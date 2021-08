Snijdt OnlyFans in eigen vel? Site zegt pikante beelden (en goudmijn) vaarwel

Naaktbeelden zijn een goudmijn op het online platform OnlyFans, een betalende, pikantere versie van Instagram. Toch moet het er vanaf oktober wat kuiser aan toe gaan. Hoe komt dat?

Bij de oprichting in 2016 zette OnlyFans zich in de markt als een totale vrijhaven, een plek zonder beperkende richtlijnen over borsten of billen. Bovendien hoeven influencers er niet enkel op reclamedeals te teren. Op OnlyFans kan iemand aan volgers video’s of foto’s aanbieden voor een maandelijkse bijdrage, een abonnementsformule die doorgaans zo’n 5 à 50 euro kost. De content kan heel erg variëren, van tattootutorials over fitnessinstructies tot kookvideo’s. In de praktijk zijn het toch vooral seksueel expliciete beelden die hoge toppen scheren.

Net in die expliciete beelden zou de site nu gaan knippen, meldt het Londense bedrijf. Naaktbeelden zijn vanaf oktober alleen nog welkom als ze “in overeenstemming met de door OnlyFans opgelegde regels” zijn. Wat dat precies inhoudt, is voorlopig onduidelijk, maar de controle op erotisch materiaal zou opgevoerd worden. Met name strengere eisen van de betaaldienst Mastercard zouden aan de basis liggen van die beslissing.

Een imagokwestie, zo lijkt het. OnlyFans kwam al een aantal keer in opspraak. In mei onthulde de BBC dat minderjarigen op de site de leeftijdscontrole – via identiteitskaart – konden omzeilen en er expliciete beelden aanboden. Child Focus waarschuwde dat pedofielen op het platform “vrij spel krijgen om toenadering te zoeken”. Ook het delen van wraakporno of verkrachtingsvideo’s zou er gangbaar zijn.

Het draagt allemaal bij aan een reputatie waar bedrijven liever niet mee geassocieerd worden. Dat is volgens nieuwssite Axios meteen ook de reden waarom OnlyFans geen investeerders weet te overtuigen.

Dickpics

Het staat in schril contrast met de waanzinnige groei van OnlyFans. De site telt zo’n 130 miljoen gebruikers, waarvan 7 miljoen betalende abonnees. Vooral sinds de eerste lockdown in maart 2020 gingen de cijfers pijlsnel naar de hoogte in. Een aantal celebrity’s sprong op de kar, zoals rappers Cardi B en Tyga of de actrice Bella Thorn. En met een versje in de remix van de monsterhit ‘Savage’ zette ook Beyoncé het platform mee in de spotlights.

“In veel gevallen wordt er een soort girlfriend experience aangeboden”, verklaart documentairemaakster Cheeru Mampaey (productiehuis Het Konijn) het grote succes in coronatijden. Voor de reeks OnlyFans: De naakte Vlaamse waarheid, dit najaar op Streamz, dompelde ze zich onder in het platform. “Je kunt als betalende gebruiker dan chatten met die persoon of persoonlijke video’s en foto’s aanvragen.”

Exclusief is niet per se expliciet, maar vaak gaat het wel die kant uit. Zo vertelde de Belgische Nanoe Vaesen eerder in een interview dat ze onder meer geld verdient met het quoteren van dickpics. Voor 10 euro geeft ze de foto’s die mannen doorsturen een score, voor 40 euro geeft ze naakt uitleg en voor 60 euro speelt ze tegelijk met zichzelf.

Van elke transactie gaat 20 procent naar OnlyFans, de rest is voor de creators. “Sommigen onder hen doen dit fulltime en verdienen er echt een maandloon mee”, zegt Mampaey. “Maar evengoed zijn het studentes die het als bijverdienste doen.” De bedragen kunnen in sommige gevallen hoog oplopen. Het duo Rosanna Voorwald en Niels van der Zanden, bekend van Temptation Island, realiseert naar eigen zeggen een omzet van 30.000 euro per maand via OnlyFans.

Op basis van de gesprekken die ze voerde voor de reeks stelt Mampaey dat “grenzen snel kunnen vervagen”. De vraag om pikantere beelden door te sturen voor meer geld, is nooit ver weg. “Je moet sterk in je schoenen staan om daarmee om te gaan.”

Snijdt OnlyFans dan niet in zijn eigen vel door expliciete beelden te gaan weren? “Dat denk ik wel, want een groot deel van hun inkomsten halen ze daaruit”, zegt Mampaey. “En als OnlyFans het niet doet, zal er wel een ander platform klaarstaan om het gat op te vullen. Deze tendens hou je niet meer tegen.”