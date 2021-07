Slinken onze medaillekansen? Amerikanen en Dominicanen toch in finale 4x400

Seizoensrevelatie Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée zetten in het olympisch stadion van Tokio 3:12.75 op de tabellen, een verbetering van het Belgisch record (3:14.22), dat door Kevin Borlée, Camille Laus, Hanne Claes en Dylan Borlée in september 2019 op het WK in Doha op de tabellen werd gezet.

De Belgen kwamen in Tokio als derde over de streep, na de Verenigde Staten (3:11.39) en de Dominicaanse Republiek (3:12.74). De top drie, plus de snelste twee buiten die top drie, plaatsten zich voor de finale. Doordat de Amerikanen en Dominicanen weer opgevist werden, vallen de Duitsers en de Spanjaarden nu uit de boot.

Beeld BELGA

De finale is voor zaterdagnamiddag (14.35 uur Belgische tijd), een medaille lijkt dan tot de mogelijkheden te behoren. België sloot de reeksen af met de vijfde tijd in totaal, na Polen, Nederland, Jamaica en Groot-Brittannië.

Het zag er al snel goed uit voor de Belgen, want startloper Alexander Doom hield goed stand in de openingsronde. Imke Vervaet gaf de stok vervolgens in vijfde positie door aan Camille Laus, die een plaatsje goed maakte en zo mocht slotloper Jonathan Borlée na een seizoen vol blessureleed als vierde aan de laatste baanronde beginnen. De Belgische recordhouder ging vervolgens nog de Nigerianen voorbij en loodste Team Belgium met overschot naar de finale.