Skeletoni Kim Meylemans in tranen nadat ze toch opnieuw in quarantaine wordt geplaatst

“Dag iedereen, jullie hebben het nieuws gelezen dat ik uit het quarantainehotel mag komen”, zegt Kim Meylemans vanmiddag Belgische tijd in een emotionele Instagrampost. “Dit zou betekenen dat ik naar het olympisch dorp zou mogen, maar ons vervoer ging naar een andere faciliteit. Dat is waar ik nu ben. Ik moet hier nog zeven dagen blijven, met twee PCR’s per dag en zonder contact met iemand anders.”

Meylemans mag haar sport uitoefenen en trainen op de skeletonbaan, alleen. “Ik weet niet of ik ooit nog in het olympisch dorp toegelaten zal worden. Dit is een heel moeilijk moment voor mij. Ik vraag jullie wat tijd, ik bekijk wat de volgende stappen zijn die ik kan ondernemen. Al weet ik niet of ik hier nog eens 14 dagen op deze Olympische Spelen in deze omstandigheden aan kan.”

Hotel verlaten

Eerder vanmiddag kwam nog het nieuws dat Meyelmans het quarantainehotel mocht verlaten. “Deze beslissing werd eerder vandaag genomen door de bevoegde instanties van het organisatiecomité en de Chinese gezondheidsautoriteiten op basis van drie opeenvolgende negatieve testresultaten in de afgelopen twee dagen”, legde het BOIC uit.

Olav Spahl, delegatieleider van team Belgium, reageerde opgetogen. “We zijn uiteraard opgelucht dat Kim terug naar de olympische cluster in Yanqing kan. Dit is het resultaat van een nauwe en intense samenwerking over de afgelopen dagen tussen Kim, haar entourage, het BOIC met de medische staf en de bevoegde instanties van het International Olympisch Comité (IOC). Ondanks deze uitdagende periode, hebben we er het volste vertrouwen in dat de terugkeer haar mentale kracht zal geven om volgende week tijdens de competitie het beste van zichzelf te geven. We weten welke kwaliteiten Kim heeft en we kijken er alvast naar uit om haar aan het werk te zien.”

Meylemans, in 2018 veertiende op de Spelen in Pyeongchang, leverde zondag bij aankomst in Peking een positieve test af. Daarop werd de skeletoni in een quarantainehotel geplaatst. Meylemans en het BOIC vermoedden dat de positieve test het gevolg was van een coronabesmetting rond Nieuwjaar.

De 25-jarige Meylemans beklaagde er zich eerder op de dag al over dat ze in quarantaine werd gehouden ondanks drie opeenvolgende negatieve testen. Daardoor miste ze woensdag de eerste sleetraining in het National Sliding Centre in Yanqing. Maar later op de dag kwam dan toch het verlossende nieuws.

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start. Maar er werden nog twee extra trainingsmomenten toegekend. Die vinden woensdag plaats.