Slechts 4 procent van Belgische werknemers beschikt over mobiliteitsbudget

"Bij een mobiliteitsbudget komt het erop neer dat de werknemer samen met de werkgever een specifiek bedrag afspreekt dat anders gebruikt zou worden om een bedrijfswagen te bekostigen", zegt Heidi Verlinden van Securex. "Met dit bedrag kan hij of zij mobiliteitsvoordelen kiezen op maat van zijn of haar individuele situatie. Daar kan nog steeds een bedrijfswagen deel van uitmaken, maar vier op de tien werknemers die voor een mobiliteitsbudget kiezen, laten hun bedrijfswagen vallen."

Werknemers zouden hun mobiliteitsbudget volgens Securex erg creatief inzetten. Van zij die bereid zijn om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget, met of zonder voorwaarden, zou 40 procent een kilometervergoeding willen ontvangen, 22 procent een jaarabonnement op het openbaar vervoer en 13 procent een bedrijfsfiets. Andere ideeën over de invulling van het mobiliteitsbudget omvatten de mogelijkheid om een abonnement aan te gaan met een fietsverhuurdienst (13 procent) of om een deelauto te gebruiken die door het bedrijf ter beschikking gesteld wordt (12 procent).

Een vijfde van de Belgische werknemers ontvangt overigens nog steeds geen mobiliteitsvoordelen, zo blijkt ook.