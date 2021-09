Slaande ruzie binnen lhbti-organisatie VS: voorzitter ontslagen door steun aan Cuomo

Amerika’s grootste lhbti-organisatie Human Rights Campaign (HRC) heeft voorzitter Alphonso David op staande voet ontslagen. De beweging, die ook strijdt tegen seksuele intimidatie, stuurde David maandag plotseling de laan uit omdat hij oud-gouverneur Andrew Cuomo van New York had geadviseerd in diens seksuele intimidatie-zaak.

David, de eerste zwarte voorzitter van HRC, was volgens een rapport van het Openbaar Ministerie onder andere betrokken bij het ondermijnen van de geloofwaardigheid van een van de vrouwen die Cuomo beschuldigden. Hij kondigde direct aan zijn ontslag te zullen aanvechten. “Als zwarte, homoseksuele man die zijn hele leven heeft gevochten voor burger- en mensenrechten kunnen ze mij niet de mond snoeren”, reageerde David op Twitter.

Volgens het bestuur van de belangenvereniging was Davids positie onhoudbaar geworden omdat hij zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling en de reputatie van HRC had geschaad met zijn hulp aan Cuomo. De organisatie besloot ook meteen de pagina op de website te verwijderen met de biografie van David.

Twee jaar geleden werd hij bij zijn aanstelling nog gepresenteerd door de belangenclub als een belangrijk rolmodel. “Zijn acties hebben ons in een onhoudbare positie gebracht omdat de kernwaarden, het beleid en de missie van HRC werden geschonden”, aldus het bestuur na een onderzoek naar Davids handelen. “Bij HRC vechten we namens alle slachtoffers van seksuele intimidatie en aanranding.”

Roberta Kaplan

Het ontslag van David komt een maand nadat een andere prominente mensenrechten- en vrouwenactivist ook moest vertrekken bij haar organisatie omdat ze Cuomo in het geheim had geholpen. Advocaat Roberta Kaplan, mede-oprichter van Time’s Up Legal Defense Fund, dat slachtoffers van seksuele intimidatie helpt, stapte op als bestuursvoorzitter nadat luid werd aangedrongen op haar vertrek.

Kaplan, die ook op goede voet verkeerde met de Democratische gouverneur, bleek vorig jaar om advies te zijn gevraagd door Cuomo’s team over een open brief die ze hadden opgesteld over Lindsey Boylan. Zij was een van de elf vrouwen die de gouverneur beschuldigden van seksuele intimidatie. In de brief werd de geloofwaardigheid van Boylan aangevallen. Kaplan adviseerde een paar dingen te veranderen maar gaf haar zegen aan het stuk.

David, die ook om advies was gevraagd, zegde Cuomo’s team toe dat hij zou proberen personen te vinden die de brief konden ondertekenen. Lindsey Boylan, een toenmalige medewerker van Cuomo, zei dat ze tussen 2016 en 2018 diverse keren werd lastig gevallen door de gouverneur. Zo zou hij haar ongevraagd hebben gekust. Ook wilde de gouverneur tijdens een reis strip-poker met haar spelen.

Thank you Governor Cuomo. Grateful for your friendship and partnership. https://t.co/c6X7khzzCa — Alphonso David (@AlphonsoDavid) 3 februari 2021

Vertrouwelijke informatie

De betrokkenheid van het progressieve duo David en Kaplan bij Cuomo’s verdediging, werd onthuld door openbaar aanklager Letitia James in haar rapport over de beschuldigingen tegen de gouverneur. Pikant is dat David voor zijn aanstelling in 2019 bij HRC, negen jaar werkte voor Cuomo in het gouverneursgebouw in Albany. Hij was onder andere zijn juridisch adviseur.

Uit het rapport blijkt dat de HRC-voorman ook een memo met vertrouwelijke informatie over Boylan, die hij in handen had, doorspeelde aan een medewerker van de gouverneur. Deze lekte het vervolgens naar de media. David bleef Cuomo ook in het openbaar door dik en dun steunen. Begin dit jaar bedankte hij de gouverneur nog in een tweet voor zijn ‘vriendschap’. Nadat het rapport van het OM vorige maand uitkwam, zei David echter geschokt te zijn door de beschuldigingen.

“Ik was doodziek ervan en ik heb gouverneur Cuomo opgeroepen direct af te treden”, zei hij zondag in een verklaring. Een week na het rapport stapte Cuomo op. David claimt nog altijd grote steun te hebben binnen de belangenvereniging en daarom weigert hij te vertrekken. “Ik heb de steun van te veel medewerkers, bestuursleden en andere betrokkenen om als een dief in de nacht te vertrekken”, schrijft hij op Twitter. “Als zwarte, homoseksuele man heb ik mijn hele leven gestreden voor gelijkheid. Ik zal nooit stoppen om een trotse, luide stem te zijn voor de waarden van onze gemeenschap.”