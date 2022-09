‘Slechtste gemeente? Wij zijn juist superaantrekkelijk’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

Leven als God in Vlaanderen? In Kinrooi kom je in de buurt. In Drogenbos wil je zeker niét gedomicilieerd staan. Maar wat met de stad? De Morgen ploos talloze statistieken uit voor Het grote woonrapport en vond het antwoord op de vraag: welke Vlaamse ­gemeente is het best en het slechtst om in te wonen?

Lees meer over Het Grote Woonrapport.

Welke score krijgt uw gemeente? Hoe goed scoort uw gemeente in ‘Het grote woonrapport’ van De Morgen? Zoek het op in onze online tool en ontdek het zelf.

Het Limburgse Kinrooi prijkt helemaal bovenaan het Grote Woonrapport van 'De Morgen'. Beeld Tim Dirven

President Poetins toespraak tot de natie deze week was een een belangrijk moment. Mobilisatie, annexatie, kernwapens – alles werd op tafel gelegd.

Was het een openingsbod om later dit jaar verlies op het slagveld om te kunnen zetten in winst aan de onderhandelingstafel? Of is het onderdeel van een strategie waarin Poetin erop blijft rekenen dat hij met zijn grotere uithoudingsvermogen uiteindelijk wint? Maar ook: kan Poetin straks echt op de rode knop drukken?

Lees de volledige analyse.

‘Dit is geen bluf’, zei Vladimir Poetin over zijn dreigement. Beeld ANP / EPA

Afgelopen week, vlak na Poetins oproep tot mobilisatie, leek China ineens kritiek te uiten op Rusland, met een oproep tot een staakt-het-vuren. Even daarvoor had Xi ook al officieel ‘vragen en bezorgdheden’ overgemaakt tijdens een ontmoeting met Poetin.

Was dit hetzelfde China dat door Rusland in februari op de hoogte werd gehouden over de grootschalige invasie van Oekraïne, zoals Amerikaanse bronnen beweerden?

Hoe denkt Xi Jinping nu eigenlijk echt over de Russische oorlog in Oekraïne? Het blijft moeilijk om China’s president, met zijn eeuwige, zuinige glimlach om de lippen, goed te lezen.

Lees het portret van president Xi Jinping.

Over enkele weken zal de Communistische Partij van China (CCP) Xi Jinping met een grondwetswijziging nog een derde termijn van vijf jaar toekennen. Beeld REUTERS

“Is er nog iets wat ik moet weten?” glimlach ik naar de vrouw die me een zachte badjas en gewatteerde pantoffels geeft. Het licht in de behandel­ruimte is gedimd tot een blauwe gloed, Pink Floyd klinkt er gemoedelijk door de boxen.

“Probeer er gewoon van te genieten. Je hebt toch al je juwelen uitgedaan, hè? Ook kleine oorbelletjes of piercings, want die kunnen in je huid vriezen.”

Kou is cool, en niet alleen omdat we deze winter noodgedwongen de verwarming wat lager zullen moeten zetten. Steeds meer mensen wagen zich aan cryotherapie, waarbij je lichaam wordt blootgesteld aan extreme vriestemperaturen om je welzijn te bevorderen. Onze reporter Katrin Swartenbroux vroeg zich af hoe dat voelde, -110 graden Celcius.

Lees de volledige reportage vanuit de cryokamer.

Katrin Swartenbroux: 'Ik kniel wel vaker aan het altaar van de wellnessindustrie, in de hoop nog wat extra jaren in mijn optimale lichaam af te dwingen. Maar -110 graden is eh... best wel koud.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Geen driekwartbroek, geen Crocs en geen fleece. Simpel toch?” Met drie belangrijke vuistregels als leidraad probeerde stylist Jani Kazaltzis jarenlang om de deelnemers aan zijn modeprogramma’s wat vestimentair verstand bij te brengen. Een achtergebleven fleecetrui in een kledingkast vormde daarbij wel vaker de aanleiding tot een verbale tirade over het lelijkste wat de mode-industrie ooit voortbracht.

Maar in tijden van torenhoge energierekeningen durven modewetten al eens sneuvelen. Stylisten merken dat de lang verguisde, maar erg warme fleecetruien vaker verkocht worden en zelfs meer op catwalks opduiken. ‘Ze zijn niet meer alleen voor seuten, biotuiniers en veganisten.’

Lees het volledige verhaal.

De energiecrisis brengt de opmars van fleece in een stroomversnelling, maar de weg naar het succes werd geplaveid door ontwikkelingen in de modewereld. Beeld RV

Ana de Armas (34) oogt breekbaar en zenuwachtig. Over haar schouders hangt een wijde zwarte blazer gedrapeerd als een beschermend pantser. Alsof ze zich al schrap zet voor de storm aan kritiek die onvermijdelijk zal losbarsten wanneer Blonde, de radicale Marilyn Monroe-film waarin zij de hoofdrol speelt, in première gaat op het filmfestival van Venetië. Het iconische beeld van de breed lachende diva met het opwaaiende rokje is namelijk veraf in de aardedonkere Marilyn Monroe-film.

Een gesprek met actrice Ana de Armas en regisseur Andrew Dominik. ‘Ik wilde het publiek traumatiseren.’

Lees het volledige gesprek met Ana de Armas en Andrew Dominik.

Ana de Armas als Marilyn Monroe in 'Blonde’. Beeld 2022 © Netflix

Heb je nood aan een gesprek? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

In een recente aflevering van ‘Radio Radzinski’, de geestige podcast over voetbalclub Anderlecht van het Brusselse nieuwsnet Bruzz, bekent VRT-collega Ivan De Vadder dat hij zelfs met aanmoedigingen voor zijn favoriete club zuinig is op sociale media, omdat de kritiek van partijdigheid snel weerklinkt.

Van zulke voorzichtigheid is in ‘Wanhoop in de Wetstraat’ geen sprake. In zijn nieuwe boek schetst de journalist een somber beeld van al wat misgaat in de vaderlandse politiek. Dat is nogal wat.

Lees de volledige analyse.

Het zijn net mensen. Wanneer de rectoren van drie universiteiten één na één binnenwaaien, verschillen toon en thema van het gesprek niet zo veel van wat je in de wachtrij van de frituur hoort. Er wordt gegroet en gezucht, diep gezucht. Het is crisis, en die slaat ook toe aan ’s lands grote kennisinstellingen.

Want amper is corona verteerd, of daar slaat de energieschok al toe. Hoe vatten rectoren Luc Sels (KU Leuven), Rik Van de Walle (UGent) en Herman Van Goethem (UAntwerpen) het nieuwe jaar aan?

Lees het volledige gesprek.

Rectoren Rik Van de Walle (UGent), Herman Van Goethem (UAntwerpen) en Luc Sels (KU Leuven). Beeld Thomas Sweertvaegher

Raymond Van Het Groenewoud legde in 1977 al de vinger op de wonde in de meezinger ‘Meisjes’: ‘Ze komen zelden klaar mijnheer’. Van Het Groenewoud mag de tekst in een recentere versie van het nummer dan wel hebben aangepast tot “je bent er nooit mee klaar mijnheer”, die wijziging blijkt niet gestoeld op een representatieve bevraging in slaapkamers.

Volgens seksuologe Lotte Sierens zorgen gebrekkige kennis over het vrouwenlichaam en vrouwelijk genot er nog steeds voor dat vrouwen een pak minder vaak klaarkomen dan mannen. Daar wil ze verandering in brengen met haar boek It’s All About The Clit, met daarin de clitoris in een - pun intended - glansrol.

Lees het volledige interview met seksuologe Lotte Sierens.