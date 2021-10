Sheriff na dodelijk schietincident met acteur Alec Baldwin: ‘Meerdere kogelhulzen gevonden’

Wat is er gebeurd? Hollywood-acteur Alec Baldwin - bekend van onder meer enkele ‘Mission: Impossible’-films maar ook van zijn imitatie van Trump in Saturday Night Live - schoot tijdens een scène voor de nieuwe western Rust per ongeluk regisseur Joel Souza en cinematograaf Halyna Hutchins neer. Een helikopter bracht de vrouw nog naar het ziekenhuis, maar de hulp mocht niet baten. Ook de regisseur is er erg aan toe. Wat er precies gebeurd is op de set, is nu het onderwerp van een politieonderzoek. Het voorval vond donderdag plaats op Bonanza Creek Ranch in Santa Fe, New Mexico. De filmlocatie wordt vaak gebruikt voor de opnames van westerns.

Naast acteur Alec Baldwin zijn er twee anderen die voor het schietincident de vuurwapens hebben gehanteerd, vertelt sheriff Adan Mendoza. Het gaat om regieassistent David Halls en wapenmeester Hannah Gutierrez-Reed. Het gebruikte vuurwapen werd in beslag genomen, samen met twee andere wapens en munitie, onder andere losse flodders en echte kogels.

De politie recupereerde de huls van de kogel die zowel cinematograaf Hutchins en regisseur Souza raakte. De kogel zelf, die kwam vast te zitten in de schouder van Souza, werd ook verzameld. Dat wijst erop dat er een echte kogel in de revolver zat, aldus Mendoza. Op de filmset werden ook nog verscheidene andere kogelhulzen aangetroffen. Dat doet vermoeden dat er op de set nog meer echte kogels werden afgevuurd, vertelt de sheriff, maar ook dat wordt nog verder onderzocht.

Op dit ogenblik moet nog worden uitgemaakt of het een spijtig ongeval betreft, of dat er iemand verantwoordelijk moet gesteld worden. Het is nog te vroeg om een verantwoordelijke aan te wijzen, aldus Mendoza. “Wanneer wordt vastgesteld dat er een verdachte aan te wijzen valt voor de schietpartij, zal die persoon gearresteerd worden”, zei de sheriff en bevestigde ook de openbare aanklager. De betrokkenen die de wapens hebben gehanteerd - namelijk acteur en producer Alec Baldwin, regieassistent David Halls en wapenmeester Hannah Gutierrez-Reed - alsook andere productiemedewerkers, worden nog steeds ondervraagd. De sheriff liet ook weten dat Baldwin - die de trekker overhaalde -volledig meewerkt met het onderzoek.

Verklaring regisseur

De sheriff gaf zondag al de beëdigde verklaring vrij van regisseur Joel Souza, die vrijdag aan de agenten had verteld dat het wapen afging toen Baldwin aan het oefenen was om zijn pistool te trekken. Souza vertelde hen dat Baldwin op een bankje in een kerk zat en een ‘cross draw’ oefende. Dat is een beweging waarbij de schutter met zijn rechterhand zijn wapen uit het holster aan de linkerkant van het lichaam trekt, of omgekeerd.

Souza keek over de schouder van Hutchins toen hij hoorde “wat klonk als een zweepslag en vervolgens een luide knal”. De regisseur bevestigde ook aan de speurders dat hij op de set de term “cold gun” had gehoord, wat betekent dat het vuurwapen leeg had moeten zijn.

Volgens Souza hadden drie mensen de vuurwapens voor de opnames gehanteerd: de wapenbeheerder, de eerste regieassistent en tot slot de acteur. Regieassistent Dave Halls kwam eerder al in opspraak omdat hij ook op andere filmsets de veiligheidsprotocollen niet gevolgd zou hebben. Wapenmeester Hannah Gutierrez-Reed had nog maar net haar eerste productie als hoofd-wapenbeheer afgewerkt, en zou ook daar kritiek gekregen hebben om haar werkwijze.