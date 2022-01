‘Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Je moet mensen eens zien kijken, zegt William Boeva (32), als hij zijn Maserati op een gehandicaptenparking stalt. Als rolmodel voor wie een beperking heeft, wil de komiek een statement maken.

“Ik heb het gevoel dat velen niet luisteren naar wat ik zeg, omdat ze denken dat er iets onnozels gaat uitkomen.” Lees het interview.

William Boeva: ‘Verzet, dat is een woord dat mijn vader typeert, al was hij ook verzoenend en begripvol. Mijn humor, tegen de dingen sjotten, dat is mijn verzet.’ Beeld Damon De Backer

2. Linda de Mol zit ongewild vastgegespt op een rollercoaster: ‘Elke kaart die ik nu krijg begint met ‘je bent een sterke vrouw, je kunt dit aan’. Maar zo voel ik me totaal niet’

Na vele beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van haar partner Jeroen Rietbergen in The Voice of Holland, werd ook mediapersoonlijkheid Linda de Mol (57) vastgegespt in een rollercoaster. Een relaas van professionele successen en teleurstellingen in haar privéleven.

“Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie.” Lees het portret.

Linda de Mol geldt vandaag als een van dé absolute leading lady’s in de Nederlandse media. Beeld ANP Kippa

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vijfentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: actrice Antje De Boeck (57). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Toen ik dan kanker kreeg en effectief in het ziekenhuis belandde heb ik me zelden zo goed gevoeld. Ik werd verzorgd. Er stond iemand bij mijn bed. En niet omgekeerd.” Lees het interview.

Antje De Boeck: ‘Wat je een kind moet leren is: stop met zeuren, nu is het niet aan jou. Leer je kind gedragsregels. Om het plat te zeggen: je kakt ook niet in de woonkamer hè.’ Beeld © Stefaan Temmerman

4. Onwilligen het leven zuur maken lijkt voor Conner Rousseau (Vooruit) belangrijker dan medische winst boeken

Met een uitgesproken standpunt over het uitsluiten van niet-gevaccineerde burgers uit het openbare leven, maakt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ophef. Dat is de bedoeling. Hoofdredacteur Bart Eeckhout analyseert de politieke week.

Alle verzet ten spijt, kan het voor een politicus dus juist lonend zijn om te mikken op de ‘stille, gevaccineerde meerderheid’ die de anderen mores wil leren. Lees de analyse.

Conner Rousseau krijgt de wind van voren na zijn verdediging van het 1G-standpunt als 'effectieve vaccinatieplicht.' Beeld BELGA

5. De coaches uit ‘Dancing with the Stars’: ‘Kandidaten stellen vaak de vraag: ‘Mag dat wel?’’

Het mag in Dancing with the Stars dan wel vooral om de dansende BV’s draaien, de echte helden van het programma zijn de docenten die week na week stuntelende amateurs omscholen tot verbazingwekkend soepele dansvloersterren.

“De BV’s denken al snel dat ze iets gebroken hebben. Meestal is het niet meer dan een blauwe plek.” Lees het interview.

Van links naar rechts: Björk Gunnarsdottir, Sander Bos, Laura Zegels en Frank Zegels. Beeld Wouter Maeckelberghe

6. Elke generatie heeft het democratische recht de vorige een pedagogische tik te geven

“Het is de punkgeneratie die brexit erdoor duwde, late boomers die zich nog één keer wilden afzetten tegen de goegemeente. Nostalgische punks, hypotheek afbetaald en pensioenrechten op papier, in wier ogen brexit de ultieme daad van rebellie was.”

Vincent Stuer is schrijver en werkt in het Europees Parlement. Hij schrijft in eigen naam. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Mark Elchardus. Lees de column.

Vincent Stuer: 'Soms moet je een recht gebruiken, hoe dan ook, om te tonen dat je het nog steeds hebt. Om het te voélen.’ Beeld DM

7. Minister Tinne Van der Straeten (Groen): ‘Het echte werk is zorgen dat mensen minder gaan verbruiken’

Monsterlijke energiefacturen. Eindeloze zenuwspelletjes over de kernuitstap. Verkrampte tv-optredens. Het zijn moeilijke tijden voor minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

“Ik laat me niet in een hoek boksen. Niet als het gaat over mijn ministerschap. Niet als het gaat over mijn partij. En zeker niet als het gaat over het beleid.” Lees het interview.

Tinne Van der Straeten: 'Het probleem van Bouchez is dat hij te laat voorzitter is geworden. Alles wat hij wil, heeft zijn partij nooit gedaan.' Beeld © Stefaan Temmerman

8. Achter de coronamanifestatie in Brussel zat een goed geoliede machine van antivaxers die 50.000 betogers ronselde

Zo’n 50.000 mensen daagden zondagnamiddag op voor een coronamanifestatie in Brussel. Officieel zegt organisator Europeans United niet per se tegen vaccinaties te zijn. Maar een onderzoek van De Morgen in samenwerking met nieuwssite Het Observatorium toont aan dat Europeans United gelieerd is aan organisaties die al voor de coronapandemie tegen vaccinaties in het algemeen streden.

Op het eerste gezicht lijkt de organisatie onschuldig. Zeker voor de schermen profileert ze zich als een groep die democratische waarden centraal stelt. Lees het artikel.

Mensen in legeroutfit, zogeheten stewards, staan in voor de veiligheid van de coronabetogers. Veelal zijn het leden van een privémilitie. Beeld Photo News

“Of wij elkaars job zouden willen doen? No way!” De ene sekswerker is duidelijk de andere niet, zo bewijst een dubbelgesprek met Nanoe Vaesen en Lisette Mepschen. Maar één ding doen ze wel allebei: in dit interview praten ze vrijuit. Over de meest bizarre wensen van hun klanten, wat ze verdienen en over huis-tuin-en-keuken-seks.

“Met een klant heb ik er soms meer zin in. Thuis zal ik sneller die berg afwas zien die nog aan de kant moet.” Lees het dubbelgesprek.