zijn.”

Is de situatie in Khartoem momenteel het urgentst?

“Zeker, daar is meteen een oplossing nodig. Maar we moeten in twee sporen denken, we kunnen ons niet veroorloven om alleen de nijpende humanitaire situatie op te lossen. Het staakt-het-vuren moet verlengd worden, en de onderhandelingen moeten worden voortgezet. Anders komt het punt waarop er geen weg meer terug is: dan raken we op het pad waarmee het conflict kan veranderen in een burgeroorlog. De internationale gemeenschap moet dan ook sterk aandringen bij de twee leiders om terug te keren naar de onderhandelingstafel.”

Na de coup in 2021 regeerden de twee generaals van het Soedanese leger en RSF samen het land. Verwacht u op de lange termijn dat een van deze twee partijen de overhand zal nemen?

“We kunnen één scenario uitsluiten: dat een van deze twee partijen deze oorlog wint, de concurrent volledig elimineert en totale controle krijgt over Soedan. Het is waarschijnlijker dat beide partijen een aantal gevechten zullen winnen. Allereerst is er nu de strijd om Khartoem. Het meest waarschijnlijke scenario is nu dat het leger de controle krijgt over de hoofdstad. De RSF zullen dan terugkeren naar Darfur, daar hebben ze steun onder het Arabische deel van de bevolking. Dan kunnen ze zich hergroeperen en steun vragen uit Libië, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar de Russische Wagner-groep openlijk actief is. Dan komt er een Soedan waar weer nieuwe milities worden gevormd, en veel conflicten langs etnische lijnen zullen plaatsvinden. Een gevaarlijke ontwikkeling.”