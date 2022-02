Skeletoni Kim Meylemans verlaat quarantainehotel en neemt intrek in olympisch dorp: ‘Die dagen alleen op een kamer zijn moordend’

Kim Meylemans heeft woensdagavond het quarantainehotel verlaten om zich te vestigen in het olympisch dorp, het einde van een emotionele dag. ‘Bedankt voor alle liefde en steun die ik heb gekregen. Vooral jullie in België hebben me veel steun gegeven’, zegt de zichtbaar vermoeide Belgische skeletoni in een video op Instagram. Meylemans moet in het olympisch dorp wel nog zeven dagen in afzondering.

Meylemans had bij aankomst in de Chinese hoofdstad Peking zondag een positieve coronatest afgelegd. Daarop werd de skeletoni in een quarantainehotel geplaatst. Meylemans en het BOIC vermoedden dat de positieve test het gevolg was van een coronabesmetting rond Nieuwjaar.

De voorbije dagen testte Meylemans drie keer negatief, waardoor ze gisteren van haar quarantaine verlost zou moeten zijn. ’s Ochtends verkeerde Kim Meylemans nog in de waan dat alles in orde zou raken. De paniek was groot toen bleek dat ze gewoon in een ander hotel in quarantaine werd gezet. Gedurende zeven dagen zou ze twee keer per dag een PCR-test moeten afleggen, zo kreeg ze te horen.

Wat volgde, was een emotionele video op Instagram van een radeloze Meylemans. “Ik weet niet of ik dit wel aankan”, snikte ze in het filmpje.

’s Avonds laat, na lobbywerk van het BOIC en tussenkomst van het IOC, raakte Meylemans dan toch in het olympisch dorp, op een afzonderlijke kamer welteverstaan. Trainen kan, contact met anderen niet. Om maar te zeggen: het was een emotionele rollercoaster voor Meylemans, die op 11 en 12 februari in competitie uitkomt.

“Het was niet meer menselijk”, zegt haar coach Fernando Oliva. “Ze isoleerden haar zoals de eerste de beste crimineel. Nu kan ze tenminste haar trainingen buiten doen. Fysiek stond Kim er goed voor, dat is het probleem niet, maar ineens kwam er dat emotionele kantje aan. Het komt er nu op aan om lichaam en hoofd weer in balans te brengen.”

Als een paria

Eline Berings, sportpsychologe en tot recent zelf nog atlete, weet wat Meylemans nu meemaakt. Tijdens het EK indoor vorig jaar testte Berings ook positief. Ze werd meteen afgezonderd en zag haar finalekansen de grond ingeboord. “Je mag de emotionele impact ervan niet onderschatten. Als mens word je ineens weggezet, uit de maatschappij gehaald - je voelt je een paria, niemand mag nog in je buurt komen. Je wordt helemaal tot covid herleid, ontmenselijkt, alsof je nergens nog recht op hebt en er niet mag zijn. Ik kan me inbeelden dat het ook heel onrechtvaardig voelt. Want ze test niet meer positief.”

Elfje Willemsen, ex-bobsleester die nu als coach voor het Canadese team op de Winterspelen is, zit in hetzelfde schuitje. Ook zij moet in Yanqing in totaal tien dagen quarantaine uitzitten. “Al een geluk dat ik nu een coach en geen atleet ben”, zegt ze. “Want hoe kan je nog goed slapen en eten terwijl je van de stress vergaat? Die dagen alleen op een kamer zijn echt moordend. Ik dacht echt: dit worden háár Spelen. Als Kim nu nog goed presteert, geef haar dan maar een staande ovatie in het Koning Boudewijnstadion (lacht). Gelukkig kan ze rekenen op een goede omkadering, die gaan er haar hopelijk wel doortrekken.”

Mentale skills

Fernando Olivo gelooft in de veerkracht van z’n atlete, ook al miste ze gisteren een eerste trainingsdag en is het aantal sessies om de piste te verkennen beperkt. “Het doel is om sterk aan de start te staan. Kim moet doen wat ze op training al duizend keer heeft gedaan. Soms krijg je te maken met onvoorziene scenario’s, maar dan moet ze haar mentale skills benutten. Ze moet zich nu focussen op procesmatige taken: lopen, op haar slee springen en afdalen. Na de besmetting door corona moet ze nu de besmetting van haar emoties wegwerken.”

Volgens Willemsen is het vooral de onduidelijkheid die weegt. Als atleet, zo zegt ze, wil je alles zoveel mogelijk onder controle hebben. Daar dienen nu net de protocols voor. En als die onduidelijk zijn, dan is dat nefast voor de mentale rust. Berings knikt: “Het is inderdaad belangrijk dat er na de chaos nu duidelijkheid komt en dat ze kan wennen aan haar nieuwe situatie, dat ze weet waar ze aan toe is. Positief is dat ze nog tijd heeft voor ze moet racen want hoe je het ook draait of keert: alles went, hoe onwezenlijk de situatie ook is. En topsporters zijn meesters in het aanpassen, in het vinden van oplossingen.”

Berings vindt het een goede zaak dat Meylemans haar emoties deelde met de buitenwereld en daar ook moed uit putte, maar zou haar aanraden om zich nu wat af te schermen. “En te vertrouwen op de mensen die ze kent, zodat ze niet wordt overladen met meningen en adviezen, hoe goedbedoeld ook. Dat kan haar rust brengen. Ze moet nu routine in haar dagen en trainingen steken en de nieuwe situatie aanvaarden. Fysiek is ze in orde, nu moeten haar hart en hoofd nog mee.”