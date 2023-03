Sihame El Kaouakibi probeert imago te keren: ‘Ze neemt de regie in handen en heeft daar eigenlijk te lang mee gewacht’

In haar eerste interview sinds de beschuldigingen van subsidiefraude toont Sihame El Kaouakibi ambitie om zich weer voor jongeren in te zetten, maar haalt ze ook uit naar de media en de politiek. Slaagt ze er hiermee in om haar imago te keren? Experts politieke communicatie reageren verdeeld. ‘Vroeger draaide alles bij haar om empowerment, nu omarmt ze net haar slachtofferrol.’

“Ze hebben misschien mijn ego kapotgemaakt, maar ik zit hier nog altijd.” Aan het woord is Sihame El Kaouakibi, die voor het eerst “haar kant” van het verhaal doet. Ze doet dat in een aflevering van Behaved, een podcastproject van twee jongeren die eerder ook politici als Tom Van Grieken en Conner Rousseau voor hun microfoon kregen. Ze spaart daarbij de “mainstream media” en de politiek niet: “Ik werd voorgesteld als graaier. Uit angst voor bedreigingen ben ik twee haar mijn huis niet uit kunnen komen.”

Naar El Kaouakibi loopt momenteel een strafzaak naar onder meer valsheid in geschriften en mogelijke fraude met subsidies voor haar vzw Let’s Go Urban. Toch is gedurende de aflevering van zo’n drie kwartier weinig sprake van enig schuldinzicht.

“Ik begrijp haar wel als ze zegt dat ze bijna onderdoor is gegaan aan de storm van racistische memes op sociale media”, zegt Peter Van Aelst, professor politieke communicatie aan Universiteit Antwerpen. “Maar dat is een andere zaak. Dat alles wat El Kaouakibi doet kritisch wordt bekeken is ook logisch na alle keuzes die ze gemaakt zou hebben. Ze is beschadigd, dat is gewoon niet meer recht te trekken.”

Recht uit het boekje

Reinout Van Zandycke, die als expert politieke communicatie ook zelf advies geeft aan politici, ziet dat anders. “Dit podcastoptreden komt recht uit het boekje, ik zou het zelf ook zo aanraden. Haar video na de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid was een foute keuze. Hier kwam ze wel authentiek over, maar het was vooral ook veilig omdat ze ook geen kritische vragen kreeg van de twee podcastpresentators.”

Het valt al langer op dat El Kaouakibi haar communicatie probeert te controleren. Zo zijn er haar filmpjes en berichten op Instagram en zagen we bij haar aankomst in het Vlaams Parlement nog de cameraploeg van Eric Goens in haar zog. Deze podcast past in dat plaatje, vindt Van Zandycke.

“Ze neemt de regie duidelijk in handen en heeft daar eigenlijk te lang mee gewacht. Er is nog geen uitspraak van de rechter, maar ze neemt nu al voorsprong door zelf haar framing te bepalen. Ze zet zichzelf nu veel meer in de slachtofferrol, terwijl vroeger alles bij haar draaide om empowerment en initiatief nemen. Ze belicht bepaalde negatieve zaken om die in haar voordeel te keren, wat in die podcast goed lukt. Zo kaart ze aan dat ze geen parlementaire medewerkers krijgt hoewel ze daar recht op heeft, en bepaalde mensen zullen zich wel herkennen in dat onrecht.”

Die massale steunbetuigingen hoeft ze volgens Van Aelst toch niet te verwachten. “Ik zie haar niet meer als politica, die carrière is voorbij. Ik zie geen grote groep mensen meer die voor haar door het vuur zou gaan, niet bij het grote publiek, maar ook niet meer bij de achterban die ze had.”

Lezingen in scholen

In de podcast licht El Kaouakibi ook haar plannen voor de toekomst toe. Zo wil ze zo snel mogelijk terug naar het parlement om haar “zetel voor iets goed te gebruiken” en denkt ze aan lezingen in scholen. “Maar overal waar ze nu komt zal ze in twijfel getrokken worden”, vreest Van Aelst.

Volgens Van Zandycke is ook haar rol in het parlement uitgespeeld, “maar ik zie haar nog wel als opiniemaakster binnen een bepaalde community, door maatschappelijke thema’s aan te kaarten, zoals wat ze doet met mentaal welzijn”.

Wat El Kaouakibi ook nog probeert, volgens Van Aelst zal elke poging vergeefse moeite zijn. “Alleen een vrijspraak zou veel veranderen.”