Shell tekent beroep aan tegen veroordeling in klimaatzaak

‘We gaan in beroep, omdat een rechterlijke uitspraak tegen één enkel bedrijf niet effectief is’, stelt Shell-directeur Ben van Beurden in een persbericht. Iedereen moet volgens hem samenwerken – van Shell en zijn klanten tot de overheden en ‘de bredere samenleving’ – om ‘snelle en realistische manieren te vinden om de uitstoot van CO2 terug te brengen naar nul’.

Van Beurden wijst ook op de publicatie in april 2021 van ‘de details van de Powering Progress-strategie’, de doelstelling van Shell om in 2050 een energiebedrijf te zijn met netto nul uitstoot. ‘Die publicatie vond plaats na de hoorzittingen bij de rechtbank en is daarom niet meegenomen in het vonnis.’ De directeur vraagt om een ‘duidelijk, ambitieus beleid’ van de overheid voor het ‘stimuleren van fundamentele verandering in het hele energiesysteem’.

Milieudefensie schrijft in een reactie op de beroepszaak dat het ‘liever had gezien dat Shell de energie die het nu steekt in het hoger beroep had gestoken in het halen van de klimaatdoelen’. De vereniging is ervan overtuigd dat het bij de hogere rechter ‘nog een keer kan winnen’ tegen een van de ‘machtigste en rijkste bedrijven ter wereld’.

Gevaarlijke klimaatverandering

Volgens de rechtbank is het Haagse hoofdkantoor van Shell verantwoordelijk voor de uitstoot van zijn elfhonderd dochters, die in zo’n zeventig landen actief zijn. Die moeten hun emissies nu fors gaan terugdringen. De offers die Shell hiervoor moet brengen zijn volgens de rechter van minder gewicht dan gevaarlijke klimaatverandering, waarin Shell wereldwijd een aanzienlijke rol speelt.

De rechtbank oordeelde dat een bedrijf als Shell op basis van mensenrechten een eigenstandige verplichting heeft ‘het zijne te doen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan’, ongeacht of de landen waarin het opereert daarnaar streven.

Begin juni kondigde Shell-baas Van Beurden al aan dat het bedrijf waarschijnlijk in beroep zou gaan tegen de uitspraak. ‘Ik ben nog steeds teleurgesteld dat Shell als enige eruit wordt gepikt door een uitspraak die naar mijn mening niet helpt om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen.’

Volgens de directeur vormt de overgang naar klimaatneutraal beleid een uitdaging voor de hele samenleving, niet voor één bedrijf. Zo is het volgens hem belangrijk dat niet alleen het aanbod van industrieën met veel CO2-uitstoot wordt aangepakt, maar ook de vraag ernaar. Stel dat Shell vandaag besluit om geen benzine en diesel meer te verkopen, schetst Van Beurden, dan zou ‘de vraag naar brandstof zou niet veranderen. Mensen zouden hun auto’s en bestelwagens volgooien bij andere tankstations.’