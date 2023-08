Siegfried Bracke stapt naar rechter om pensioenextra’s te behouden: ‘N-VA heeft duidelijk geen enkele invloed meer op hem’

Waarom doet Siegfried Bracke dit?

“Hij wil blijkbaar absoluut zijn pensioenbonus houden. Het is duidelijk dat dit niet goed is voor het imago van de politiek in het algemeen, voor de N-VA in het bijzonder, en nog minder voor het imago van Bracke zelf. Maar dat schijnt hem allemaal niet te deren.”

Is het ook niet opvallend dat iemand die, als voormalig VRT-hoofdredacteur en Kamervoorzitter, al een fors pensioen heeft, zich zo laat kennen? Volgens Bracke zelf gaat het om een bedrag van zo’n 1.500 euro per maand.

“Ik denk dat veel mensen die een veel lager loon of pensioen krijgen, dit niet goed zullen begrijpen. Het lijkt toch een bedrag dat hij kan missen. Dit komt nogal wereldvreemd over. Ik denk niet dat Bracke op veel begrip zal kunnen rekenen. Voor sommige mensen zal dit de bevestiging zijn van het negatieve beeld dat ze al hebben van politici als graaiers.”

Maakt zijn zaak een kans?

“Ik ben geen jurist, maar gebaseerd op de uitspraak van gisteren, waarbij twee hoge ambtenaren in kortgeding gelijk kregen in dezelfde zaak, vermoed ik van wel. Bracke zal zich wel goed hebben geïnformeerd, en het gaat om een gelijkaardige situatie, dus je zou verwachten dat ook hij gelijk zal krijgen. Natuurlijk moet ook de zaak van die hoge ambtenaren nog in beroep bekeken worden, dus het zou kunnen dat het toch nog anders uitdraait. Zowel Bracke als die ambtenaren kunnen argumenteren dat de fout niet bij hen lag, en dat zij die bonus gewoon gekregen hebben. Het zal niet evident zijn om dat terug te vorderen.”

Los van het juridische, welke gevolgen kan dit op politiek vlak hebben?

“Door deze zet gaat die hele zaak nog veel langer in het nieuws blijven. Als Bracke dat gewoon had terugbetaald, dan was dat dossier afgerond. Maar nu blijft het duren. Er komt een uitspraak, misschien volgt ook nog een beroepsprocedure. Zoals ik al zei: dit is niet goed voor het imago van de politiek. Zeker een partij als PVDA, die zich sterk op dit dossier heeft gestort, zal hierop doorgaan. Voor PVDA kan dit een aanleiding zijn om het bredere thema rond de verloning van parlementsleden opnieuw op tafel te leggen. Zij danken aan dit soort dossiers toch een stuk van hun zichtbaarheid en succes. Voor hen is het een goede zaak als dit dossier langer blijft aanslepen, in het licht van de naderende verkiezingen.

“Ik denk dat veel andere politici vandaag zullen vloeken. Zeker bij de N-VA, want zij hebben duidelijk geen enkele invloed meer op Bracke. Door hem blijft dat hele debat, dat nu toch wat naar de achtergrond verdwenen was, nog steeds warm. Er zullen wellicht weer wat nieuwe voorstellen komen om die zaken te hervormen. Want ik wil niet alle politici over dezelfde kam scheren. Er zijn in verschillende partijen politici die dat parlementair statuut echt wel willen veranderen. Dit is niet zozeer een partijpolitieke breuklijn, maar eerder een generationele breuklijn waarbij jongere parlementsleden toch meer inzien dat een aantal zaken onverdedigbaar zijn. Zeker als het over pensioenen gaat, zie je dat oudere politici, die er al van profiteren of hopen ervan te profiteren, daar anders naar kijken.”

U zegt dat Bracke hiermee vooral de N-VA schaadt, waarom kan de partij hem niet intomen?

“Hij is nog steeds lid van die partij. En voor zover ik weet heeft hij op dit moment geen belangrijke mandaten meer, dus heeft de N-VA ook geen drukkingsmiddel meer. Het was voor de partij al niet leuk dat Bracke heel anders reageerde dan die andere voormalige Kamervoorzitter, Herman De Croo (Open Vld), die zijn pensioenbonus al snel heeft terugbetaald. Bracke heeft er dan nog een opiniestuk over geschreven, waardoor hij nog meer de aandacht op zichzelf gevestigd heeft, en nu gaat dat maar verder. Voor veel mensen is Bracke, door zijn eigen toedoen, hét gezicht van deze zaak geworden.”

Kan deze zaak gevolgen hebben voor de verkiezingen van volgend jaar?

“Dit is een van de thema’s die sinds een half jaar regelmatig in de aandacht komen. Hoe meer dat in de aanloop naar de verkiezingen gebeurt, hoe groter de rol daarvan kan zijn in de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Ik zie vooral PVDA daar dan de vruchten van plukken, maar ook Vlaams Belang is een partij die traditioneel profiteert van dergelijke thema’s.”