Sihame El Kaouakibi dient nieuw ziektebriefje in en blijft weg uit Vlaams parlement. Waar staat het onderzoek nu?

Sihame El Kaouakibi kwam vorig jaar in opspraak omwille van mogelijke subsidiefraude met haar dansproject Let's Go Urban en andere vzw's. Open Vld startte daarop de procedure om haar uit de partij te zetten, waarna het parlementslid zelf de beslissing nam om haar partijkaart in te leveren. Ze zetelt sinds april als onafhankelijke in het Vlaams Parlement.

El Kaouakibi liet zich echter niet meer zien in Brussel. Ze is sinds oktober vorig jaar officieel in ziekteverlof en hoeft de zittingen dus niet bij te wonen om recht te hebben op haar volledige loon, zo’n 5.000 euro per maand. Dat ziekteverlof liep af op 31 augustus, maar werd verlengd tot eind november, is te horen bij het kabinet van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans.

Voor het zomerreces besloot het Uitgebreid Bureau van het parlement wel om advocatenkantoor Monard Law in de arm te nemen om uit te zoeken of er een controlearts naar El Kaouakibi kan worden gestuurd. Als op die manier misbruik zou worden aangetoond, zou op termijn toch een deel van haar loon kunnen worden ingehouden. Het advies van het kantoor wordt eind september verwacht, aldus het kabinet-Homans.

Waar staat het onderzoek nu?

Het gerechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen bij Let’s Go Urban loopt nog steeds. Het Antwerps parket wacht nog op het verslag van de bedrijfsrevisor, pas daarna kan de onderzoeksrechter zijn werk verderzetten. Daarna is het aan de procureur om te beslissen over een eventuele slotvordering. Als die er komt, verhuist het dossier naar de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling. Pas daarna volgt er een eventueel correctioneel proces.