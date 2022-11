‘Sinds de herfstvakantie loopt de situatie echt uit de hand’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Is de aandachtscrisis een van de grootste problemen van vandaag? ‘Ongelooflijk dat het landschapskantoor zo populair blijft’

Bent u tijdens het lezen van deze intro al ergens anders met uw gedachten? U bent gewoon een kind van deze tijd. Nog nooit was ons brein zo snel afgeleid. Is de aandachtscrisis een van de grootste problemen van vandaag?

“Big tech maakt ons verslaafd aan nieuwe prikkels.”

Lees hier de onderzoeksreeks.

Beeld Getty Images

2. ‘Poetin vergelijken met Hitler is knettergek’: Frank Furedi over de oorlog in Oekraïne

In zijn nieuwe boek legt de Hongaars-Britse denker Frank Furedi uit waarom het Westen de oorlog in Oekraïne niet zag aankomen. Een gesprek over geschiedenis, geopolitiek en de denktank die hij leidt in Brussel. “Poetin heeft hetzelfde probleem als de Europese leiders, maar een ander antwoord.”

Lees hier het interview.

Frank Furedi: ‘Poetin heeft hetzelfde probleem als de Europese ­leiders, maar een ander antwoord.’ Beeld Wouter Van Vooren / AP

3. ‘Een Excel-bestand vol met het gehuil van geesten’: na het falen van crypto-platform FTX duikt hallucinante lectuur op

Bij cryptobeurs FTX mag herstructureringsveteraan John Ray de rotzooi opruimen, na het vertrek van oprichter Sam Bankman-Fried. Intussen kampen andere cryptobedrijven met hun eigen uitstroom van kapitaal, doordat nerveuze beleggers het vertrouwen kwijt zijn.

“Nog nooit in mijn carrière heb ik zo’n compleet falen van bedrijfscontroles gezien, en zo’n totaal gebrek aan betrouwbare financiële informatie.”

Lees hier het artikel.

Sam Bankman-Fried van cryptobeurs FTX in april tijdens een panelgesprek. Beeld ERIKA P. RODRIGUEZ

4. Max Colombie na de crash: ‘Het verschil met vroeger? Ik drink niet meer en ik lig op tijd in bed’

Een halfjaar nadat Max Colombie (31) door mentale problemen verschillende concerten van Oscar and the Wolf moest uitstellen, speelde hij de voorbije week voor volle zalen in Antwerpen, Parijs en Londen. “Vroeger keek ik uit naar het volgende feestje, nu ga ik liever eens goed eten. Ik zeg niet dat ik nooit meer iets zal drinken, maar nu even niet. En het is tegenwoordig ook hip, hè: niet drinken.”

Lees hier het interview.

Max Colombie (Oscar and the Wolf). Beeld Thomas Sweertvaegher

5. ‘Wij laten ons niet meer meeslepen in die gekte’: deze ondernemers pikken Black Friday niet langer

Black Friday kwam overgewaaid vanuit Amerika en is al sinds enkele jaren ook bij ons een vast fenomeen. Maar niet alle winkels zullen op vrijdag 25 november strooien met kortingen. Sommige ondernemers sluiten bewust de deuren, doneren aan het goede doel of verhogen juist de prijzen.

“Black Friday staat in het teken van kopen, kopen, kopen. Wat ons betreft, geeft dat een verkeerde impuls aan mensen. De vraag is of je alles wat je koopt die dag ook echt nodig hebt.”

Lees hier de getuigenissen.

Deze ondernemers komen met alternatieven voor Black Friday. Beeld Marjolein Van Damme / Wouter Van Vooren

6. Tahmina Akefi over haar relatie met de vermoorde journalist Peter R. de Vries: ‘Toen hij niet opnam, wist ik: dit is foute boel’

Ze stonden op het punt naar buiten te komen als koppel, toen misdaadjournalist Peter R. ­de Vries vorig jaar werd geliquideerd. Zijn verloofde Tahmina Akefi (39) brengt nu een boek uit over hun bijzondere liefdesrelatie. “Zou er meer respect zijn als ik blond was?”

Lees hier het interview.

Tahmina Akefi. Beeld Thomas Sweertvaegher

7. Dit is het belangrijkste politieke debat dat nooit gevoerd wordt

Nieuwe, schrijnende gevallen van kindermishandeling drukken ons nogmaals met de neus op de problemen in de kinder­opvangsector. Wordt dit dan eindelijk het alarmsignaal voor al onze overheden om hun kerntaken te bepalen?

Lees hier de analyse van hoofdcommentator Bart Eeckhout.

Beeld Eva Beeusaert, Wouter Van Vooren.

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: radio- en tv-presentatrice Evy Gruyaert. Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Als je me een beetje kent, kun je perfect van mijn gezicht aflezen wat ik ervan vind, hoe ik me erbij voel, of ik iets leuk vind, of ik graag in jouw gezelschap ben of niet. Ik hou niet van doen alsof, ik kan het ook niet goed. Ik vind het ook niet leuk als het omgekeerde gebeurt.”

Lees hier het interview.

Evy Gruyaert. Beeld Stefaan Temmerman

9. Waarom we na corona weer massaal in de file staan: ‘Sinds de herfstvakantie loopt de situatie echt uit de hand’

We staan weer vast. Op de Ring rond Antwerpen, op die van Brussel, op de E313 en de E40, op de steenweg onderweg naar de bomma, in de dorpskom van Bommerskonten. Overal. Maar hoe komt dat? En bovenal: waarom blijven we onszelf dat aandoen?

Lees hier het artikel.