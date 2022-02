Skeletoni Kim Meylemans dan toch aangekomen in olympisch dorp

“Net voor middernacht (lokale tijd) hoorde ik geklop op de deur en vervolgens werd ik geëscorteerd naar het olympisch dorp”, vertelt skeletoni Kim Meylemans in een story op haar Instagramprofiel. Ook het BOIC bevestigt dat Meylemans intussen is aangekomen in het olympisch dorp in Yanqing.

Onze landgenote zal er de komende zeven dagen verder opgevolgd worden onder het protocol voor risicocontacten. “Dit wil concreet zeggen dat ze zal mogen trainen op de piste, maar dit in afzondering. Ze zal in het dorp afzonderlijk verblijven in een single kamer voor deze periode en tweemaal per dag getest worden”, klinkt het in de BOIC-mededeling.

Meylemans kreeg eerder op woensdag het op het eerste gezicht verlossende nieuws dat ze haar quarantainehotel mocht verlaten na drie opeenvolgende negatieve coronatesten. Samen met het BOIC ging ze ervan uit dat ze zou terugkeren naar de olympische cluster in Yanqing, maar dat bleek niet het geval. De skeletoni werd opnieuw in quarantaine geplaatst op een andere locatie waar ze gedurende zeven dagen twee keer per dag een PCR-test zou moeten afleggen. Ze mocht er wel trainen, maar geen contact hebben met anderen. Wat volgde was een emotionele video op Instagram van een radeloze Meylemans.

Voordat ze het goede nieuws kreeg, maakte Meylemans nog een video over de situatie:

De 25-jarige Meylemans, in 2018 veertiende in Pyeonchang, leverde zondag bij aankomst in Peking een positieve test af. Daarop werd de skeletoni in een quarantainehotel geplaatst. Meylemans en het BOIC vermoedden dat de positieve test het gevolg was van een coronabesmetting rond Nieuwjaar. De skeletoni testte de voorbije twee dagen drie keer negatief en verwachtte daarop te mogen terugkeren naar de olympische cluster in Yangqing, maar dat blijkt dus niet het geval.

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start.