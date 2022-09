Slimme meters werken massaal niet: tienduizenden gasmeters maken geen verbinding

Netbeheerder Fluvius is sinds juli 2019 digitale meters aan het plaatsen in Vlaamse woningen en bedrijven. Ondertussen hebben al meer dan één miljoen gezinnen zo’n slimme elektriciteitsmeter in huis. Maar meer dan 11.000 van die meters werken niet zoals het zou moeten. Voor de gasmeters ligt dat zelfs nog hoger: meer dan 20.000 van de 780.000 gasmeters maken geen verbinding.

Sommige meters communiceren niet omdat ze in te goed geïsoleerde ruimtes, zoals een kelder, staan. Andere doen dat dan weer niet omdat het 4G-netwerk in de buurt simpelweg te zwak is. Bij Dries Ameel (40) uit het West-Vlaamse Wingene steken beide problemen de kop op. Hij kreeg twee jaar geleden de vraag om zijn analoge meter door een digitale te vervangen. “En daar ging ik uiteraard op in”, zegt hij. “Maar de meter staat beneden in de kelder en het 4G-netwerk in de buurt is sowieso niet goed. Dat merk ik al genoeg aan mijn telefoon.”

Dries verwarmt op elektriciteit. En door de stijgende energieprijzen ligt zijn voorschot plots drie keer hoger dan voorheen. En dus zou hij zijn verbruik graag iets scherper in het oog houden. Met een maandelijkse afrekening bijvoorbeeld. “Ik vond het al vreemd dat ze mij bleven vragen om mijn meterstanden door te geven”, vertelt hij. “Maar toen ik contact opnam, bleek waarom. Mijn meter communiceert niet en die meterstanden worden dus niet automatisch doorgestuurd. Geen zicht op mijn verbruik, geen maandelijkse afrekening en geen energiedelen dus. Eigenlijk werkt die meter gewoon zoals de vorige.”

Bij Fluvius is het probleem ook gekend. Maar daar benadrukken ze dat de fout niet bij de meters zelf ligt. Die werken namelijk naar behoren. “Op sommige plekken is er inderdaad geen verbinding mogelijk”, zegt Björn Verdoodt, de woordvoerder van Fluvius. “Het gaat enerzijds om meters die in een ruimte staan die zo goed geïsoleerd of afgesloten is dat het netwerk onvindbaar is. En anderzijds om meters die op plekken staan waar überhaupt geen verbinding mogelijk is. Bij dergelijke meters gebeurt het wel dat er plots toch even verbinding is en alle gegevens dan in één keer doorgestuurd worden. Maar we begrijpen dat de meerwaarde die mensen van zo’n digitale meter verwachten ook dan verloren gaat.”

Maar mensen zoals Dries - met een niet-communicerende meter, zoals dat heet - kunnen op hoop leven. Want Fluvius werkt aan een oplossing en als alles goed gaat, zou die er begin 2023 ook al moeten zijn. “Het gaat om een antenne, een soort zender, die dan op het huis geplaatst zal worden”, vertelt de woordvoerder. “Op die manier zou dan wel verbinding met het 4G-netwerk gemaakt kunnen worden. Daardoor zullen alle gegevens dan ook op een correcte manier doorgestuurd en verwerkt kunnen worden.”