Slachtoffer eergeweld wil taboe doorbreken: ‘Mijn moeder gaf mijn ex-man toestemming om mij te vermoorden’

In ons land loopt een proefproject om slachtoffers van eergerelateerd geweld te helpen, want zij blijven te vaak onder de radar. De Nederlandse Gulcan Uslu (40), die jarenlang geterroriseerd werd door haar ex, zwijgt echter niet. ‘Hij zette me naakt op straat omdat ik naar een concert ging.’

Gulcan Uslu kreeg in haar vorig huwelijk te maken met eergerelateerd geweld. Haar ex-man had Iraaks-Koerdische roots en had moeite zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Als zijn vrouw ‘te westerse kledij’ of make-up droeg, overtrad ze volgens hem de culturele gedrags­regels als moslima. Hij ervoer dat zijn eer werd aan­getast door zijn ‘te losse echtgenote’ en vond dat het dan ook zijn taak was om haar te straffen.

“Het misbruik begon met kleine grapjes”, vertelt Uslu. “In het begin kneep hij me om me te plagen, dat soort dingen. Maar niet veel later begon hij me ook ­vaker te slaan.”

Uslu migreerde op haar 16de naar Nederland, samen met haar moeder en haar broer, vanuit een dorp bij Kayseri, een stad diep in het Turkse binnenland. Haar moeder zou er trouwen met een nieuwe man nadat ze jarenlang alleen voor haar kinderen had gezorgd. Het zou niet lang duren voor Uslu ook in het huwelijk trad. Maar dan gedwongen.

Haar stiefvader betrapte haar op een dag toen ze met een klasgenoot, haar latere echtgenoot, een sigaret rookte. Maar dat zinde haar stiefvader niet: vriendschap tussen een jongen en een meisje bestond voor hem niet. Het zou namelijk een bewijs zijn dat er meer gaande was tussen hen en dat is een schande voor ongehuwde moslims. Er was volgens hem maar één manier om de eer van onze familie te redden: “Jullie moeten trouwen.”

De jongen kwam uit een Iraaks-Koerdisch gezin dat naar Nederland was gevlucht voor de oorlog in hun land. Zijn ­ouders gingen akkoord, maar omdat de twee nog minderjarig waren, konden ze niet voor de wet trouwen. Het islamitische huwelijk kon ‘gelukkig’ wel plaatsvinden en het stel ging zodra ze meerderjarig waren samenwonen.

In het kersverse huwelijk was Uslu volledig op haar man toegewezen, zijn wil was wet. Als ze kleren aantrok die haar vormen toonden of make-up droeg, kon hij erg kwaad worden. Dergelijk gedrag was volgens hem een smet op hun reputatie als goed moslimkoppel en moest dus bestraft worden.

Zijn boosheid en jaloezie gingen hand in hand met een fascinatie voor messen. “Hij gooide me op bed en zei: ‘Nu ga ik je keel doorsnijden.’ Hij dwong me om het lemmet van een mes vast te houden en dan trok hij eraan zodat het in mijn hand zou snijden. Filmpjes van onthoofdingen heeft hij me ook vaak laten zien. Hij vond het fijn om me daarmee te bedreigen.”

Family Justice Center

In ons land was er jarenlang geen specifieke aanpak om slachtoffers zoals Uslu te helpen. Nu komt daar stilaan verandering. In het Limburgse Family Justice Center (FJC) loopt een proefproject rond eergerelateerd intrafamiliaal geweld, waarbij hulpverleners samen met de politie een twintigtal slachtoffers begeleiden.

De eerste stap van de hulpverleners is onderzoeken wie precies bij het geweld betrokken is. Ze stellen hierbij vaak een stamboom op. Wie in de familie zou in het conflict kunnen bemiddelen? Wie vormt echt een gevaar? Via een risicoanalyse gaan ze ook na of het slachtoffer nog veilig thuis kan wonen of een onderkomen nodig heeft in een vluchthuis.

De resultaten van het project worden toegepast bij de uitrol van de nieuwe centra voor intrafamiliaal geweld, die Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) plant. “Het ergste is dat we lang onze ogen gesloten hebben”, zegt Sonja Cebulski, coördinator in het Limburgse FJC. “We hadden gewoon niet door hoe ernstig dit fenomeen was.”

De casussen kunnen uiteenlopend zijn: van een tienermeisje dat thuis geslagen wordt omdat ze zich ‘te westers’ gedraagt tot een homoseksuele man wiens geaardheid door zijn omgeving niet wordt aanvaard. Slachtoffers van eergerelateerd ­geweld hebben zeker één overeenkomstigheid: ze zitten vast in een systeem waarbij het collectief – en de reputatie ervan – belangrijker geacht worden dan het ­individu, stelt Cebulski.

“In één geval werd een vrouw betrapt op een buitenechtelijke relatie”, gaat ze verder. “Haar familie beschouwde haar als ‘ziek’ en deed een duiveluitdrijving om haar te genezen. Er zijn toen vreselijke rituelen op haar uitgevoerd.”

Daarnaast is er ook nog te weinig kennis over het fenomeen. Volgens psychologe Serafine ­Dierickx (UCLL) heersen er nog te veel misverstanden omtrent eergeweld. Zo is het niet zo dat alleen vrouwen het slachtoffer ervan worden, noch komt het enkel in ­oosterse of islamitische ­gemeenschappen voor.

Ze werkt aan een academische paper over kennis over het fenomeen bij hulpverleners. “Het kan ook in ‘typisch Vlaamse’ gezinnen gebeuren”, zegt de psychologe. “Denk maar aan ouders die een relatie van zoon of dochter afkeuren omdat hun partner niet aan de verwachtingen voldoet op vlak van job, opleiding of voorkomen. Ook daaruit kan geweld ontstaan.”

Bij Uslu dateren de feiten van zo’n twintig jaar geleden. Ze werkt ondertussen zelf als ervaringsdeskundige en geeft enkele keren per jaar vormingen over eergerelateerd geweld aan de Nederlandse politie. In zulke opleidingen wil ze hulpverleners meenemen in de essentie van eergeweld.

Ten eerste moeten ze er rekening mee houden dat het slachtoffer uit een gesloten gemeenschap komt en dat ook in het hoofd van het slachtoffer loyaliteit aan de familie boven alles gaat. “Agenten hebben dus niet met één slachtoffer te maken, maar wel met een hele familie. Die mensen hebben vaak lak aan de politie, aan straffen of aan een rechter.”

Uslu geeft hulpverleners de boodschap dat ze de muren rond het slachtoffer moeten afbreken. Het komt erop neer de persoon te begeleiden naar een nieuw netwerk met mensen die te vertrouwen zijn. Door een opleiding en een job zetten ze slachtoffers op weg om los te komen van hun afhankelijkheid.

Alleen op de wereld

Voor haar voelde het destijds aan alsof hulpverlening heel ver weg was en ze alleen in een andere wereld leefde. Ze zat vast in een huwelijkskerker, vanwaaruit het erg moeilijk was om nieuwe mensen te ontmoeten. Ze sprak in die periode ook nauwelijks Nederlands.

De enigen met wie Uslu over het misbruik kon spreken, waren haar ouders, die dicht in de buurt woonden. Maar toen ze over het onderwerp begon, kreeg ze vooral te horen dat het erbij hoorde. “Jij bent met hem getrouwd en je komt niet meer bij ons wonen”, zeiden ze.

Meer en meer ging Uslu daardoor aan zichzelf twijfelen. Een tijd lang droeg ze een hoofddoek, in de hoop dat het daarmee beter zou gaan. Maar ook dat werkte niet. “Ik voelde me een slecht persoon en een slechte vrouw. Ik haatte mezelf.”

In haar beperkte netwerk had Uslu wel enkele goede vriendinnen. Een van hen vroeg haar mee naar een concert in Rotterdam, waarvoor haar man ook toestemming gaf. Uslu was verbaasd, maar ging graag op de uitnodiging in, al voelde ze al snel dat er iets niet klopte.

“We waren al onderweg naar het concert toen hij belde: ‘Je moet nu terugkomen. Ik geef je geen toestemming meer.’ Maar mijn vriendin en haar man wilden graag naar het concert. De hele avond kreeg ik berichtjes van mijn echtgenoot om me bang te maken.”

Het bevriende koppel zette Usla na het optreden thuis af. Haar man kwam naar buiten en begon haar meteen te slaan. Ook riep hij dat ze zich moest uitkleden. Toen Uslu hem negeerde en naar binnen liep, trok hij haar bloes en bh kapot. Ze dacht dat hij haar zou verkrachten, want dat gebeurde vaker tijdens zijn woede-­uitbarstingen.

“Ik wilde een abortus, ook mijn man wilde het laten weghalen. Maar mijn ouders gingen ertegenin omdat het haram was. Dat zou een schande zijn voor mijn familie.” Beeld Wouter Van Vooren

“Plots duwde hij me naar buiten. Het was ontzettend koud, ik denk dat het min 14 graden was. Ik durfde niet te schreeuwen of op de deur te bonken omdat ik bang was dat de buren me zouden zien. Aan mijn eigen veiligheid heb ik niet gedacht, wel aan mijn familie. Ik dacht: shit, mijn ouders gaan dit horen.”

In een poging om een beetje warmte op te vangen, klampte ze zich vast aan een elektriciteitskastje. Stilaan kreeg ze het zo koud dat haar neus en haar handen begonnen te branden. Dan viel ze flauw. Toen ze weer bijkwam, lag ze in het ziekenhuis.

Na het incident confronteerde Uslu haar ouders nogmaals met het misbruik, ook omdat ondertussen bleek dat ze zwanger was. “Ik wilde een abortus, ook mijn man wilde het laten weghalen. Maar mijn ouders gingen ertegenin omdat het haram was. Dat zou een schande zijn voor mijn familie.”

Uslu hield het kind, maar vertelde haar ouders wel dat ze haar man wilde verlaten. Het antwoord van haar moeder staan nog steeds in haar geheugen gegrift: “Wil je scheiden?”, vroeg ze. “Dat kan niet. Iedereen in Turkije zal naar je kijken.”

Haar man vertelde haar ouders dat hij niet wist wat hij met haar moest aanvangen, dat zij nooit naar hem luisterde. Haar moeder antwoordde hem: “Je mag van mij haar keel doorsnijden en haar lichaam in het kanaal gooien. Ze zal wel stoppen als ze dood is.”

Uslu was boos en bang omdat haar man die woorden ook letterlijk opnam. Hij greep wat later een mes vast en duwde haar in de wagen. Ze dacht dat het uur van haar dood geslagen was. Ze herinnert zich een soort van gelatenheid op het ­moment dat hij de auto weer tot stilstand bracht: alsof de hele voorgeschiedenis onvermijdelijk tot dat punt zou leiden. Maar plots veranderde hij van gedacht. “Hij wilde dit helemaal niet, want hij hield erg veel van mij. Hij zei: ‘Ik geef je nog één kans.’”

Laatste kans

Die kans greep Uslu: ze slaagde er als bij wonder in haar man na het incident te overtuigen om uit elkaar te gaan. Ze vroeg en kreeg met urgentie een huis van de sociale diensten, waar ze alleen kon wonen. Ook nam ze contact op met de vrouwenorganisatie Feniks.

Op hulp van haar man om te helpen met haar dochter moest ze niet rekenen. In de eerste levensjaren van het kind viel hij Uslu voortdurend lastig. Hij dreigde er constant mee om het kind te ontvoeren en mee te nemen naar Irak. “Ik lag ’s nachts vaak wakker omdat ik de hele tijd dacht dat hij haar zou komen halen.”

Nood aan een gesprek? Praten helpt, dat kan bij Tele-Onthaal: bel 106 of ga naar de website tele-onthaal.be.

De angst en de stress dreven haar uiteindelijk tot moordgedachten. Misschien, zo dacht ze, zou een rechter wel begrip opbrengen voor haar daad en kreeg ze een lichtere straf. Haar dochter zou elders wel goed terechtkomen. Op een avond nodigde ze haar man thuis uit om te praten, met het voorwendsel dat ze het misschien weer zouden kunnen bijleggen.

“Ik brak een parfumfles met het idee om die in zijn nek te planten. Ik vroeg hem mee naar de slaapkamer. Daar kwam het dan tot een vechtpartij. Hij greep me vast bij mijn keel en kneep zo hard dat het helemaal zwart werd voor mijn ogen.”

Een alerte buurman hoorde het geschreeuw en verwittigde de politie. Toen Uslu weer bijkwam, zag ze haar buurman, de agenten en een Marokkaanse vriendin rond haar staan. Meteen deed ze aangifte, wat resulteerde in een contactverbod voor haar man. Toen hij niet veel later een andere vrouw leerde kennen, vond Uslu haar rust terug.

Spiraal van geweld

Volgens Cebulski zijn er in dossiers van eergerelateerd geweld twee mogelijke uitkomsten: ofwel verbreekt het slachtoffer al het contact met de familie ofwel keert die na bemiddeling terug. Het is niet uitzonderlijk dat familieleden van het slachtoffer of het slachtoffer zelf na maanden of jaren aangeven dat ze elkaar missen en de draad weer willen oppikken. Hoe dan ook gaat er altijd veel tijd over om de wonden te laten helen.

Haar ex-man heeft Uslu nu al jaren niet meer gesproken, haar ouders nog wel. Ze benadert hen als een hulpverlener, zegt ze. Maar niet als een dochter. “Een gewone moeder-dochterrelatie zullen we nooit meer hebben, dat lukt me niet. Omdat ze niet goed Nederlands spreken, help ik hen wel nog met hun administratie.”

“Twee jaar geleden heb ik aan mijn stiefvader gevraagd waarom hij mijn moeder sloeg. Hij vertelde me toen dat hij het ook al bij zijn eerste vrouw deed." Beeld Wouter Van Vooren

Een wrok heeft ze er ook niet aan overgehouden. Ze probeert vooral te begrijpen waarom het geweld zo lang is doorgegaan. Bij haar ex-man ligt het volgens haar aan een spiraal die zich al langer doorzet. Toen Uslu met hem verloofd was, ontdekte ze dat hij met oorlogstrauma’s worstelde. Later leerde ze ook dat hij mishandeld werd door zijn vader.

Voor haar moeder wil Uslu evenzeer begrip opbrengen. Terwijl Uslu geconfronteerd werd met geweld, was haar moeder evengoed een slachtoffer: ook zij werd jarenlang misbruikt door haar echtgenoot. Als het eten hem niet beviel, sleurde hij het servies van tafel. Een keer gooide hij een theepot naar haar hoofd.

Jaren geleden was haar moeder ook zwanger van haar gewelddadige echtgenoot. Ze werd toen zo hard in haar buik geslagen dat de zwangerschap uitdraaide op een miskraam. Uslu herinnert zich nog hoe haar moeder op het toilet zat en veel bloed verloor.

“Twee jaar geleden heb ik aan mijn stiefvader gevraagd waarom hij mijn moeder sloeg. Hij vertelde me toen dat hij het ook al bij zijn eerste vrouw deed. Zijn schoonouders vroegen er bij die verloving zelfs expliciet om: hij moest haar slaan in hun bijzijn, dat was voor hen de bevestiging dat hij de baas was. Het is misschien moeilijk om te geloven. Maar liefdevol zijn of te soft, dat werd echt niet gewaardeerd.”