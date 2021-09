Sociaal tarief of cliquetsysteem? Wetstraat breekt zich het hoofd

In heel Europa grijpen regeringen naar noodmaatregelen om de ongeziene stijging van de energieprijzen te drukken. Zo gaat Spanje de winsten van groene energiebedrijven afromen en een forse btw-verlaging op stroom doorvoeren, terwijl Griekenland een maandelijkse energiesubsidie van 9 euro voorziet en Frankrijk energiecheques uitdeelt tot 270 euro.

Ook onze regering staat onder druk om in te grijpen. Eind deze maand lopen de steunmaatregelen voor de coronacrisis af. Net voor de winter dreigen 600.000 gezinnen hun sociaal tarief voor energie te verliezen. Daarom wil minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) deze tijdelijke maatregel – die 176 miljoen per jaar kost – verlengen. Maar de liberalen, de christendemocraten en de Vlaamse socialisten staan op de rem. Te duur en geen structurele oplossing, klinkt het.

In een reactie lanceert nu iedere partij haar eigen voorstel. Zo legde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een cliquetsysteem op tafel, zoals dat ook al bestaat voor brandstof. Als de prijs dan een bepaalde drempel overschrijdt, gaan de belastingen op energie automatisch naar beneden. “Zo kunnen we een piek tegengaan, want 60 procent van de factuur bestaat uit taksen”, aldus de liberaal. Ook fiscaal specialist Michel Maus opperde dit idee.

Bij PS denken ze aan een bevriezing van de energieprijzen of een korting op de factuur, maar daarmee heerst weinig animo bij de anderen. “We kunnen allerlei kortingen verzinnen, maar uiteindelijk moet iemand de factuur betalen”, klinkt het bij CD&V. Daar eisen ze dat Van der Straeten nu eerst werk maakt van het beloofde wettelijke kader voor de ‘energienorm’, een systeem dat ervoor zorgt dat de gezinsfactuur niet sneller stijgt dan in onze buurlanden.

Vivaldi zal de sociaal-economische tegenstellingen moeten overstijgen. Zeker nu de sluiting van de kerncentrales bovenaan op de agenda staat. De kost van deze transitie dreigt de energiekost voor de consument nog verder te verhogen. Alles is bespreekbaar, zolang het betaalbaar is, klinkt het in de omgeving van De Croo. “Ieder voorstel maakt deel uit van de begrotingsbespreking van 2022.” Deze gesprekken volgen later deze maand.