Slechts één schepen in Antwerpen? Open Vld gaat niet akkoord: ‘Mevrouw Caluwaerts speelt soloslim’

Normaal gezien zou Open Vld vanaf januari zowel Erica Caluwaerts als Willem-Frederik Schiltz naar het college sturen. Alleen hebben N-VA en Vooruit daar weinig zin in. Bij de troepen van burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft dat veel te maken met de figuur van Willem-Frederik Schiltz. Ze vinden hem te groen en dus te links. Hij zou onder meer een rol hebben gespeeld in het besluit van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) om de Turnhoutsebaan om te vormen tot een fietsstraat. Een keuze waar N-VA niet voor te vinden is.

De socialisten willen vooral hun derde schepen, Karim Bachar, niet kwijt. Met drie schepenen in het stadsbestuur wegen de socialisten zwaarder door. Een extra schepenpost geeft ook extra zichtbaarheid.

Eerder vandaag berichtte Gazet van Antwerpen dat er een akkoord is binnen het stadsbestuur waarbij Open Vld ook in de tweede helft van de legislatuur één schepen houdt, in plaats van de voorziene twee. Die ene schepen zou dan Erica Caluwaerts zijn.

Dat akkoord werd inmiddels ook voorgesteld door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), Vooruit-schepen Jinnih Beels en huidig Open Vld-gemeenteraadslid en toekomstig schepen Erica Caluwaerts. “We slaan nu de bladzijde om”, stelt De Wever. “Ik besef dat dit niet het leukste element van politiek is, maar het hoort erbij.”

Willem-Frederik Schiltz. Beeld BELGA

De Antwerpse Open Vld-afdeling is het absoluut niet eens met de gang van zaken, laat ze weten in een persbericht. Caluwaerts handelde op eigen houtje, klinkt het. “Er werd noch door de afdelingsvoorzitter van onze Antwerpse afdeling, noch door het informeel mandatarissenoverleg, noch door het bestuur, noch door onze leden een mandaat gegeven om het bestuursakkoord te schenden”, zegt lokaal voorzitter Bavo de Mol.

“Integendeel, door deze actie heeft mevrouw Caluwaerts toegelaten dat een vertrouwensbreuk tussen onze partij en de coalitiepartners een interne vertrouwensbreuk is geworden. “Dat neem ik haar enorm kwalijk.”

De Mol is niet te spreken over de demarche van Caluwaerts. “Dit gaat niet over individuen, maar over wat het beste is voor onze partij in Antwerpen. Mevrouw Caluwaerts speelt soloslim. Als voorzitter kan ik niet toelaten dat mijn leden opzij worden geschoven en onze partij in haar hemd wordt gezet.”

Ledencongres

De Mol ziet “geen andere optie” dan een ledencongres samen te roepen over de kwestie en heeft het over een “eigengereide beslissing” van Caluwaerts. Hij heeft het voorts over “een vertrouwensbreuk tussen onze partij en de coalitiepartners die een interne vertrouwensbreuk is geworden”.

“Ik verwacht dat, net zoals bij de toelating voor Willem-Frederik Schiltz om schepen te worden, iedereen zich neerlegt bij wat er wordt beslist op het ledencongres”, aldus nog De Mol.