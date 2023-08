‘Slave these bitches’: dossier tegen Andrew en Tristan Tate toont hoe ze vrouwen met geweld tot seks dwongen

Influencer Andrew Tate en zijn medewerkers schuwden bedreigingen noch geweld om vrouwen tot seks te dwingen. Dat toont het dossier van de Roemeense aanklagers aan, dat de BBC kon inkijken. ‘Ik zal deze teven tot slaaf maken’, staat onder meer te lezen in het dossier, dat honderden pagina’s vol getuigenissen en transcripties bevat.

De Brits-Amerikaanse broers Andrew en Tristan Tate staan in Roemenië terecht voor mensenhandel en het vormen van een georganiseerde criminele groep met twee andere verdachten. Andrew Tate wordt ook beschuldigd van verkrachting. Ze ontkennen alle aanklachten tegen hen.

Nadat hij zijn carrière als kickbokser beëindigd had, begon Tate in het Verenigd Koninkrijk een webcambedrijf, waarvoor hij jonge vrouwen rekruteerde door hen te verleiden om hen vervolgens seksueel getinte video’s te laten maken. Kijkers betaalden tussen de 2 en 10 dollar per minuut.

De Tates werden samen met twee vrouwen met de Roemeense nationaliteit eind december 2022 opgepakt door de Roemeense autoriteiten. Het viertal zat in de cel tot een rechter in Boekarest hen eind maart huisarrest oplegde. Begin deze maand kwamen ze vrij, in afwachting van het proces.

Eerder deze zomer zeiden Roemeense aanklagers in een verklaring dat de broers Tate hun vermeende slachtoffers hadden gerekruteerd door hen te misleiden over hun romantische bedoelingen. Vervolgens brachten ze de vrouwen naar een huis aan de rand van Boekarest, waar ze seksueel werden uitgebuit door de groep en door middel van fysiek geweld en mentale dwang gedwongen werden om pornografisch materiaal te produceren.

Dreigementen en ‘boetes’

De 300 pagina’s met gerapporteerde getuigenissen en bewijsmateriaal geven een zeldzame inkijk in de rechtszaak.

De aanklagers zeggen dat de toegang tot het geld dat werd verdiend op OnlyFans werd gecontroleerd door Georgiana Naghel, een van de twee Roemeense medeverdachten van de Tates. Zij betaalde de vrouwen in de OnlyFans-video’s elke maand geldbedragen zonder het totale inkomen dat ze hadden verdiend bekend te maken, aldus de aanklagers.

Voor inhoud die was gemaakt voor TikTok namen de verdachten volgens de aanklagers 50 procent of meer van het inkomen af. Getuigen beweren ook dat ze werden gedwongen om specifieke inhoud te produceren volgens een strikt schema, onder bedreiging van verbaal en fysiek geweld.

Andrew Tate nadat zijn huisarrest begin augustus werd opgeheven. Beeld AP

Het dossier verwijst naar dreigementen om “je tanden te breken” of “in het mortuarium te belanden” in getranscribeerde sms-berichten, naar verluidt van Naghel. Zij wordt ook beschuldigd van het fysiek mishandelen van een slachtoffer, maar dat ontkent ze.

Volgens een getuige kregen vrouwen die online optraden “boetes” van ongeveer 10 procent van hun inkomen voor kleine “overtredingen”, zoals te lang wegblijven tijdens een pauze, huilen terwijl ze live online waren of hun neus afvegen terwijl ze live waren. Door de optelsom van al die boetes zou een van de vrouwen intussen een schuld van bijna 4.000 euro hebben.

Tot slaaf maken

Het dossier van de aanklagers bevat ook transcripties van audioberichten uit 2020 - waarin Tristan Tate lijkt te zeggen dat hij niet wil dat de vrouwen op sites als PornHub en OnlyFans toegang hebben tot hun accounts: “Ik wil niet dat ze de wachtwoorden hebben, ik wil niet dat ze iets hebben.” In een andere transcriptie heeft de jongste Tate het over‘slave these bitches’ (Hoe hij ‘die teven tot slaaf wil maken’) “Ik ga ze nog meer uren laten werken. Minimaal 10 of 12 uur per dag.”

Ook Andrew Tate schuwt de beledigingen en bedreigingen niet, zo lijken andere getranscribeerde berichten aan te tonen. In berichten met een vermeend slachtoffer gebruikt hij bedreigingen, verwijzingen naar verkrachting of beledigingen zoals “bitch” of “hoer”.

Wanneer Tate groepsseks voorstelt, reageert de jonge vrouw volgens het dossier afwijzend in verschillende berichten. “Ik heb geen seks met meisjes. Ik ga dit niet doen.” En dan, “Schatje, ik moet hiervoor drinken. Ik kan het niet zonder drank.” Daarop zou Tate hebben geantwoord: “Doe niet zo vervelend. Ik wil zien dat je je aan mij onderwerpt” en wat later “Hou je mond, hoer, je zult doen wat ik zeg.”

Geweld

Het dossier bevat ook gedetailleerde getuigenissen over het vermeende geweld van Andrew Tate tegen vrouwen. Een vrouw die hem van verkrachting beschuldigt, vertelt hoe hij haar beval om haar kleren uit te trekken terwijl ze haar schoenen aanhield, waarna hij haar “een klap in haar gezicht gaf”.

Ze verklaart dat ze Tate niet kon afwijzen omdat hij tijdens de seks haar hoofd vasthield, haar vertelde dat hij geen negatieve berichten meer van haar wilde ontvangen en dreigde haar zwanger te maken en haar in een huis op te sluiten. Volgens de openbare aanklager “huilde het vermeende slachtoffer en was ze bang omdat ze dacht dat hij tot alles in staat was”.

De Tates ontkennen de aantijgingen tegen hen ten stelligste. Een woordvoerster van de broers beschuldigt de BBC van een gebrek aan onpartijdigheid en zeg dat er “substantieel bewijs is dat wijst op hun onschuld”, zonder details te geven of in te gaan op de specifieke beschuldigingen.

Eerder dit jaar ontkende Andrew Tate in een gesprek met BBC met klem dat hij vrouwen had uitgebuit of gemanipuleerd. Hij zei dat hij “nooit iemand kwaad had gedaan” en dat de zaak tegen hem “volledig en volkomen verzonnen” was. Hij heeft ook herhaaldelijk gezegd dat de media en anderen bepaalde opmerkingen van hem uit hun verband rukken en samenvoegen op een manier die niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Het kan nog jaren duren voor er een uitspraak is in de Roemeense rechtszaak.