Siegfried Bracke over pensioenbonus: ‘Ik ga me niet laten slachten omwille van partijtrouw. Il y a des limites’

N-VA’er Siegfried Bracke doorbreekt de stilte over het extra pensioen voor Kamervoorzitters. Aan die vergoeding is niks onwettigs, zegt Bracke. ‘Al die verongelijkte Kamerleden staan maar ‘ophangen!’ te roepen omdat ze schrik hebben om zelf opgehangen te worden.’

Na een week hebt u voor het eerst gesproken, met een column op Doorbraak.be. Waarom komt u nu pas naar buiten met een verklaring?

“Ik was altijd van plan om iets te zeggen. Maar ik vond het een uitstekende aanleiding om te tonen dat je soms beter tien minuten nadenkt. Zeker toen ik zag wat voor een ampleur de hele zaak kreeg. In de eerste reactie ontbrak nog net het woord ‘diefstal’.”

U hebt nagedacht, en bent tot de conclusie gekomen: niets te zien, move along.

“Je kan vanalles zeggen over die vergoeding. Maar dat ze onwettig zou zijn: klopt van geen kanten. Dat ze in het duister gehouden is, onder de waterlijn, en onder de radar: klopt van geen kanten. En dat die een bijkomend pensioen zou zijn, klopt ook al niet.”

Wat is het dan wel?

“Een vergoeding zoals zoveel andere vergoedingen, maar geen pensioen. Ik kan er ook niet aan doen dat ik dat geld pas kreeg op pensioenleeftijd. Wie jonger is en nog niet pensioengerechtigd, kan die vergoeding ook krijgen. En een pensioen loopt door tot aan je dood, dat is hier niet het geval.”

U zegt dat het niet onwettig is. Maar het gaat terug op een regeling die in de Kamer gezocht werd om het plafond voor overheidspensioenen te omzeilen.

“Daar weet ik eerlijk gezegd niks van. Het zal wel dat er een geschiedenis is aan die vergoeding. Op een bepaald moment heeft men beslist dit systeem op te zetten, maar wel via een legale constructie.”

Een legale constructie die bedoeld is om een wet te omzeilen. Als het niet onwettig is, dan misschien onethisch?

“Oh neen. Je suis Louis Tobback. Die kreeg als actief politicus al een pensioen, en dat hoorde zogezegd niet. Tobback zei daarover: als ze die vergoeding geven, dan ga ik ervan uit dat het én wettelijk én ethisch is. Of moet ik ervan uitgaan dat ons land onethische regels maakt?”

Begrijpt u dat hier het beeld gecreëerd wordt van de macht die zichzelf goed bedient?

“Het systeem is opgezet lang voor ik in de politiek zat. Hoe kan u dan over zelfbediening spreken? Ik wist zelf van toeten noch blazen. Ik heb op 27 mei 2019, na mijn einde als Kamervoorzitter, vernomen dat dat bestond.”

Om welk bedrag gaat het precies?

“Ik zal u de nettobedragen geven. In juni 2019, toen ik voorzitter-af was, was het 1.300 euro netto per maand. Intussen is dat door de inflatie opgelopen tot 1.500 euro..”

Oud-Kamervoorzitter Herman De Croo gaat zijn vergoeding aan een goed doel storten. En u?

“U moet de titel van mijn stuk lezen: ik niet. Trouwens, u moet eens kijken wat sommige mensen maken van die geste van De Croo. Hij wordt meteen afgeserveerd, het wordt gezien als een impliciete schuldbekentenis. Dan zie ik talloze goede redenen om niet hetzelfde te doen.”

“Maar voor de duidelijkheid: de titel van mijn stuk slaat ook op de manier waarop sommige politici en journalisten hierover praten. Daar ga ik niet aan meedoen.”

Uw partijgenoot Peter De Roover reageerde bikkelhard. U vond zijn reactie onterecht, en suggereert dat er blijkbaar een verslag moet zijn voor Slapende en Slepende Kamerleden.

“Ik heb nooit Peumanskes gedaan, ik heb nooit mezelf proberen te verbeteren door mijn eigen partij af te vallen. Maar als er iemand is met slappe knieën en een gebrek aan rechte rug, iemand die mee staat te roepen terwijl hij er duidelijk niet veel van afweet - dan kan ik niet anders dan reageren. Ik ga me niet laten slachten omwille van partijtrouw. Il y a des limites.”

“Ik ben nog altijd met overtuiging lid van de partij. Ik heb weliswaar een paar tientallen mailtjes gehad om te zeggen dat ik mijn partijkaart meteen moet inleveren. Zolang ik daar geen officieel verzoek voor krijg, ga ik dat niet doen.”

Volgens u hadden de Kamerleden moeten weten van die regeling?

“Ah ja, natuurlijk. Al die verongelijkte Kamerleden staan maar ‘ophangen!’ te roepen omdat ze schrik hebben om zelf opgehangen te worden. Kijk, mocht er nu iemand afkomen met het voorstel aan de voorzitters bovenop de gewone uittredingsvergoeding nog een andere uittredingsvergoeding toe te kennen, dan zou ik daar ook niet voor stemmen. Maar de regeling bestaat wel. Als men dat niet wil, moet men dat veranderen.”

Dan geeft u toch ook aan: dit hoort niet?

“Nee sorry, dit is geen ethische maar een politieke beoordeling. Vandaag zouden we dit inderdaad niet meer doen. Maar vroeger heeft men het wel altijd zo gedaan. En niet onder de waterlijn, hoor. Niet op z’n diefkes!”

Heel duidelijk staat het toch niet in de begroting.

“Dan moet u mij eens zeggen hoeveel duidelijker u het wil. Als je zoals Kristof Calvo al tien jaar of meer in de politiek zit, moet je toch stilaan weten wat er in een begroting staat. Die begroting van de Kamer is ook geen duizenden bladzijden, he. En die documenten zijn glashelder: in de regel, de subtitel, en zelfs in de toelichting staat waar het over gaat.”

Kamerleden die het niet wisten, hebben hun werk niet gedaan?

“Natuurlijk. Stel u voor: de Kamer heeft dus in rep en roer gestaan over iets wat ze zelf organiseerden. En jaar na jaar goedkeuren. Ik heb zelfs gelezen dat de vergoeding voor die ambtenaren nooit in het Bureau van de Kamer is besproken. Terwijl het potverdorie in het statuut van die mensen staat, en in de begroting. Er zijn kasstukken, rekeningen, een visum van de boekhouding, adviezen van de fiscus en de pensioendienst. En dan was het allemaal onder de waterlijn? Het is een pure schande om dat te schrijven.”