Slachtoffers van een toxische baas: ‘In haar eerste week vroeg mijn nieuwe baas: ‘Kan ik misschien 2.500 euro lenen?’’

Wat maakt veel lawaai, verwoest alle werklust en veegt achteraf altijd netjes het eigen straatje schoon? Jawel, het is uw toxische baas. We spreken met slachtoffers van destructief leiderschap en onderscheiden verschillende types horrorbazen. Vandaag: een baas zonder ruggengraat, een manager met extreme controledwang en een psychopaat. ‘In haar eerste week vroeg mijn nieuwe baas: ‘Kan ik misschien 2.500 euro lenen?’’

Wat doet destructief leiderschap met een medewerker? Wat gebeurt er als die besluit terug te vechten? En hoe kan een organisatie voorkomen dat een toxische leider zijn gang blijft gaan? Vorige week onderscheidden we al de toxische uitbuiter, het verdeel-en-heers-alfamannetje, de veeleisende CEO en de wraakzuchtige laborante. Vandaag ronden we af met nog drie types horrorbazen. Opnieuw zijn de getuigenissen geanonimiseerd en krijgt elke baas een evaluatie van de experts.

Lees ook ‘Vooral een collega met een maatje meer moest het ontgelden: ‘Zou jij niet beter een slaatje eten?’, vroeg hij’: werknemers over hun toxische baas

1 DE MANISCHE MICROMANAGER

Axel (40) had het uitstekend naar zijn zin als IT-manager bij een multinational, tot hij twee nieuwe bazen kreeg.

Axel: “Ik werk in mijn bedrijf in de onderste managementlaag, boven mij staan een manager en een senior director met wie ik veel moet samenwerken. Mijn vorige bazen gaven me de boodschap: doe je werk zoals je wilt, we weten dat het goed is, en kom naar ons als je hulp nodig hebt. Ik werkte graag op die manier, mijn team schitterde en ik leverde met alle plezier extra inspanningen. Het is een fijn bedrijf met veel goede leidinggevenden, maar toen ik hoorde wie mijn nieuwe manager werd, vreesde ik al het ergste.”

Je kende hem?

Axel: “Ik kende zijn reputatie, en alle verhalen die ik over hem had gehoord, bleken te kloppen. Zijn mantra is: ‘Ik wil dat je dit doet.’ Ik, ik, ik en ik: daar draait het bij hem om.

“Vanaf het begin bracht hij gedetailleerd in kaart wie wat wanneer doet. Hij wil constant updates en vraagt ook dat we onze klanten op de hoogte houden van alle systeemstoringen en fouten. Eigenlijk zouden we honderd updates per dag moeten schrijven en meer tijd aan zulke administratieve kutlijstjes moeten besteden dan aan IT-problemen. Voor mij is dat een verschrikking.”

En redelijk afstompend.

Axel: “Een collega zei me laatst: ‘Axel, mijn brein krimpt. Mij wordt constant verteld hoe ik mijn werk moet doen, en zo gedetailleerd dat ik niet meer hoef na te denken.’

“Ook al die vergaderingen vreten energie. We hebben woensdag een vergadering over een bepaald onderwerp, maar dinsdag is er een voorbeschouwende meeting, en maandag heeft het management al gevraagd: ‘Kunnen we het misschien al een eerste keer bekijken?’ We bespreken dus drie dagen lang hetzelfde.

“Mijn vorige manager had de vergadervrije vrijdagen geïntroduceerd: dan werd onze agenda geblokkeerd en konden we ongestoord doorwerken. Mijn nieuwe baas plant nu élke vrijdagmiddag van vier tot zes een strategical work session om de week af te sluiten. Dat werkt totaal niet.”

Hoe is de nieuwe senior director?

Axel: “Die is in hetzelfde bedje ziek. Dat is een Amerikaan met een groot ego, die niet openstaat voor andere ideeën dan zijn eigen vondsten, en hij controleert even graag. Mijn collega-managers en ik begonnen na een tijdje een front te vormen. Af en toe overlegden we hoe we een en ander konden aankaarten. Vervolgens wilde de senior director bij die meetings zijn en wilde hij ook in onze groepschat zitten. Sindsdien komen we niet meer bij elkaar, en we hebben een nieuwe groepschat aangemaakt.”

Is het wantrouwen van de managers ergens op gebaseerd? Was er eerder iets fout gelopen?

Axel: “Helemaal niet. Ik zit in een grote afdeling met veel soortgelijke teams, en ik wil niet opscheppen, maar mijn team haalde de beste resultaten.”

Wat zou er gebeuren als je tegen de baas ingaat?

Axel: “Als je het spel niet meespeelt, volgen er wraakacties. Dan spreekt de senior director je aan in een meeting en probeert hij je te kleineren. Dan roept hij plots in het bijzijn van honderd mensen: ‘Hoe kom je dáár in godsnaam bij?’

“We werken met veel Amerikanen en in de VS kun je zonder veel poespas op staande voet ontslagen worden, dus zij vrezen voortdurend voor hun job. In België is dat onmogelijk, hier werkt die manier van intimideren veel minder goed. Ik kom zelf geregeld in opstand tegen mijn bazen, ik heb een sterke persoonlijkheid, maar de Amerikanen in ons bedrijf ondergaan dat regime stilzwijgend.

“Vaak leidt dat tot ongemakkelijke situaties. Laatst kwam de senior director een grote meeting binnen, hij zette zijn computer aan en zei: ‘Jongens, ik heb eigenlijk niets voorbereid. Heeft iemand vragen?’ En toen niemand iets zei: ‘Als het stil blijft, ga ik mensen aanwijzen die een vraag moeten stellen.’”

Wat deed dat met je werkplezier?

Axel: “Op den duur voelde ik bij elk bericht of elke mail van mijn manager de stress door mijn lichaam schieten en ging ik meteen in een verdedigende modus.

“Ik kon me ook niet meer motiveren. Ik heb me eroverheen kunnen zetten door elders uitdagingen te zoeken en werk voor andere collega’s te doen. Dat lukte goed, tot mijn manager me beval: ‘Geef me eens een overzicht van alle activiteiten die je naast je gewone werk doet, en zet erbij hoeveel uren je er per week aan besteedt.’ Ik antwoordde: ‘Waarom? Ik doe mijn werk toch goed?’ En hij: ‘Ja, maar ik wil er een beter zicht op krijgen.’

“Op die manier is het niet vol te houden, daarom zoek ik nu een andere job binnen het bedrijf.”

DE EVALUATIE VAN DE EXPERTS

Katleen De Stobbeleir (professor leiderschap en partner Vlerick Business School): “Dat is een goed voorbeeld van toxisch leiderschap: de manager krijgt feedback en besluit om niet zijn eigen gedrag aan te passen, maar de medewerker te straffen.

“Niet elke manager is toxisch, soms moeten nieuwe leidinggevenden leren delegeren. Ze gaan bijvoorbeeld micromanagen met de beste bedoelingen om mensen voor fouten te behoeden, maar halen zichzelf erg veel werk op de hals. Sowieso zal de werknemer die goede intenties meestal niet zien, want wie voortdurend gemicromanaged wordt, voelt zich niet autonoom en niet competent.”

Jesse Segers (professor leiderschap en organisatiecultuur Stichting Sioo): “Een micromanager veroorzaakt bovendien vaak zijn eigen problemen. De leidinggevende vindt dat zijn mensen te weinig doen en dat hij ze moet aanjagen, maar daardoor raken die gedemotiveerd en doen ze juist nog minder. Vervolgens jaagt hij ze nog strenger aan, werken ze nog minder, enzovoort. Intussen vertrekken de bekwaamste medewerkers.

“Wie blijft, begint hulpeloosheid te vertonen. Als je later die strenge greep lost en wilt dat de medewerkers weer initiatief tonen, lukt dat niet meer. Het is een taaie klus om je medewerkers er dan opnieuw van te overtuigen dat ze risico’s mogen nemen en dat ze competent zijn, want ze vertrouwen je voor geen meter meer. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.”

Ik heb de indruk dat medewerkers die veel van hun organisatie houden, lang een toxische baas kunnen verdragen.

Segers: “Dat klopt. Wie zijn werk echt graag doet, ziet verkeerd gedrag vaak door de vingers en besluit het er maar bij te nemen. Daarnaast zorgt ook het sociale weefsel op de werkvloer ervoor dat mensen lang een toxische baas tolereren. Als je collega’s hebt met wie je het heel goed kunt vinden, steun je elkaar: ‘Ja, hij is verschrikkelijk. Ik heb dat ook al meegemaakt.’

“Ik denk dat het thuiswerk tijdens corona ons wel kritischer heeft gemaakt voor destructieve leiders. Vóór corona was ons werk vaak onze wereld, dus we hadden veel te verliezen als we besloten op te stappen. Nu de norm is verschoven naar hybride werken, is zowel de identificatie met ons werk als het sociale weefsel wat losser, we zijn uit die werkbubbel gebroken en denken sneller: wil ik dit eigenlijk wel?”

Katleen De Stobbeleir: ‘Hoe helderder de bedrijfs­cultuur, hoe minder speel­ruimte toxische leiders krijgen.’ Beeld rv

2 DE PSYCHOPAAT

Francine (59) heeft zeventien jaar op de dienst boekhouding van een West-Vlaamse zorginstelling gewerkt, maar de laatste twee jaar was haar leven een hel door de nieuwe financieel directeur.

Francine: “Mijn bazin had twee gezichten. Het ene moment was ze vriendelijk en sympathiek, het volgende barstte ze in woede uit, vernederde ze je en probeerde ze je te kwetsen. Ik raakte er vaak door in de war. Dan dacht ik: ze is nu zo vriendelijk, misschien heeft ze ingezien dat ze zich verkeerd heeft gedragen. Waarna het even later opnieuw fout ging.

“Ze ontplofte vooral als ik haar van repliek durfde te dienen. Ze kon echt niet overweg met tegenspraak. Bovendien gedroeg ze zich vaak onmenselijk.”

Hoe bedoel je?

Francine: “Toen ik ziek was geweest en terug kwam werken, vroeg ze niet: ‘Hoe is het met jou?’ Nee, ze riep: ‘Je hebt me in de steek gelaten.’

“Toen ik haar na het overlijden van mijn moeder belde om te zeggen dat ik niet veel overuren meer wilde kloppen, begon ze hysterisch te tieren: ‘Ik praat nooit meer met jou!’ Een week later nodigden zij en de algemeen directeur me uit voor een gesprek. Ze schoven mij een brief onder de neus en ik kon mijn ogen niet geloven: ík werd ervan beschuldigd dat ik woedeaanvallen kreeg. Toen ik naar de precieze feiten vroeg, vertelden ze dat ze er niet dieper op wilden ingaan. Een week later kreeg ik die brief aangetekend thuis.”

Dat is de omgekeerde wereld.

Francine: “Ze wist alles zo te draaien dat het mijn schuld was en haar perceptie de waarheid werd. Dat deed ze niet alleen bij mij. Achteraf bleek dat sommige collega’s zich soms schaamden voor hun problematische relatie met haar: ze hadden het idee dat het misschien wel aan hen lag. Daardoor praatten ze onderling ook niet over haar, tot het te laat was.

“Ze schiep ook wantrouwen in het team door van alles te verzinnen. Dan zei ze tegen mij: ‘Mensen klagen dat je te fel bent.’ Toen ik vroeg om welke collega’s het ging, zodat ik het misschien met hen kon uitpraten, antwoordde ze doodleuk: ‘Ik ga geen namen noemen.’”

Heb je haar gedrag proberen aan te kaarten?

Francine: “Ja, ik ben eerst naar de preventieadviseur gestapt. Daarna moest ze therapeutische sessies volgen. Daar was ze ook weer woedend over. Ze riep dat het allemaal mijn schuld was: wat zouden de mensen niet over haar denken?

“Ze had me eerder beloofd dat ik het hoofd van de boekhouding zou worden, maar besloot vervolgens een vriendin van haar te benoemen. Niet dat ik dat zo erg vond, ik ambieerde die positie niet, maar het was een patroon dat telkens weer terugkwam: eerst iets beloven, daarna die belofte intrekken.

“Later ben ik naar de algemeen directeur gestapt en die vertelde me dat ik gelijk had. Haar gedrag was niet correct, maar hij kon er niets aan doen: ‘Je moet leren met onrechtvaardigheid om te gaan.’ Hij was bang voor de financieel directeur en praatte haar altijd naar de mond, want hij had haar nodig.”

Wanneer besloot je te vertrekken?

Francine: “Er waren al veel collega’s weggegaan, onder anderen iemand die al veertig jaar in dienst was, en ook directeurs. Ik hoopte nog dat er iets zou veranderen, maar dat gebeurde niet.

“Ik ben toen naar een psycholoog gegaan en die zei me: ‘Je wordt onmenselijk behandeld. Heb je nog wel zelfrespect? Je moet daar zo snel mogelijk weg.’”

En dat was het laatste duwtje.

Francine: “Ja, ik was tot dan superloyaal aan de organisatie geweest, maar nu snap ik dat je ook té loyaal kunt zijn. Ik wilde mijn baas leren te begrijpen, maar irrationaliteit valt niet te begrijpen.

“Vertrekken was wel moeilijk, ook omdat ik al 59 ben: het zal erg lastig zijn om nog een nieuwe job te vinden.”

DE EVALUATIE VAN DE EXPERTS

Bart Groothuis (interim-manager en auteur van het boek Ziek van je baas?): “Een psychopaat deelt zijn medewerkers vaak in twee kampen in: mensen die hij kan gebruiken als pionnen, en mensen die hij kan slachtofferen. Medewerkers die in het eerste kamp zitten, vinden hun baas vaak fantastisch. Ze zijn zo gemanipuleerd dat ze denken dat hij het beste met hen voor heeft, maar een psychopaat denkt alleen maar aan zijn eigen gewin. Als hij ook die trouwe pionnen moet opofferen om hogerop te raken, zal hij dat zonder scrupules doen.”

Ook in de zachte sector tref je horrorbazen aan.

Groothuis: “Je kunt alle types bazen ook in de non-profitsector vinden, maar psychopaten gedijen wel beter in de profitsector, omdat daar vaker naar de resultaten wordt gekeken en minder naar de manier waarop die zijn bereikt.

“De non-profitsector kampt wel vaak met het nadeel dat er een familiecultuur hangt, waardoor problemen soms met de mantel der liefde worden bedekt.”

We zien het telkens opnieuw: de baas blijft zitten, de medewerker vertrekt.

Segers: “Het is geen eerlijke strijd. Vaak zijn de vertrekkers ook gewilde profielen op de arbeidsmarkt, en dus een groot verlies voor het bedrijf. De kwetsbaarste mensen zijn finaal het grootste slachtoffer van toxisch leiderschap.”

Macht lijkt niet zo gezond voor veel mensen.

Segers: “Macht verandert iedereen, niet alleen de psychopathisch aangelegde bazen. Als ik jou in een machtspositie plaats, ga je vanzelf strategischer handelen en meer op de lange termijn denken, en zie je sneller opportuniteiten. Maar daardoor ga je ook je medewerkers vanuit dat vogelperspectief bekijken en word je minder empathisch. Nog een probleem is dat iemand met macht niet geneigd is om aan introspectie te doen.

“Onmacht doet trouwens óók iets met mensen: je ziet geen kansen meer, alleen nog risico’s. Het is voor een baas makkelijk om te zeggen: ‘Laat het gewoon weten als er iets verkeerd gaat op de werkvloer.’ Maar dat kan vaak niet zomaar.”

Groothuis: “Als een goedbedoelende manager zijn medewerkers vraagt hoe ze vinden dat hij het doet, is het nog maar de vraag of ze eerlijke feedback durven te geven. Je vraagt hun tenslotte dingen te zeggen die je misschien liever niet hoort. Het is verstandiger om medewerkers geanonimiseerde feedbackformulieren te laten invullen en geregeld met collega-managers te praten.

“Managen gaat ook over houding en gedrag: hoe reageer ik op feedback? Hoe kom ik over? Daarin kunnen managers meer begeleiding en coaching gebruiken, want management is behalve een kunde ook een kunst die je niet alleen onder de knie krijgt door een diploma te behalen.”

Jesse Segers: ‘Wie zijn werk graag doet, ziet verkeerd ge­drag vaak door de vingers en besluit het er maar bij te nemen.’ Beeld Sacha Cnockaert

3 DE VRIENDELIJKE BAAS MET DE LOZE BELOFTEN

Frank (37) werkte jarenlang met plezier voor een rekruteringsbedrijf en had een fijne baas, maar gaandeweg bleek dat hij niet op haar kon rekenen.

Frank: “Toen ik aan de slag ging, klikte het direct met mijn leidinggevende. Ze gaf me vanaf het begin carte blanche en motiveerde me om mooie resultaten te boeken. Door dat grote vertrouwen deed ik mijn werk graag, en ik was altijd bereid om extra werk op mij te nemen.

“Na zeven fijne jaren begon dat te veranderen. Ze had me een mooie opslag in het vooruitzicht gesteld, maar toen het zover was, werd er maar 30 euro extra op mijn rekening gestort. De hr-manager van het hoofdkantoor vond dat ik al genoeg verdiende, en mijn baas maakte er geen halszaak van.

“Later gebeurde nog eens zoiets. Mijn baas had inmiddels een hogere functie in het bedrijf, en ze wilde mij tot branchemanager promoveren en een groot deel van haar taken aan mij overdragen. Maar de hr-manager zei botweg: ‘Frank als branchemanager? Nee, dat zie ik niet zitten.’ En dat was dat.”

Heb je enig idee waarom de hr-manager dat zei?

Frank: “Ik werk heel graag, en met veel passie – ik zie mijn collega’s vaker dan mijn vrouw. Ik geef ook af en toe tips of adviezen over hoe iets misschien beter georganiseerd kan worden, altijd met de beste bedoelingen. Op het hoofdkantoor zijn ze me daar niet dankbaar voor, daar ervaren ze zulke opmerkingen als bedreigend.

“Dat zag ik wel vaker in het bedrijf: ervaren collega’s die iets wilden verbeteren, zijn uiteindelijk opgestapt omdat ze tegen muren bleven botsen.”

Kon je bij een vertrouwenspersoon terecht?

Frank: “De hr-manager was ook de vertrouwenspersoon: dat werkte dus niet.

“Mijn eigen baas probeerde me wel op te peppen, maar ging niet tegen de hr-manager in. Later snapte ik waarom: die zou twee jaar later met pensioen gaan, en mijn baas ambieerde dat plekje op het hoofdkantoor. Achter de schermen gaf ze mij gelijk, maar op het hoofdkantoor knikte ze braaf.”

DE EVALUATIE VAN DE EXPERTS

Groothuis: “Een goede manager komt op voor zijn team en komt zijn beloftes na. Een manager die voortdurend beloftes intrekt en plooit voor de hogere bazen, ondermijnt de sfeer en de productiviteit van het team, én zijn eigen positie. Een medewerker beseft al snel: als ik iets wil, kan ik beter direct naar de baas van mijn baas gaan.”

Moet een overste zijn werknemers niet altijd uit de wind houden?

Segers: “Nee. Leidinggevenden zitten altijd gevangen tussen verschillende belangen: moeten ze loyaal zijn aan de organisatie, aan hun medewerkers of aan zichzelf en hun familie? Je moet voortdurend compromissen sluiten, en zeker niet altijd voor de medewerker kiezen.

“Een bekend citaat van de Amerikaanse hoogleraar Ronald Heifetz vat het goed samen: leiderschap is ook mensen ontgoochelen, maar dan in het tempo dat ze aankunnen. Je moet natuurlijk een band hebben met je medewerkers, maar managen is geen populariteitswedstrijd, soms moet je de advocaat van de duivel kunnen zijn.”

De Stobbeleir: “Voor mij is vooral flexibiliteit belangrijk voor een leider. Als de organisatie een trauma heeft, heb je een goede peoplemanager nodig. En als het bedrijf in slaap is gesukkeld, kan het helpen om iemand met een sterk oog voor resultaten in huis te hebben.”

Segers: “Als je een coherent verhaal kunt brengen, ben je al een eind op weg om een integer beleid te voeren. Het allermoeilijkste is wel om ook integer over te komen. Veel bazen gaan ervan uit dat iedereen de positieve intenties wel ziet, maar dat is niet zo, je moet voortdurend uitleggen wat die intenties zijn. Medewerkers hebben liever een integere, maar incompetente baas dan het omgekeerde.”

Het verhaal van Frank kreeg overigens nog een staartje.

Frank: “Voor de functie die ik niet had gekregen, werd snel iemand anders gevonden, met uitstekende referenties volgens het hoofdkantoor. Maar mijn nieuwe baas bleek een oudere vrouw met een kwakkelende gezondheid, die al meteen vroeg: ‘Zou je me 2.500 euro kunnen lenen?’

“Het moeilijkste vond ik dat ze over alles bleek te liegen en voortdurend feiten verdraaide. Er verschenen ook mannen op kantoor die geld eisten. Volgens mijn nieuwe baas waren het ontevreden uitzendkrachten, daarna huurders die hun voorschot terug wilden, nog later was het zogezegd een ex van haar.

“Over haar oude werkgever vertelde ze dat die op haar laatste dag onder politiebegeleiding was buitengezet na verhalen over bedreigingen en fraude. Ik confronteerde er mijn hoofdkantoor mee, en daar moesten ze schoorvoetend toegeven dat er nooit referenties waren opgevraagd.

“Ik heb lang getwijfeld of ik zou weggaan, want ik had leuke klanten en ik had het bedrijf al veel gegeven, maar dat was de druppel. Ik heb ontslag genomen.”

Wat kunnen organisaties nog meer doen om destructieve leiders te weren?

De Stobbeleir: “In bedrijven zou overlegd moeten worden hoe de werkcultuur er moet uitzien: wat zijn de regels? Welk gedrag belonen we en wat bestraffen we? Hoe geven we feedback aan elkaar? Cultuur is de lijm in je organisatie, maar die blijft vaak heel flou. Door concrete vragen te beantwoorden kun je wel expliciet maken welk gedrag wenselijk en onwenselijk is.

“Als je de cultuur duidelijk hebt gedefinieerd, kun je vervolgens regels bepalen om te voorkomen dat leiders verdeel-en-heersspelletjes spelen en te veel macht naar zich toe trekken.”

Veel organisaties hebben wel ‘een veilig werkklimaat’ in hun bedrijfswaarden staan, maar daar blijft het bij.

De Stobbeleir: “Precies. Organisaties scheppen meestal duidelijkheid over hun strategie, maar slechts weinigen hebben ook een cultuurpolitiek. Maar hoe helderder de bedrijfscultuur, hoe minder speelruimte toxische leiders krijgen.”

© Humo