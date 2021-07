Sloveen Mohoric pakt met knappe solo tweede ritzege in de Tour

Hij was de beste van een lange vlucht met daarin ook Edward Theuns (zesde) en Jasper Stuyven (tiende). De gele trui van de Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kwam daags voor de laatste tijdrit geen moment in gevaar.

De negentiende etappe van 207 kilometer tussen Mourenx en Libourne leek door de golvende wegen van de Landesstreek voorbestemd een sprinterskans te worden, maar voor de start maakte Deceuninck - Quick-Step al duidelijk dat het niet mikte op een nieuwe spurt voor groene trui Mark Cavendish. Die andere Belgische sprintersploeg, Alpecin-Fenix, hoopte wel te sprinten met Jasper Philipsen, maar bleek in zijn eentje niet opgewassen tegen het vele aanvalsgeweld.

De beginfase van de wedstrijd werd opgeschrikt door twee valpartijen, waarna gele trui Pogacar actief probeerde om het tempo van het peloton naar beneden te trekken. Ondertussen was er wel een vroege vlucht van zes renners ontstaan, met daarin al Mohoric. Meteen na de tussensprint, waar Michael Matthews drie punten terugnam in de strijd met Cavendish, trok een grote groep renners in de tegenaanval. Daarbij vier Belgen: Jasper Stuyven, Edward Theuns, Brent Van Moer en Greg Van Avermaet, maar de olympische kampioen verdween later uit de groep.

Ondanks het tegenwerk van vooral Israel Start-Up Nation en zelfs van de ploegmaats van Mohoric bleek het peloton geen bedreiging meer voor de nieuwe kopgroep van twintig renners, waar bij het ingaan van het laatste wedstrijduur de strijd voor de ritzege losbarstte. Nils Politt en Matej Mohoric waren daarbij net als Stuyven erg actief in de uitputtende finale, maar het was Mohoric die 26 kilometer voor de aankomst het pleit won en meteen een flinke kloof sloeg.

Twintig minuten achterstand

De 26-jarige Sloveense kampioen Mohoric stoomde op een enorme versnelling naar zijn tweede ritzege van deze Tour en legde op de streep de criticasters van zijn ploeg het zwijgen op met een uitdagend handgebaar. De Fransman Christophe Laporte en de Deen Casper Pedersen reden nog weg van de anderen, richting plaatsen twee en drie. Theuns finishte op 1:08 als zesde, Stuyven op 1:10 als tiende, en Brent Van Moer op 2:37 als zeventiende.

Het peloton kwam met meer dan twintig minuten achterstand over de streep, met voorin een attente Pogacar. Die staat weer een dag dichter bij zijn tweede opeenvolgende eindzege in de Tour. In het algemene klassement heeft hij nog steeds een voorsprong van 5:45 en 5:51 op zijn eerste achtervolgers, respectievelijk de Deen Jonas Vingegaard en de Ecuadoraan Richard Carapaz. De individuele tijdrit van zaterdag tussen Libourne en Saint-Émilion, goed voor 30,8 golvende kilometers, wordt voor die twee een erg belangrijke dag met het oog op het slotpodium.

Twee renners met naam verdwenen vrijdag trouwens uit de koers: de Canadees Michael Woods en de Colombiaan Miguel Angel Lopez gingen niet meer van start. Het Tourpeloton telt zo nog amper 142 renners.