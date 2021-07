Situatie in Nederland ‘dramatisch’, maar festivalorganisator start procedure na nieuwe maatregelen: ‘Ben er schijtziek van’

Het aantal besmettingen in Nederland is op één week tijd verzevenvoudigd, waardoor het land zich genoodzaakt zag om de maatregelen te verstrengen. Het nachtleven in Nederland gaat vanaf vandaag weer op slot. De horeca moet om middernacht dicht, nachtclubs en disco’s blijven sowieso gesloten en er komen strenge regels voor meerdaagse evenementen. Alleen bij zogenoemde ‘geplaceerde evenementen’, waarbij mensen op hun plek zitten, blijft toegang mogelijk met een vaccinatie- of testbewijs.

In Nederland waren de maatregelen veel soepeler dan in ons land. Het was wel de bedoeling dat mensen een negatieve coronatest zouden voorleggen bij evenementen waar geen afstand gehouden kon worden, maar dat beleid heeft niet gewerkt, zegt viroloog Ab Osterhaus op Radio 1. “Dat is ook heel moeilijk als je dat zo massaal gaat doen. Als 10 procent van de mensen valsspeelt en daar zitten superverspreiders tussen, dan gaat het virus heel makkelijk rond”, zegt hij.

De viroloog noemt de situatie in Nederland ‘dramatisch’. “Ze hebben veel te snel gedacht dat we er waren en dat het allemaal weer los kon. Dat was compleet fout.”

Het Stereo Sunday Festival in Venlo, vorige week. Beeld ANP

‘Schijtziek’

De Nederlandse festivalorganisator ID&T noemt de beslissing om opnieuw te verstrengen “een disproportioneel besluit”. De organisatie zette tijdens de crisis testevenementen, zogenaamde Fieldlab-events, op om te kijken hoe grote groepen mensen op een veilige manier weer samen konden komen.

“We hebben ons tijdens de die evenementen hard ingespannen samen met de overheid en we hebben hier samen conclusies uit getrokken”, zegt ceo Ritty van Straalen tegen persbureau ANP. “Nu trekt de overheid de handen ervan af en laten ze ons bungelen.”

De festivalorganisator spant om die reden een een kort geding aan tegen de overheid. Begin volgende week buigt de rechter zich over de zaak. “We willen nu duidelijkheid”, zegt Van Straalen. “We kunnen niet iedereen tot 14 augustus aan het lijntje houden. Ze kunnen ons niet meer laten bungelen.” De organisator eist een duidelijk besluit van de overheid: laat festivals doorgaan onder Fieldlab-voorwaarden met het voorleggen van een negatieve test of neem verantwoordelijkheid. “Dat laatste is het betalen van onze rekeningen door middel van het garantiefonds’, zegt Van Straalen.

Verschillende festivalorganisatoren en -bezoekers hadden erg uitgekeken naar een zorgeloze festivalzomer, die deze maand al werd afgetrapt.

“Ik ben er echt schijtziek van”, zegt de organisator van het Secret Forest Festival aan NOS. Dat festival zou vandaag in het Groningse Stadskanaal plaatsvinden. Op vijf podia zouden 46 artiesten optreden. “We hebben ze allemaal afgebeld.”

Solar Weekend in Roermond, dat in het laatste weekend van juli het eerste grote meerdaagse festival van het seizoen zou zijn, noemde de verplichte afgelasting “een mokerslag”.

De nieuwe maatregelen gelden sowieso tot en met 13 augustus. Dat betekent vooral ook veel onzekerheid voor de festivals na die datum. “Een onmogelijke situatie”, zegt het grote festival Lowlands op Twitter. Het festival staat van 20 tot en met 22 augustus gepland, een kleine week na een nieuwe beslissing van de regering. “Dat is veel te kort en kost hartstikke veel geld. Ze stralen iets uit van: ‘je ziet maar hoe je het oplost’”, schrijft Lowlands. “Ze laten de sector gewoon bungelen. De regering is volledig losgetrokken van de realiteit.”