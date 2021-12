Smartphone als gps op de schoot kan u vanaf 2022 een boete van 174 euro opleveren

Over welke nieuwe regels gaat het?

In de nieuwe regelgeving is er sprake van een ­’mobiel apparaat met een scherm’, om behalve de klassieke smartphone ook bijvoorbeeld een tablet of een e-reader te kunnen verbieden. De bestuurder mag dat toestel ‘niet gebruiken, vasthouden of manipuleren’. Terwijl de bestuurder in de oude regeling alleen een overtreding beging als hij het toestel gebruikte terwijl hij het in de hand hield, worden nu veel meer handelingen strafbaar gesteld.

Ten eerste volstaat het om het toestel tijdens het rijden gewoon in de hand te houden, ook al wordt het niet gebruikt. Daarnaast wordt ook het gebruik of de manipulatie strafbaar als het toestel bijvoorbeeld op de schoot, op de midden­console of op de passagierszetel ligt. “Wie zijn gsm op de schoot als gps gebruikt, is dus ook in overtreding”, zegt Van den Bergh.

Daarop zijn twee uitzonderingen. Als de auto stilstaat of geparkeerd is, mag de smartphone wel gebruikt worden. Voor een rood licht staan valt niet onder de definitie van stilstaan. Ook als het toestel in ‘een daartoe bestemde houder aan het voertuig’ is bevestigd, is gebruik niet strafbaar. “Dit om te vermijden dat wie zich geen duurdere auto met een multi­mediasysteem kan veroorloven, benadeeld wordt”, zegt Vandenbroucke.

Een overtreding kan je een boete van 174 euro opleveren. Ook andere bestuurders, zoals fietsers, moeten zich aan de nieuwe regeling houden.

Waarom worden de regels aangepast?

Volgens een voorzichtige schatting sterven jaarlijks minstens 30 mensen in het verkeer door het gebruik van de smartphone achter het stuur. Elk jaar raken daardoor ook zowat 2.500 mensen gewond. “De ­regels om die overtreding aan te pakken, dateren nog uit de tijd dat iedereen een ­Nokia 3310 had”, zegt Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V).

Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?

Het wetsvoorstel van Van den Bergh, mee ingediend door collega Joris Vandenbroucke (Vooruit), om smartphonegebruik in de auto te zien als een overtreding van de derde graad, moet dat euvel verhelpen. Daardoor stijgt de boete van 116 euro naar 174 euro. Het wetsvoorstel wordt vandaag definitief goed­gekeurd in de bevoegde commissie, met de steun van de oppositiepartij N-VA. De nieuwe regeling wordt wellicht in januari door de voltallige Kamer goed­gekeurd, begin maart zou die dan in werking treden.