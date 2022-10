Sinds vorig jaar heeft derde meer Belgen een tweede job: ‘Geen goede zaak als blijkt dat mensen dit vooral doen uit financiële noodzaak’

Volgens de meest recente cijfers van StatBel uit augustus dit jaar, hebben 258.158 Belgen een tweede job. Exact een jaar geleden waren dat er slechts 193.484, een stijging van 33 procent. Dat cijfer omvat zowel mensen die een extra deeltijdse job hebben, als zelfstandigen in bijberoep en flexi-jobbers. Die laatste groep zit het meest in de lift. In het tweede kwartaal van dit jaar werden volgens het RSZ 103.946 aanvragen als flexi-jobber ingediend, 24 procent meer dan eind vorig jaar. Het aantal flexi-jobbers groeit al jaar na jaar sinds de lancering van het systeem in 2015. In het eerste kwartaal van 2018 waren het er slechts 31.305.

Wie een flexi-job doet, hoeft geen belasting of sociale bijdragen te betalen, je brutoloon is gelijk aan je nettoloon. De werkgever stort 25 procent van dat bedrag extra aan de sociale zekerheid, maar als werknemer draag je niets af. Voorwaarde is wel, dat je de afgelopen drie kwartalen minstens voor 80 procent aan het werk was. Ook gepensioneerden komen in aanmerking. De meeste flexi-jobbers werken in de horeca en de kleinhandel. Flexi-jobben kon eerst alleen in de horeca. Sinds begin 2018 is het statuut uitgebreid naar sectoren zoals de kleinhandel, warenhuizen, bakkerijen en kappers.

“Met het recente begrotingsakkoord breidt de federale regering flexi-jobs uit naar de landbouw, de cultuursector en de zorg”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert. “Vooral over dat laatste was ik eerder pessimistisch, want uiteindelijk gaat het in dit soort knelpuntberoepen om cruciale diploma’s, zwaar werk en moeilijke shiften. Maar als zoveel mensen een bijverdienste zoeken, waarom zou je hen dan niet laten bijdragen in een waardevolle sector als de zorg?”

Kanttekening: flexi-jobs in de zorg zullen enkel mogen in een ondersteunende dienst - de keuken, de poetsploeg of aan het onthaal. “Maar als blijkt dat mensen dit vooral doen uit financiële noodzaak, is dat geen goede zaak. En voor een deel zal dat ook wel zo zijn, want het leven wordt duurder.”

Krapte op de arbeidsmarkt

De vakbonden zijn alvast geen voorstander van de uitbreiding van de flexi-jobs. Het statuut zou indruisen tegen de noodzaak aan duurzame en kwaliteitsvolle jobs. Moeten we dat wel willen, dat steeds meer mensen twee jobs doen? In de VS is dat doodnormaal. In juni dit jaar deden 426.000 Amerikanen werkweken van 70 uur of meer: het equivalent van twee voltijdse jobs.

“Uiteraard is er niets mis met goed beschermde jobs”, legt Baert uit. “Maar als de vakbonden zeggen dat reguliere jobs worden opgedeeld in flexi-jobs, dan klopt dat niet. De arbeidsmarkt is dynamisch. Hoe meer mensen aan de slag zijn, hoe meer we met zijn allen te besteden hebben.”

“Waar de vakbonden wél een punt hebben, is de angst voor een arbeidsmarkt op twee snelheden. Dat wil zeggen, een systeem waarbij sommigen een vast contract hebben en anderen flexibele en onzekere contracten. Maar in de huidige tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is het duidelijk dat dit systeem kan helpen. Dat zal ook de reden zijn dat de regering het nu verder uitbreidt.”

Flexi-jobs hebben een lagere instapdrempel zowel voor werkgever als werknemer. Om te starten hoeft zelfs geen schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld worden. De werkgever moet alleen bij de sociale zekerheid melden welke dagen de flexi-jobber werkt.

Geen oplossing voor begrotingstekort

Afgelopen dinsdag nog herhaalde premier Alexander De Croo (Open Vld) in het VTM-nieuws dat hij blijft geloven in een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Dat is noodzakelijk om het begrotingstekort van 23 miljard euro uit het rood te halen. Kunnen flexi-jobs hieraan bijdragen?

“Als de regering ervoor zorgt dat meer mensen duurzaam aan het werk zijn, dan win je twee keer”, zegt Baert. “Er vloeit meer geld naar de sociale zekerheid én er worden minder uitkeringen betaald. Maar omdat de bijdrage aan de staatskas voor flexibele arbeid veel lager is, gaat dat ballonnetje hier niet op.”

Leerkracht Emma Timmerman (27) en verzekeringsmanager Frederic Soenen (38) klussen na hun voltijdse job bij met flexi-job. Beeld RV

Leerkracht Emma (27) werkt ook in een kledingzaak “Ik sta voltijds voor de klas in het Lucernacollege in Gent en geef les aan de eerste graad”, zegt Emma Timmerman (27). “Sinds vorig jaar mei werk ik iedere woensdagnamiddag als verkoopster in een kledingwinkel, als flexi-jobber. Omdat ik in het onderwijs sta, waren mijn woensdagnamiddagen toch vrij. Een leuke bijverdienste, al ben ik op woensdagavond wel echt bekaf. Maar de enigen die klagen zijn mijn leerlingen, want nu moeten ze een dagje langer wachten op hun punten wanneer ze een toets hebben op woensdag (lacht).” “In de eerste plaats doe ik het toch om wat bij te verdienen. Mijn vriend en ik betalen een huis af en zo kunnen we toch iedere maand wat extra sparen. Bovendien wil ik niet inboeten aan levensstijl en gezien alles duurder wordt, neem ik dit er graag bij. Maar ik doe het ook gewoon graag. In een kledingzaak werken past bij mij en zo kom ik ook eens in een andere omgeving. En past het een keer niet? Dat vindt mijn bazin niet erg”, klinkt het.