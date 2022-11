Sneuvelen er elke dag echt 750 Russen in Oekraïne? ‘Alles hangt ervan af hoe de term ‘geliquideerd’ geïnterpreteerd moet worden’

Volgens Oekraïne sneuvelden de voorbije vijf dagen liefst 3.750 Russische soldaten op het slagveld. Gemiddeld zijn dat er 750 per dag, of meer dan het dubbele van de weken ervoor. In totaal zouden al 74.000 Russen omgekomen zijn. Maar in hoeverre vallen die cijfers te vertrouwen?

950 doden op zondag, 620 op maandag, 650 op dinsdag, 800 op woensdag en nog eens 730 op donderdag. De cijfers die de Oekraïense generale staf elke ochtend in zijn briefing meegeeft liepen de voorbije dagen plots fors op. Ook het aantal vernietigde Russische tanks (75), gepantserde infanterievoertuigen (151) en artilleriestukken (47) schoot plots de hoogte in.

Mogelijk zijn de zware Russische verliezen een gevolg van de pogingen om in de provincie Donetsk een nieuw offensief te lanceren. Russische militaire bloggers rapporteerden vrijdag massaal een aanvalsgolf nabij de stadjes Vuhledar en Pavlivka, die Oekraïne in de zomer had bevrijd. Het Russische leger zou er in het weekend door de linies zijn gebroken, maar dat ging naar verluidt met zware verliezen gepaard. Bovendien zou Oekraïne er de voorbije dagen in geslaagd zijn de doorbraak alweer te dichten en de Russen terug te dringen.

Het Russische ministerie geeft officieel geen commentaar over lopende offensieven, laat staan over de verliezen in eigen rangen. In hoeverre kloppen de cijfers die Oekraïne geeft dan, en in hoeverre gaat het om propaganda om de eigen bevolking en het Westen te tonen dat de vijand zware slagen worden toegebracht? Volgens Oekraïne zijn er nu in totaal “naar schatting 74.000 Russen geliquideerd”, wat een immens deel zou zijn van de oorspronkelijke invasiemacht van 190.000.

“Alles hangt ervan af hoe die term ‘geliquideerd' geïnterpreteerd moet worden”, zegt Tom Simoens, militair historicus van de Koninklijke Militaire School in Brussel. “Zijn dat enkel doden, of ook (zwaar)gewonden? Oekraïne is daar niet duidelijk over. Klassiek wordt ervan uitgegaan van voor elke dode militair er nog eens 2 tot 4 gewonden vallen. Als met dat cijfer van 74.000 enkel doden wordt bedoeld, zou je dus met nog eens 148.000 tot 296.000 gewonden zitten, wat eigenlijk onmogelijk is.”

Begin oktober citeerde het onafhankelijke Russische mediaproject iStories bronnen binnen het Kremlin die het hadden over op dat moment 90.000 “onherstelbare verliezen” langs Russische zijde. Dat zijn doden, zwaargewonden die niet meer naar het front kunnen terugkeren, en vermisten. Het cijfer lijkt overeen te komen met wat de Britse minister van Defensie Ben Wallace een maand eerder nog verklaarde. Hij had het over 80.000 Russische verliezen, waaronder 25.000 doden. Ook de laatste schatting van het Amerikaanse ministerie van Defensie, van begin augustus, ligt met 70.000 in die lijn.

Eerste Wereldoorlog

Volgens Simoens is het aantal slachtoffers in een oorlog correct tellen sowieso bijzonder moeilijk, en valt er op dit moment geen definitief antwoord op te geven. “Ook vandaag weten we bijvoorbeeld nog altijd niet exact hoeveel Belgische militairen zijn omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. Schattingen lopen uiteen van 35.000 tot 45.000, en dat conflict is meer dan 100 jaar geleden.”

Militair expert Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies noemt het wel aannemelijk dat Rusland nu de helft van zijn oorspronkelijke invasiemacht kwijt is. “Dat is een enorm aantal. Het Russische leger kampte al sinds het begin van de invasie met fundamentele problemen, zoals een slechte organisatiestructuur. Dat wordt er met de tienduizenden doden en gewonden alleen maar erger op.”

Mobilisatie

Eind vorige week meldde Russisch minister van Defensie Sergej Sjojgoe dat de gedeeltelijke mobilisatie voltooid was, met 300.000 opgeroepen reservisten, van wie er zich al 82.000 in Oekraïne zouden bevinden. Die massa zal de problemen van het Russische leger echter niet fundamenteel kunnen oplossen, denken zowel Wijninga als Simoens, integendeel. Simoens: “Als je de hallucinante verhalen leest van gemobiliseerden die verroeste wapens en amper munitie krijgen, slecht gekleed en gevoed zijn, en officieren die gewoon van het front weglopen. Dat is duidelijk geen verbetering.”

Hoewel het Kremlin bij de aankondiging van de mobilisatie verzekerde dat de reservisten vooral achter het front zouden worden ingezet voor bijvoorbeeld bewakingsopdrachten, lijkt het erop dat velen al effectief aan gevechtsacties moeten deelnemen. Ook dat kan een verklaring zijn voor de hogere recente Russische verliezen.

Russians claim that they have entered Pavlivka but all what we saw so far are Russian armor being decimated left and right by Stugna-P ATGMs. If Russians have entered that town then only under heavy losses. And they lost the town before. #Ukraine #Pavlivka pic.twitter.com/CTEx824tXu — (((Tendar))) (@Tendar) 31 oktober 2022

Wat met Oekraïense slachtoffers?

Ook langs Oekraïense zijde vallen er uiteraard slachtoffers. Tijdens de zomer verklaarde president Volodymyr Zelensky dat er elke dag 100 tot 200 militairen om het leven kwamen bij de intense gevechten die toen om de Donbas werden gevoerd. Het totale aantal slachtoffers wordt wel angstvallig geheim gehouden, maar volgens Wijninga mogen we die ook niet onderschatten. “Allicht zullen de verliezen lager zijn dan aan Russische kant, maar lopen ze ook in de tienduizenden.”

Naast de gruwelijke menselijke tol vallen ook de materiële verliezen niet te onderschatten, zegt Simoens nog. Volgens de open source-blog Oryx, die enkel rekening houdt met visueel bewezen verliezen, heeft Rusland minstens 1.420 tanks verloren. Oekraïne claimt er daarentegen al 2.734 te hebben vernield. Het werkelijke aantal ligt allicht ergens daartussenin, aldus Simoens.