Shell ziet winst dalen door energieprijzen: groene investeringen hoogst onzeker

Shell heeft in het tweede kwartaal zijn winst aanzienlijk zien dalen tot 5,1 miljard dollar. De belangrijkste reden daarvoor is de lagere energieprijs.

Het energieconcern boekte een jaar geleden juist de hoogste kwartaalwinst ooit (11,5 miljard dollar), dankzij sterk gestegen energieprijzen. Shell verkocht in 2022 ook veel vloeibaar aardgas (lng), doordat de aanvoer van Russisch gas via pijpleidingen naar Europa grotendeels was stilgevallen.

De situatie op de energiemarkt lijkt nu iets genormaliseerd. Hoewel prijzen nog altijd hoog zijn, zijn de enorme pieken van een jaar geleden voorbij.

Ondanks de flink lagere winst, blijft Shell zijn beleggers gunstig gezind: na eerdere miljardeninkoopprogramma’s van eigen aandelen, wil het concern ook komend kwartaal voor minstens 3 miljard dollar aandelen kopen. Daarnaast stijgt het dividend met 15 procent, zoals eerder aangekondigd.

Topman Wael Sawan zegt in een schriftelijke toelichting dat het terugkopen van aandelen ‘prioriteit blijft’. De koers van het concern is vergeleken met Amerikaanse concurrenten nog altijd relatief laag en Sawan wil het aandeel aantrekkelijker maken. Die strategie lijkt te slagen: hoewel het aandeel daalde na publicatie van de cijfers, staat het nu iets hoger dan aan het begin van het jaar, terwijl veel andere grote olieconcerns gelijk bleven of een beetje koers moesten prijsgeven.

Groen levert weinig op

Sawan kondigde afgelopen juni aan dat hij terugkomt op zijn voornemen om de productie van olie jaarlijks met 1 tot 2 procent te verlagen. Het concern wil nu de productie tot 2030 gelijk houden, omdat het reductiedoel al zou zijn bereikt. Shell verlaagde in de afgelopen jaren de productie van olie (en dus ook de uitstoot die daarmee samenhangt) met ruim een vijfde, voornamelijk door olievelden te verkopen.

Investeringen in de productie van duurzame energie lijken de komende tijd minder zeker, liet Sawan donderdag doorschemeren tijdens een toelichting op de cijfers. Groene elektriciteit levert Shell relatief weinig op. Het concern is volgens Sawan beter in de handel in elektriciteit, of het inkopen van groene stroom om er zelf producten van te maken, zoals bijvoorbeeld waterstof. Enkele jaren geleden liet voormalig topman Ben van Beurden zich in vergelijkbare bewoordingen uit.

Shell wil zich op een beperkt aantal markten richten waar het wel een concurrentievoordeel heeft, aldus Sawan. Het gaat onder meer om Nederland, waar het concern investeert in windenergie. Voor de kust wordt dit jaar nog een groot nieuw windpark opgeleverd (Hollandse Kust Noord) waarin het energieconcern samen optrekt met Eneco.

Met dat bedrijf bouwt Shell ook aan een groot tweede windpark: Hollandse Kust West. Uiteindelijk zullen beide parken bijna 6 procent van de Nederlandse elektriciteit leveren. Sawan ziet bij de productie van groene stroom vooral mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen: ‘We kijken naar partners met wie we hand in hand kunnen optrekken.’

Het concern ziet wel volop mogelijkheden in investeringen in andere ‘groene’ energieopties, zoals de productie van biobrandstoffen, de opslag van CO 2 en de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s.

‘Immoreel en onverantwoordelijk’

Shells olie- en gasproductie steeg het tweede kwartaal met 2 procent, dankzij nieuwe velden in Oman en Canada en afgerond onderhoud aan installaties. De groei van het aanbod van lng compenseert deels het wegvallen van Russisch aanbod. Shell trok zich kort na het uitbreken van de oorlog met Oekraïne terug uit Rusland.

De Nederlandse milieuvereniging Milieudefensie toonde zich boos over de ‘fossiele koers’ van Sawan. Volgens de milieuorganisatie zijn de gevolgen van klimaatverandering overal zichtbaar, en verkiest de topman winst voor aandeelhouders boven een groenere koers. ‘Immoreel en onverantwoordelijk’, aldus Milieudefensie. Ook Greenpeace protesteerde donderdag in Londen voor de deur van het hoofdkantoor van Shell.

Ook TotalEnergies zag de winst het tweede kwartaal flink dalen. Het Franse energieconcern noteerde een winst van 5,6 miljard dollar, tegen 10,5 miljard een jaar eerder.