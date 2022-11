Slechts een handvol werkende kerncentrales houdt Macrons nucleaire droom levend

De Franse toekomst hangt af van kernenergie, stelt president Macron, die droomt van een nucleaire renaissance met kerncentrales als de hoeksteen van de Franse ‘strategische autonomie’. Maar bijna de helft van 56 centrales ligt stil. Is Frankrijk straks kernenergieland af?

De burgemeester van Saint-Paul-Trois-Châteaux, een pastelkleurig dorpje in de Zuidoost-Franse Drôme, maakt zich absoluut geen zorgen. Dat de politie onlangs een inval deed bij de kerncentrale in zijn gemeente is slechts een teken dat de boel goed werkt, concludeert Jean-Michel Catelinois (70). “Zelfs het minste incident wordt onderzocht en serieus genomen.”

De burgemeester kan het weten: decennialang werkte Catelinois zelf voor de nucleaire tak van EDF, de Franse energiereus die ook ’s lands kerncentrales uitbaat. Nu lobbyt hij voor de nucleaire toekomst van zijn dorp. Want dat is waar Saint-Paul-Trois-Châteaux bekend mee is geworden, naast de truffels en bijbehorende gastronomie: de vier robuuste torens aan het water die samen het kerncentralepark Tricastin vormen, een van de oudste centrales van Frankrijk.

Die nucleaire toekomst staat op het spel. Terwijl president Emmanuel Macron hardop droomt over een ‘nucleaire renaissance’, ligt bijna de helft van de 56 Franse reactoren al maanden stil. Het park, grotendeels opgebouwd tussen midden jaren zeventig en begin jaren negentig, raakt verouderd en een deel van de centrales is toe aan een grootschalige onderhoudsbeurt. Nog eens vijftien reactoren kampen met corrosie in het leidingwerk en door een gebrek aan mankracht lopen de werkzaamheden voortdurend vertraging op. De productie van kernenergie, normaal gesproken goed voor 70 procent van de Franse elektriciteitsvoorziening, is zo gekelderd dat Frankrijk niet langer elektriciteit exporteert, maar moet importeren.

De burgemeester van Saint-Paul-Trois-Châteaux, Jean-Michel Catelinois, lobbyt voor de nucleaire toekomst van zijn dorp. Beeld Elisa Maenhout

Strategische autonomie

Kernenergie staat sinds het begin van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne weer volop in de schijnwerpers – ook in Frankrijk, waar president Macron de nucleaire sector ziet als ‘hoeksteen van onze strategische autonomie’. Maar juist nu Europa snakt naar meer onafhankelijkheid in de energievoorziening, verkeert die Franse hoeksteen in dramatische staat – en dat heeft ook gevolgen elders in Europa.

Met een miljardenplan wil Macron de sector uit het slop trekken. De president belooft de bouw van zes nieuwe centrales, ter waarde van 50 miljard euro aan publieke investeringen. Mogelijk komen daar later nog eens acht centrales bij. Tegelijkertijd moet het bestaande park met grootscheepse onderhoudswerkzaamheden klaargestoomd worden om nog eens tien jaar langer mee te draaien dan de oorspronkelijk beoogde veertig jaar. Is de Franse kernenergiesector wel tot zo’n renaissance in staat?

Trots

Saint-Paul-Trois-Châteaux kan in de nucleaire toekomstdroom van Macron zomaar eens een hoofdrol spelen. Het dorp wordt genoemd als een van de mogelijke locaties voor een nieuwe kernreactor, tot groot genoegen van burgemeester Catelinois. Aan de muur van zijn werkkamer in het stadhuis hangt een steunverklaring van burgers die oproepen tot stemmen voor de komst van een nieuwe centrale. Zelf toont hij trots het dossier waarmee hij hoopt te overtuigen dat Saint-Paul-Trois-Châteaux de juiste locatie is: een regio met ervaring en een bevolking die grotendeels positief staat tegenover de sector. Critici doet hij af als activisten, verblind door ideologie – “dat heeft ons land geen goed gedaan”.

De reactor in Saint-Paul-Trois-Châteaux is een van de oudste nog actieve kerncentrales in Frankrijk. Beeld Elisa Maenhout

De gloriedagen van de Franse kernenergiesector gaan terug tot de jaren zeventig, toen Frankrijk in reactie op de oliecrisis besloot sterk op nucleair in te zetten. In 1974 begon in Saint-Paul-Trois-Châteaux de bouw van de kerncentrale Tricastin, inmiddels een van de oudste nog actieve centrales. Het bracht werk, geld en leven in het dorp, vertelt Catelinois. “Tot die tijd telde Saint-Paul-Trois-Châteaux nog maar zo’n drieduizend inwoners. Nu zijn we met bijna tienduizend. Naast werkgelegenheid zorgt de centrale voor belangrijke inkomsten. We hebben een eigen sportzaal, een feestzaal en de lokale belastingen zijn laag.”

Klokkenluider ‘Hugo’

Dat gespecialiseerde gendarmes in burger eind september de kerncentrale binnenvielen in het kader van een gerechtelijk onderzoek, houdt de burgemeester naar eigen zeggen niet bezig. Volgens een voormalig werknemer van uitbater EDF heeft het bedrijf jarenlang veiligheidsincidenten verduisterd of gebagatelliseerd. Zo zou een elektriciteitsgebouw zijn overstroomd met water tot 10 centimeter hoog, water dat door gebrek aan mankracht en materieel na 24 uur nog niet was weggewerkt.

Het incident werd volgens de klokkenluider later afgedaan als ‘enkele lekken’ die ‘onmiddellijk gestopt zijn’. Ook zou een van de reactoren overbelast zijn geweest. De klokkenluider, een zelfverklaard fan van kernenergie die in Franse media ‘Hugo’ wordt genoemd, werkte jarenlang in het management van EDF en was onder meer hoofd veiligheid bij de centrale Tricastin.

Het stilhouden van de incidenten zou te maken hebben met de druk op Tricastin: de centrale was als eerste aan de beurt voor de grootschalige controle om langer open te kunnen blijven. Groen licht zou een hoopvol signaal zijn voor de rest van het kerncentralepark, dat verouderd is, maar ook belangrijk om in de Franse energiebehoefte te voorzien. Catelinois haalt zijn schouders op. “Het is in handen van justitie. De onderhoudswerkzaamheden gaan geheel volgens plan, daar heb ik geen vraagtekens bij. In het dorp heeft ook nog niemand mij om uitleg gevraagd.”

Parlementaire enquête

Ooit een van de Franse kroonjuwelen is de kernenergiesector geleidelijk aan in het slop geraakt. “Onder president François Mitterrand besloot de regering in de jaren tachtig de bouw van nieuwe centrales te beperken”, zegt Teva Meyer, gespecialiseerd in kernenergie en als onderzoeker verbonden aan de Franse geopolitieke denktank Iris. “Daarmee werd aan de nieuwe generatie studenten de boodschap afgegeven: nucleair is geen pad voor de toekomst.”

Opeenvolgende regeringen zetten herhaaldelijk de rem op de sector. Zo besloot premier Lionel Jospin eind jaren negentig de kweekreactor Superphénix te sluiten als handreiking naar zijn groene minister en zag hij onder druk van klimaatactivisten af van een nieuwe reactor. Met het aantreden van de socialistische president François Hollande in 2012, een jaar na de kernramp in Fukushima, sloeg Frankrijk expliciet de weg in van terugtrekking uit kernenergie. De afhankelijkheid van kernenergie in de energievoorziening moest terug van 75 naar 50 procent, een reeks reactoren zou sluiten.

Aanvankelijk zette president Macron die lijn voort. Maar enkele maanden voor zijn herverkiezing – de energiecrisis was al gaande – maakte hij een ommezwaai. Kernenergie is volgens Macron onmisbaar om de klimaat- en energiecrisis het hoofd te bieden zonder te afhankelijk te zijn van het buitenland. Hoewel er ook kritiek is op zijn koerswijziging, is de politieke aandacht nu vooral gericht op de slechte staat van de sector. Vorige maand werd een parlementaire enquête begonnen die de schuldigen moet aanwijzen voor dat fiasco.

In het bezoekerscentrum

In het bezoekerscentrum van kerncentrale Tricastin moet de speciale expositie ‘innovaties van morgen’ een glimp van de toekomst tonen, maar uitgerekend het scherm over kernenergie staat op zwart. Meer leven is er in de conferentiezaal, waar actrice Maëlle Mietton (42) een theaterstuk voor kinderen repeteert, op uitnodiging van het energiebedrijf.

Actrice Maëlle Mietton en haar man werken op uitnodiging van het energiebedrijf aan een theaterstuk voor kinderen in een gebouw van de kerncentrale. Beeld Elisa Maenhout

“Om geaccepteerd te worden als bedrijf moet je lokaal contact maken”, verklaart Mietton. Om haar heen klinken kwetterende vogels uit de boxen. “Het is een merkwaardige plek om te spelen, je voelt de schrik zodra je hier komt. Dit terrein ademt technologie, het kan wel wat dromen gebruiken.” Kernenergie is dubbel, vindt Mietton. “Het heeft enorme veiligheidsrisico’s en tegelijkertijd is het extreem gecontroleerd. Ik ben geen groot voorstander, maar zolang we maximaal elektriciteit blijven gebruiken, kun je als samenleving ook niet tegen zijn.”

Koude winter

Het imago van kernenergie is in Frankrijk overwegend positief; volgens een recente peiling van onderzoeksbureau Ifop is 75 procent van de ondervraagden voorstander, en 81 procent ziet het als onmisbaar voor energie-onafhankelijkheid.

Juist die belofte staat nu onder druk. “De hoop was dat deze herfst alle reactoren weer zouden draaien”, zegt onderzoeker Meyer. “Dat gaat niet gebeuren.” Hij wijt de huidige staat van het kerncentralepark aan een fundamenteel gebrek aan investeringen de afgelopen decennia. Mede daardoor kampt Frankrijk met een groot tekort aan kennis en mankracht op het gebied van kernenergie. “De centrales werken veel met Amerikaans personeel. Hier hebben we gewoon geen mensen meer met de juiste opleiding. Dankzij het positieve imago dat kernenergie nu heeft, komt de animo daarvoor weer op gang, maar die nieuwe lichting is niet binnen vijf jaar operationeel.”

Ook de voormalig directeur van uitbater EDF, Jean-Bernard Lévy, wijt de achterstanden aan regeringsbeleid. Het bedrijf heeft zich volgens hem vooral voorbereid op sluiting van reactoren, niet op de bouw. President Macron deed die lezing af als onacceptabel en onjuist, Frankrijk zou nooit op het onderhoud hebben willen beknibbelen.

De gevolgen van de stilliggende reactoren zijn voelbaar. “Frankrijk was altijd exporteur van elektriciteit, maar moet nu importeren uit onder meer Duitsland en Spanje”, zegt Meyer. “Dat is echt een probleem; ter compensatie moeten gas- en kolencentrales weer gaan draaien.” Ondertussen moet Frankrijk serieus rekening houden met onderbrekingen op het elektriciteitsnetwerk. “Veel hangt af van of we een koude winter gaan krijgen.”

Voor het eerst heeft de Franse netbeheerder plannen klaarliggen om de elektriciteit af te schakelen. Nieuwszenders delen een speciaal energiebericht dat waarschuwt voor gebruikspieken. Hier en daar dreigt voor de winter een rood energiebericht, liet de netbeheerder half november weten. Rood staat voor mogelijke onderbrekingen als het energiegebruik niet snel daalt. Voor januari is sprake van een hoog risico op spanning op het stroomnetwerk.

Onrust

In Bollène, een aanpalend dorpje dat rechtstreeks uitkijkt op de centrale van Tricastin, is Sixtine Jignon (31) er niet gerust op. “Ik weet niet of het met de centrale te maken heeft, maar de afgelopen maanden hadden we herhaaldelijk last van stroomuitval.” Franse media melden een storing als gevolg van hitte en burgemeester Catelinois legt uit dat de uitval niet direct met de centrale te maken heeft. Maar voor Jignon, die sinds twee jaar nabij de centrale woont, voelt het gebrek aan informatie ongemakkelijk. “Kernenergie maakt hier deel uit van het decor. Het levert geld en werk op. Niemand heeft het erover, het gesprek is gesmoord.” Ze zegt niet in de omgeving te willen blijven. “We hebben geen idee van wat er hier precies gebeurt.”

Sixtine Jignon, met haar zoontje Nael, woont nabij de kerncentrale van Saint-Paul-Trois-Chateau. Ze voelt ongemak over het gebrek aan informatie. Beeld Elisa Maenhout

Macrons belofte van een renaissance leidt tot euforie in de kernenergiesector, zegt onderzoeker Meyer. Zelf is hij gereserveerd. “Hebben we wel de technische en financiële middelen om nieuwe centrales te bouwen? Die vragen blijven onbeantwoord.” Veelzeggend is het Franse verlies eerder deze maand bij de Poolse aankoop van een nieuwe kerncentrale – die gaat naar een Amerikaans bedrijf. “Frankrijk was in Europa de enige krachtige speler op dit gebied”, zegt Meyer. “Nu hebben we helemaal geen eigen giganten meer, terwijl Rusland en China ook op dit gebied sterker worden.”

Gas uit Groningen

Zo gaat het Franse echec ook de rest van Europa aan. In gesprek daarover kan Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur van de afdeling energie en klimaat bij denktank Ifri, het niet laten Nederland iets op het hart te drukken. “Deze winter gaan we het nog redden”, denkt Eyl-Mazzega. “Maar de enige manier om volgend jaar een industriële ramp te voorkomen is via meer gaslevering uit Groningen.”

Op de kermis in Saint-Paul-Trois-Châteaux maakt men zich voorlopig weinig zorgen. “We gebruiken een energiemeter en letten altijd al op ons energiegebruik”, zegt Stella Dias Furtado terwijl ze haar zoon Elio een verse churros in chocoladesaus aanreikt. “En met 20 graden in november hoeft de verwarming voorlopig nog niet aan.”