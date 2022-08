Slimme neuzen en blockchain: zo verstoor je drugssmokkel in de Antwerpse haven

Terwijl de haven van Antwerpen – de tweede grootste in Europa – jaarlijks 14 miljoen containers of zo’n 230 miljoen ton goederen afhandelt, kan de douane slechts een fractie daarvan controleren, zo’n 300.000. Ongeveer 1 op de 42 containers die de haven binnenkomt, moet dus effectief door de scanner. Toch leverde die beperkte controle tijdens de eerste helft van dit jaar al 35 ton onderschepte cocaïne op, goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro. Het is het topje van de cocaïneberg die via Antwerpen zijn weg vindt naar de afzetmarkt die heel Europa beslaat. De douane schat dat 10 tot 20 procent van de cocaïne die de haven binnenkomt, onderschept kan worden.

Immense wachttijden

De pakkans van drugssmokkel via containers moet naar omhoog om de ketting van de drugstrafiek echt te breken, hoor je experts vertellen. Maar de Antwerpse haven hermetisch gaan afsluiten door élke container aan een douanecontrole te onderwerpen, is volgens transporteconoom Thierry Vanelslander (UAntwerpen) economisch schier onmogelijk. “Dan zouden de wachttijden van containerschepen aan de controlepost in de haven razendsnel oplopen en de volledige haven lamleggen”, stelt hij. “Nu is een schip al snel twee uur kwijt wanneer een verdachte container ter controle van de terminal naar de douane moet worden vervoerd”, gaat hij verder.

De Antwerpse haven kan zich simpelweg geen oplopende wachttijden permitteren, omdat de hele logistiek moet voldoen aan het net-op-tijdprincipe van de internationale handel: “Langere wachttijden snijden onmiddellijk in de concurrentiepositie van Antwerpen met de omliggende havens zoals Rotterdam en Hamburg”, legt Vanelslander uit. De douane kiest daarom voor gerichte controles van zogenoemde risicocontainers die op basis van informatie over het herkomstland van een schip en de goederen in kaart worden gebracht. Nu zit cocaïne vooral verstopt in containers met bananen uit Zuid-Amerika. Op termijn wil de douane wel degelijk richting de 100 procent controle van de containers op schepen uit risicohavens van herkomstlanden zoals Panama, Ecuador, Paraguay, Colombia en Brazilië. De federale regering maakte al 70 miljoen euro vrij om de douane uit te rusten met bijkomende hoogtechnologische (mobiele) scanners en kondigde ook de komst van 108 extra douaniers aan.

Slimme neuzen op de terminals

Toch vreest Vanelslander dat er weinig marge is voor extra controles zonder oplopende wachttijden als de douane haar werkmethode niet verandert. Hij heeft onderzocht hoe meer controles mogelijk zijn door te investeren in slimme neuzen op de terminals. Die slimme neuzen bestaan uit apparatuur op de hijskranen die zoals drugshonden aan de containers ruikt om cocaïne op te sporen. In plaats van een vast punt in de haven, kan de screening van containers uitgebreid worden alle terminals, waar die (in eerste instantie) kan gebeuren door personeel van de logistieke bedrijven. “Met slimme neuzen kan je élke container die binnenkomt screenen”, klinkt het. Dat maakt een voorselectie van verdachte containers mogelijk die op hun beurt gecontroleerd worden door vaste scanners aan de poorten van de terminals. “Bedoeling is om aan de deuren van de terminals alle drugs tegen te houden”, klinkt het.

Digitale beveiliging

Nog beter is om op termijn containers al in de herkomstlanden te gaan beveiligen. “Internationale handel verloopt nu nog vrij ouderwets, met de uitwisseling van informatie over goederen op basis van papieren documenten”, zegt Vanelslander. De hele keten is hierdoor erg fraudegevoelig. Het maakt het voor de georganiseerde misdaad erg makkelijk om verschillende schakels om te kopen of te intimideren. Zo is de meest voorkomende, maar ook riskantste modus operandi om drugs te smokkelen, die van de rip-off tot de drop-off: cocaïne die verstopt zit tussen de vracht kan meeliften met het legale transport om er dan fysiek te worden uitgehaald op kaaien of op terminals.

Het is dan ook nodig om alle informatie over containers en goederen te digitaliseren. “Dat maakt het voor een drugscrimineel veel moeilijker om te weten welke lading er in welk container zit”, stelt Vanelslander. Drugscriminelen kan je dan verder ontmoedigen door de logistieke bedrijven die gegevens te laten uitwisselen via de blockchain. De informatie over de plaats en het uur van een container, komt in een digitaal blokje te staan. Het blokje wordt versleuteld en verbonden aan andere blokjes informatie. Zo krijg je een ketting, ofwel een blockchain, van beveiligde informatie die voor alle betrokken partijen te allen tijde te raadplegen is. Alleen bedrijven met de juiste sleutel kunnen gesloten informatie inzien. Het maakt onenigheid over verantwoordelijkheid en verschillen in administratie tussen bedrijven verleden tijd.

Heikel punt blijft wie de kost moet dragen om de haven met al dat hoogtechnologische materiaal uit te rusten. “Het moet een gedeelde inspanning zijn van de overheid en de logistieke bedrijven, want beide hebben iets te winnen”, stelt Vanelslander. De kanttekening is wel dat alle naburige havens aan hetzelfde zeel trekken want anders dreig je het werkterrein van de georganiseerde misdaad gewoon te verleggen.