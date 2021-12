Snellere derde prik voor onderwijspersoneel in basisscholen

De bijkomende coronamaatregelen voor het onderwijs die het Overlegcomité vrijdag nam, gaan uiterlijk in vanaf woensdag 8 december. Een van de grootste veranderingen is dat op plaatsen waar het mondmasker verplicht is, nu iedereen vanaf 6 jaar het moet dragen. Dat wordt bij voorkeur al vanaf maandag 6 december nageleefd, ook in de binnenruimtes op school. Alleen als de kinderen stilzitten in de klas en er voldoende afstand en ventilatie is, mogen de mondmaskers af. Hetzelfde geldt voor leerkrachten als die vooraan les staan te geven.

Buiten hoeven de mondmaskers niet op, maar alleen als er geen intens fysiek contact is. CO2-meters in de klas worden verplicht en bij twee of meer besmettingen wordt een klas een week in quarantaine geplaatst. De kerstvakantie start voor kleuter- en basisonderwijs een week vroeger, op 18 december.

Secundair onderwijs

Het secundair onderwijs schakelt vanaf 8 december tot aan de start van de examens over op hybride onderwijs, wat betekent dat leerlingen maximaal de helft van de lestijd aanwezig mogen zijn op school. In het buitengewoon onderwijs kan er wel voltijds contactonderwijs georganiseerd worden.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en secundair onderwijs. Voor de instellingen voor volwassenonderwijs blijven de huidige maatregelen gehandhaafd.