Slechts 1 op de 10 Vlaamse gemeenten heeft droogteplan: ‘Nochtans cruciaal als we niet willen dat kelders onderlopen bij hevige regenval’

Door deze typisch Belgische kwakkelzomer zouden we bijna vergeten dat iedereen in mei en juni nog zat te puffen bij de eerste hittegolf van het jaar. Ook de laatste zes zomers waren warm, zonnig en vooral droog. Zonnekloppers zullen daar misschien blij van worden, maar het leidt wel tot een watertekort en droge grond.

Gevolg: bij plotse hevige regenval kan de bodem het water moeilijker vasthouden, wat kan leiden tot overstromingen. Vlaanderen is bovendien extra kwetsbaar voor zowel watertekort als -overlast, omdat onze regio dichtbevolkt is, vol verharde gebieden ligt en regenwater massaal wegstroomt via riolen en grachten.

De Vlaamse regering riep daarom in 2020 de Blue Deal in het leven. Daarin stond dat elke gemeente een hemelwater- en droogteplan moet hebben, anders zouden ze subsidies verliezen. Uit cijfers die Groen-fractieleider Mieke Schauvliege bij minister Demir opvroeg, blijkt dat slechts 27 van de 300 Vlaamse gemeenten dat huiswerk intussen klaar hebben.

Subsidies kwijt

“Minister Demir onderneemt te weinig actie”, stelt Schauvliege. “Het blijft tot vandaag een holle dreiging dat gemeentes zonder plan subsidies zouden verliezen, want het staat in geen enkele wetgeving. Als ze van de Blue Deal een succes wil maken, moet minister Demir dringend aan de bak. Aankondigingen alleen zullen onze boeren en onze economie niet beschermen bij de volgende periode van droogte, en zullen niet voorkomen dat huizen onderlopen bij hevige neerslag.”

“Lokale besturen hebben tot 31 december 2024 tijd”, nuanceert men op het kabinet-Demir. “Pas daarna zullen we subsidies intrekken voor gemeentes die niet in orde zijn. Het zou belachelijk zijn om dat nu al te doen, als ze nog ruim de tijd hebben.”

Maar volgens Groen worden de plannen ook amper aan een kwaliteitscontrole onderworpen. “Lokale besturen ontvingen enkele richtlijnen en moeten verder hun plan trekken”, zegt Schauvliege. “Of hun hemelwaterplan - als ze er al één hebben - ook een kwalitatief plan is, daar ligt de minister niet van wakker: ze worden niet gecontroleerd, laat staan bijgestuurd als ze inhoudelijk niet voldoen.”

Dat spreekt het kabinet-Demir tegen. “Samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Blue Deal-coördinatoren proberen we ze zo goed mogelijk bij te staan. En de kwaliteit van de plannen wordt wel degelijk gecontroleerd.”

Eenheidsworst

Ook waterexpert Patrick Willems (KU Leuven) heeft een puntje van kritiek. “Ik zie tegenwoordig dat veel plannen snel-snel worden opgemaakt, alsof het bandwerk is. Het doel van het plan is namelijk dat alle risicopunten in kaart gebracht kunnen worden, zodat op termijn die wegen of pleinen heraangelegd kunnen worden. Maar omdat er op voorhand te weinig overleg is gepleegd met de lokale gemeentediensten, loopt het vaak mis bij de concrete uitvoering en mist het plan een groot deel van zijn effectiviteit. Zonder lokale accenten en overleg wordt zo’n plan eenheidsworst en is het eigenlijk pure windowdressing.”