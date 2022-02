Sinds middernacht zit België in code oranje: deze coronamaatregelen verdwijnen

De overstap naar code oranje komt er nu de hospitalisatiecijfers aanhoudend blijven dalen. Toch is één van beide drempels die voorop was gesteld, nog niet gehaald. Volgens de coronabarometer zouden er maximaal nog 150 hospitalisaties per dag wegens Covid-19 mogen zijn, gisteren zaten we nog aan 246 opnames per dag. De experten die de overheid bijstaan, vinden dan ook dat de versoepelingen eigenlijk te vroeg komen.

Dit houdt code oranje in:

Horeca: geen sluitingsuur of mondmasker en discotheken open

• Wijst de barometer naar ‘oranje’, dan mogen de dansbenen weer losgegooid worden: danscafés en discotheken mogen sinds middernacht van 18 februari weer open, met een maximale bezetting van 70 procent. Bij zeer goede ventilatie is dat honderd procent.

• Bij de inkom van discotheken moet de coronapas wel nog getoond worden. Mondmaskers zijn niet meer verplicht, enkel voor het personeel.

• Ook op café en restaurant verdwijnt het sluitingsuur en mag je ook met zoveel vrienden aan tafel - of de toog - zitten of staan als je wil. Klanten mogen het mondmasker bovendien thuis laten, het personeel moet er wel nog eentje dragen.

• Het Covid Safe Ticket blijft in de horeca verplicht, altijd binnen en vanaf 100 aanwezigen buiten.

Publieksactiviteiten: bijna volle zalen

• In het theater, de bioscoop, bij een zittend concert of bij een sportwedstrijd binnen blijft een mondmasker verplicht, maar in een supporterstribune in openlucht is het slechts ‘aanbevolen’ als de sociale afstand gegarandeerd kan worden.

• Niet langer 70 procent van een bioscoop, theaterzaal, stadion, festivalweide of concertzaal mag gevuld worden, bij code oranje mag 80 procent van de zitjes bezet zijn. Bij zeer goede luchtkwaliteit gaat het net als in code rood ook om 100 procent van de maximale bezetting.

• Een indoor concert waarbij mensen staan en/of dansen - of eender welke ‘dynamische activiteit binnen’ - mag in tegenstelling tot code rood wel weer doorgaan, maar met een Covid Safe Ticket, een optionele antigeentest en mondmaskers voor het personeel. Hier geldt net als in discotheken een maximale bezetting van 70 procent.

• Het Covid Safe Ticket blijft verplicht, vanaf 50 aanwezigen binnen en 100 aanwezigen buiten.

De maatregelen die op 18 februari ingaan. Beeld rv

Vrijetijdsactiviteiten: mondmasker - soms - af

• Voor vrijetijdsactiviteiten gelden bij ‘code oranje’ bijna dezelfde regels als onder ‘code rood’. Het mondmasker mag wel verdwijnen, tenzij op de locaties waar de mondmaskerplicht “in de rest van de samenleving geldt”. Met andere woorden: als je met de scouts het openbaar vervoer neemt, zal je dus nog steeds een mondmasker moeten dragen.

• Activiteiten binnen mogen met maximaal 200 personen plaatsvinden. Er is geen beperking meer op de capaciteit van buitenactiviteiten. De optie van een coronapas blijft mogelijk vanaf 50 personen. De sterke aanbeveling van een zelftest voor kinderen die op kamp gaan, blijft. Ook voor de volwassenen wordt een zelftest aanbevolen, maar niet opgelegd.

Overige versoepelingen

De barometer geeft een duidelijk perspectief wanneer er wordt overgeschakeld van de ene naar de andere fase. Maar daarnaast zijn er nog een reeks andere maatregelen die niet in de barometer zijn opgeno

• De mondmaskerplicht voor kinderen onder 12 jaar verdwijnt, maar wel pas vanaf morgen 19 februari. Dat geldt dus ook in de lagere scholen. Onder meer Vlaams ministers van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) wilden daarvan af.

• Telewerk is niet langer een verplichting, maar een aanbeveling. Vanaf vandaag zal iedereen dus weer vrij op de werkplek kunnen werken. Bedrijven kunnen ook weer teambuildings en andere evenementen organiseren.

• Daarnaast verdwijnt ook het winkelen met maximaal twee personen. Het sluitingsuur voor nachtwinkels vervalt.

• Vanaf begin maart zal voor volwassenen het Covid Safe Ticket alleen maar groen worden bij een boosterprik, tenzij de basisvaccinatie niet ouder dan vijf maanden is. Voor jongeren geldt dat niet: aangezien er nog geen Europese vergunning is voor een boosterprik bij minderjarigen, blijven zij een groene coronapas krijgen bij enkel de basisvaccinatie.

Reisregels

Ook de reisregels worden aangepast. Bij inkomende reizigers wordt niet langer rekening gehouden met de kleurcode van het land van herkomst. Personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en vanuit de EU of Schengenlanden of derde landen naar ons land reizen, moeten voortaan wel beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. De regels voor zones met een heel hoog risico en essentiële en niet-essentiële reizen blijven van toepassing, net als de 48-uursregel en de uitzonderingen voor categorieën zoals vervoerders en grensarbeiders.

In lijn met de Europese Raadsaanbeveling 2022/107 en de evolutie van de wereldwijde verspreiding van omikron besliste het Overlegcomité ook om de certificaten als volgt aan te passen:

- Het vaccinatiecertificaat voor binnenkomende reizigers is 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en onbeperkt bij een boostervaccinatie.

- Het testcertificaat zal 24 uur geldig zijn voor een Rapid Antigen Test (RAT). Merk op: enkel RAT die zijn goedgekeurd op Europees niveau komen in aanmerking. PCR-testen zijn 72 uur geldig.