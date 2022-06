Nieuws Podiumkunsten

Sien Eggers en Dries Vanhegen genomineerd voor belangrijkste toneelprijzen

Sien Eggers. Beeld © Stefaan Temmerman

Voor haar rol in Sartre & De Beauvoir is actrice Sien Eggers genomineerd voor de Theo d’Or, de belangrijkste toneelprijs voor actrices in het Nederlandse taalgebied. Acteur Dries Vanhegen is dan weer genomineerd voor de Arlecchino, die de beste mannelijke bijrol bekroont, voor zijn rol in Een meeuw.