Smaakbom! Kalkoenlapjes in 2 marinades

Wat heb je nodig?

kalkoenlapjes

250 g basmatirijst

1 broccoli, in roosjes

2 grote wortelen, in plakjes

2 gele paprika's, in reepjes

1 grote rode ui, in ringen

olijfolie

zout



Marinade 1:

2 el tijmblaadjes

120 ml ketchup

2 el olijfolie

2 teentjes knoflook, geperst

sap van 1/2 sinaasappel

peper en zout



Marinade 2:

8 el olijfolie

2 el fijngehakte peterselie

6 el limoensap

2 el honing

2 teentjes look, gehakt

1 tl paprikapoeder

1/2 tl cayennepeper

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Meng de ingrediënten voor beide marinades goed door elkaar.

Stap 2: Verwarm de oven voor op 200°C. Bekleed een ovenplaat met bakpapier en leg links de paprikareepjes en de ui. Leg in het midden de kalkoenlapjes, rechts de broccoli en de wortelschijfjes.

Stap 3: Overgiet de groenten aan de linkerkant en de helft van de kalkoenlapjes met 2/3 van de eerste marinade. Overgiet het overige vlees en de groenten aan de rechterkant met 2/3 van de tweede marinade. Keer het vlees goed om in de marinades. Zet de ovenplaat 25 minuten in de oven.

Stap 4: Kook ondertussen de rijst gaar in licht gezouten water. Serveer bij de groenten en de kalkoenlapjes. Geef er de resterende marinades bij als afwerking.