Slaapkamers, kleding en geld: iedereen wil Oekraïne helpen. Maar wat is het meest nodig?

Iedereen is solidair met Oekraïne. En iedereen wil graag helpen. Op sociale media bieden mensen kleding, geld en zelfs slaapkamers aan. Maar wat is op dit moment het meest nodig? En hoe komt het op de juiste plek terecht?

Op Twitter, Facebook of Instagram heeft u ze zeker al zien passeren: posts van organisaties die steun verzamelen voor de Oekraïners die momenteel vluchten voor de oorlog. Allemaal goedbedoeld, maar het zorgt wel voor verwarring. Wat kan je nu eigenlijk het best doen om deze mensen in nood zo goed mogelijk te steunen?

Bij Rode Kruis Vlaanderen hebben ze heel wat ervaring in zulke noodsituaties. Ook nu zijn zij rechtstreeks betrokken. “Wij staan dagelijks in contact met onze collega’s in Oekraïne, Polen, Roemenië en Hongarije”, zegt woordvoerder Jan Poté. “Wij kunnen zo perfect inschatten wat ze daar het meest nodig hebben. In Polen zijn ze volop bezig met het creëren van opvangplaatsen en in Oekraïne is er vooral nood aan medicijnen. Maar de situatie verandert van dag tot dag.”

Het is dan ook het best om gewoon geld over te maken. “Wij hebben zondag een speciaal rekeningnummer geopend – 53 0000 0000 5353 – waar iedereen kan storten voor Oekraïne”, zegt Poté. “Wij hebben zelf al 250.000 euro vrijgemaakt uit ons noodhulpfonds om de mensen daar bij te staan. Dankzij onze uitstekende contacten weten we dat het goed besteed wordt.”

Poté vindt het in ieder geval positief dat er zoveel solidariteit is. “We krijgen elke dag telefoontjes van mensen die vragen of ze telecomdiensten of goederen moeten leveren. En daarom stemmen we af met onze lokale afdelingen. Zij zeggen ons: wij hebben x, y of z nodig en wij communiceren dat zo snel mogelijk in ons land. Dat is de meest efficiënte werkwijze.” Kleren en voeding schenken heeft nu dus niet zoveel zin, er is vooral geld nodig. Daarmee kan het Rode Kruis ter plaatse alles aankopen om de mensen zo goed mogelijk te helpen.

Extra opvangcapaciteit

Burgers kunnen ook hun steentje bijdragen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) liet gisteren weten dat hij de campagne #PlekVrij opstart. Daarbij kunnen burgers aangeven dat ze vluchtelingen willen opvangen. De staatssecretaris wil met zijn plan gebruikmaken van de golf van spontane solidariteit die de afgelopen dagen via sociale media op gang kwam. De federale regering zal zo een onthaalcentrum in het Brusselse Jules Bordet-ziekenhuis inrichten. Vluchtelingen kunnen daar dan een aanvraag tot bescherming indienen en de eerste opvang krijgen. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar lokale besturen, zij zullen in samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum bepalen wie waar precies terechtkomt.

De ondersteuning van burgers is nodig omdat de oorlog in Oekraïne voor een snelle stijging van het aantal vluchtelingen kan zorgen. De Verenigde Naties schatten dat al 500.000 mensen de oorlog ontvluchtten en bepaalde prognoses gaan ervan uit dat dat cijfer kan oplopen tot 7 miljoen. In de reguliere opvangcentra is er bovendien geen plaats meer omdat veel Afghanen na de machtsovername door de taliban afgelopen zomer naar ons land vluchtten. Poté belooft ondertussen dat het Rode Kruis ook kan opschalen als dat nodig is.

Intussen is er op federaal niveau ook een taskforce opgericht met de verschillende betrokken departementen om gecoördineerd alle vragen rond humanitaire hulp en burgersolidariteit aan te pakken. “Sinds zondag komt die dagelijks samen om de situatie te bekijken. Alle partners en diensten die een rol kunnen opnemen, zitten samen om die op een ordentelijke manier aan te pakken. Er is daarin structuur nodig. Oekraïners die hier toekomen of bij mensen thuis verblijven, moeten weten waar ze terechtkunnen voor vragen. Veel mensen willen helpen. Die burgersolidariteit moeten we omarmen. De hulp zal broodnodig zijn”, besluit Mahdi’s woordvoerder.