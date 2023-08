Sleurt staatsgreep in Niger heel West-Afrika in een oorlog?

Sinds de staatsgreep in Niger op 26 juli, waarbij generaal Abdourahamane Tiani samen met delen van het leger president Mohamed Bazoum afzette, namen andere West-Afrikaanse landen al verschillende maatregelen tegen het land. Tot nu toe bleven die echter altijd geweldloos. Zo werd het land geschorst uit Ecowas, een vereniging van vijftien West-Afrikaanse landen. Daarnaast nam het blok al stevige economische sancties, waardoor de voedselprijzen in Niger de hoogte inschoten en een groot deel van de bevolking geen elektriciteit meer heeft.

Maar nu ligt dus ook een militaire interventie op tafel. Kort na de staatsgreep had Ecowas al gewaarschuwd dat het bereid was om geweld te gebruiken als de oorspronkelijke orde niet snel hersteld werd in het land. Concreet kreeg de junta tot afgelopen zondag de tijd om af te treden. Nu dat niet gebeurd is, moet Ecowas beslissen of het bereid is zijn ultimatum uit te voeren of niet.

Voor de hele West-Afrikaanse regio staat er veel op het spel. Ook in Burkina Faso en Mali vonden de laatste jaren staatsgrepen plaats. Wil Ecowas vermijden dat ook nog andere landen in de regio dat lot ondergaan, dan bewijzen ze het best dat ze bereid zijn om hard in te grijpen tegen militaire coups. Aan de andere kant zou een oorlogsverklaring zo goed als zeker de hele regio meesleuren, schrijft de Nederlandse krant de Volkskrant.

Voldoende mankracht?

Het is bovendien nog maar de vraag of de Ecowas-landen aan voldoende mankracht geraken om het op te nemen tegen het Nigerese leger. Zowel Franse als Amerikaanse soldaten nemen het al in Niger op tegen islamitische terroristen. Beide landen trekken ook de kaart van Ecowas, maar hebben nog niet aangegeven of ze hun troepen willen inzetten in de strijd tegen de junta. Zelf zou Ecowas volgens schattingen van de Franse krant Le Monde ongeveer 50.000 soldaten kunnen inzetten, wat ongeveer gelijk is aan de omvang van het Nigerese leger.

Daartegenover staat wel dat Niger zo goed als zeker op de steun van Mali en Burkina Faso kan rekenen. Bovendien leunt de bevolking, aangedreven door antikoloniale gevoelens tegenover het Westen, ook steeds meer in de richting van Rusland. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zou de junta zelfs al contact hebben gezocht met het Russische huurlingenleger Wagner, dat ook al op andere plekken in de Sahel actief is.

Intussen blijven diplomatieke onderhandelingen op weinig medewerking van de junta stoten. Delegaties van Ecowas werden in de hoofdstad Niamey gewoonweg niet ontvangen door de junta. Een Amerikaanse diplomate beschrijft in The New York Times haar gesprekken met leiders van de staatsgreep als “enorm frank en op bepaalde momenten enorm moeilijk”. Een ontmoeting met generaal Tiani zat er ook voor haar niet in.