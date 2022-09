Sky ECC-drugsproces stilgelegd door te oude computer: ‘Wat wil je? Die werkt nog met Explorer als browser’

De drugsprocessen die voortspruiten uit het kraken van de chatdienst Sky ECC, raken maar niet op dreef. Khadija El Y., bediende bij havenbedrijf CMA, en Ignace L. stonden donderdagmiddag terecht voor de drugskamer omdat zij vertrouwelijke gegevens over containertrafiek zouden hebben uitgewisseld. Het proces was voor de zomer al eens uitgesteld. De rechtbank vond toen dat er te weinig Sky ECC-data in het dossier staken. Zo konden de verdachten onmogelijk verifiëren of de ten laste gelegde chatberichten effectief door hen waren verstuurd.

Donderdagmiddag werd het proces hervat met een uitgebreider dossier. Speurders hadden een cd-rom met ruim 500 megabyte aan extra data toegevoegd. De gegevens bestonden onder andere uit logs van gsm-zendmasten, camerabeelden of gegevens van ANPR-cameras’s voor nummerplaten.

Eén computer beschikbaar

Toch was advocaat Sam Vlaminck die Ignace L. verdedigt, niet tevreden. Hij had deze week op de griffie van de rechtbank de cd-rom op de enige, beschikbare computer trachten te lezen. Een deurwaarder had een proces-verbaal opgemaakt van zijn moeizame zoektocht. De computer, waarvan de Windows-licentie al jaren was verlopen, kon het werk niet aan.

Advocaat Sam Vlaminck: “Klik je op een Excel-werkblad dan kan je de kolommen niet verbreden. Zo kan je niet checken in welk jaar een chatbericht is verstuurd. Klik je op ‘see more’, dan slaat de computer tilt en krijg je een foutmelding. Laadt de computer toch gegevens, dan duurt dat een eeuwigheid.”

De advocaat stelde de bediende van justitie voor om de computer eens aan en uit te zetten. Dat helpt soms. Het antwoord van de bediende: “Uitzetten? Dat durf ik niet, de kans is groot dat de computer niet meer opstart.”

Op deze manier wordt volgens advocaat Sam Vlaminck een karikatuur gemaakt van het inzagerecht van de verdachten. Hij overhandigde een uitvoerig proces-verbaal van de deurwaarder aan de rechtbank. Zijn collega Xavier Potvin voegde eraan toe dat het geduld van de advocaten stilaan opraakt.

Advocaat Potvin: “Toen de onderzoeksrechter mij een jaar geleden liet weten dat het inzagerecht in de Sky ECC-data technisch niet mogelijk was, begreep ik dat nog. Maar op deze manier raken wij geen stap verder.”

Twee maanden uitstel

De openbare aanklager sloeg mea culpa. Hij had donderdagmiddag zelf de cd-rom geraadpleegd maar dan wel op een computer met de moderne webbrowser Firefox.

“Ik heb wél alle gegevens en chatgesprekken netjes kunnen lezen. De dialogen kwamen netjes op het scherm, vergelijkbaar met een gesprek op WhatsApp. Ik denk dat het probleem dus eenvoudig te verhelpen is met een modernere computer en een aangepaste webbrowser”, stelde de aanklager.

De rechtbank besloot het proces niet aan te vatten en uit te stellen naar 25 november. Tegen die tijd moet justitie zijn oude computer op de griffie vervangen hebben zodat de advocaten vlot hun inzagerecht kunnen uitoefenen.